Какие блюда готовили на традиционную русскую свадьбу 

Свадебный пир на Руси длился от нескольких дней до недели, а стол был демонстрацией достатка семей молодоженов.

В первый день свадебных гуляний после венчания молодожены вместе с родственниками и друзьями отправлялись на специальную трапезу.

Русский этнограф Иван Голышев так описывал свадьбу во Владимирской области, недалеко от Москвы: «Приглашаются все родственники молодой и родственники новобрачного. Их встречают в воротах отец, мать, молодой. Отец новобрачной вручает каравай черного хлеба и кланяется свату и свахе в ноги. Пред началом ужина подносят сразу по три стакана водки, наливки или красного вина, или меду – кто, что пьет» («Богоявленская слобода Мстера Владимирской губернии Вязниковского уезда», 1863 г. ).

Михаил Шибанов. Празднество свадебного договора. 1777 год. Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В качестве холодных закусок готовили окорок, баранью голову и студень. В качестве супа, по словам Голышева, подавали похлебку из гусиных потрохов. Конечно, многое зависело от местности, где жили молодожены. В других регионах хозяйки могли приготовить щи, лапшу на мясном бульоне или борщ.

Чем богаче семья, тем больше мяса на столе

Боярский свадебный пир. 1883 год. Музей «Хиллвуд», Вашингтон, США Музей «Хиллвуд», Вашингтон, США

На горячее, по свидетельству Голышева, подавали пшенную кашу и разные части барана, поросенка и гуся. Считалось, что, чем больше мясных и рыбных блюд на свадебном столе, тем богаче торжество. Поэтому те, кто мог себе это позволить, перед свадьбой резали поросенка и готовили из него всевозможные блюда.

«Когда подают середку (середина барана) молодой берет из нее почку, разрезает на самые мельчайшие кусочки и раздает на вилке всем присутствующим... Когда подают гуся, новобрачные уходят из-за стола и переодеваются в другое платье», - пишет этнограф.

Пока гости ели, молодожены не притрагивались ни к еде, ни к напиткам. Их могли символически покормить до основного застолья. На северо-западе страны молодых угощали рыбным пирогом и молоком с клюквой, «чтобы деток было много, как рыбы в реке, да были они крепкими — кровь с молоком».

Андрей Рябушкин. Ожидание новобрачных от венца в Новгородской губернии 1891. Русский музей Русский музей

Русский этнограф Михаил Забылин в книге «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» (1880 г.) описывает еще одну интересную традицию: «Пред местом сидения новобрачных ставили стол, накрытый тремя скатертями, одна на другой; на них клали соль в солонице, калач или перепечу и сыр (творог)... Когда гостям подавали третью перемену — лебедя, перед новобрачными ставили жареную курицу; дружка (друг со стороны жениха) брал эту жареную курицу и обвертывал скатертью, второю из трех скатертей... и уносил курицу молодым».

Второй день свадьбы проходил в доме жениха с песнями и плясками, а на третий день молодая супруга демонстрировала свои кулинарные способности - угощала гостей пирогами.

Каравай - самый красивый свадебный хлеб

Каждый элемент декора на свадебном каравае символизирует пожелание счастья, достатка или богатого потомства новобрачным. Legion Media Legion Media

На Руси существовала традиция встречать молодых после венчания на пороге родительского дома с хлебом-солью. Этот хлеб - каравай - по случаю свадьбы выпекали круглой формы, он был украшен косами, цветами и лебедями из теста. Круглая форма символизировала солнце и вместе с тем плодородие и благополучие. Считалось, что выпекать каравай должна женщина, которая счастлива в семейной жизни и имеет здоровых детей, тогда и новая семья будет удачливой.

Каждый элемент декора на каравае имеет особый смысл: кольца - символ брака, колоски - плодородие и достаток, голуби или лебеди - верность, цветы - женственность, калина - любовь.

Каравай предназначался в первую очередь для молодых, они откусывали по куску на пороге дома, но во время торжества каждый гость также должен был отведать кусок каравая, тем самым разделив радость события.

Пирог в форме княжеской шапки

Курник, закрытый многослойный пирог с начинкой и отверстием сверху, также долгое время считался обрядовым свадебным пирогом. Его выпекали в форме четырех- или восьмигранной шапки, напоминающей роскошную шапку князя Владимира Мономаха, правившего в 11 веке.

Курник долгое время был одним из основных свадебных пирогов. Legion Media Legion Media

Курник пекли с куриной и пшенично-зерновой начинкой. Курица и петух символизировали хорошее потомство, пшеница - богатство и плодородие. Иногда в курник клали скорлупу или куриные кости - на счастье. Если свадьба проходила в небогатой семье и не было денег на курицу, то пекли пирог с более доступными начинками - пшеном и грибами, корнеплодами или капустой. Обычно пекли два курника - для жениха и невесты. Пирог невесты украшали цветами и птицами (знак женственности и красоты), а пирог жениха - фигурками людей и животных (символ многодетной семьи и достатка).

Говорят, что в некоторых областях существовал обычай, когда во время застолья курник разламывали над головами жениха и невесты. Считалось, что чем больше пшеничных зерен падало на головы молодых, тем богаче они будут жить.

Помимо больших пирогов, на свадебном торжестве всегда было много маленьких пирожков с разными начинками, в том числе открытых расстегаев. Ими угощали в течение всего застолья вместо хлеба. На десерт пекли сладкие пироги и пряники.

Расстегаи с рыбой и зеленым луком. Legion Media Legion Media

После революции 1917 года, отношение власти к церкви стало отрицательным, обряд венчания ушел в прошлое как в крупных городах, так и в селах, а вместе с ним и многие свадебные ритуалы. Одна из редких гастрономических традиций, сохранившихся до наших дней, - угощение молодых караваем с солью.

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