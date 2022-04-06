Почему в России так любят укроп (ФОТО)

Если в Америке активно используют кинзу, в Италии - базилик и петрушку, то в России самая популярная трава - укроп. А вот иностранцы его терпеть не могут.

Традиция добавлять свежую резаную зелень к разным блюдам пришла в центральную Россию, вероятно, из кавказского региона. Там принято подавать пучки укропа, кинзы, петрушки наряду с соленьями и сырами.

Сыры, овощи и зелень - хорошая закуска. Legion Media Legion Media

«Когда я была в санатории в Майкопе (Адыгея), повара абсолютно во все добавляли укроп, даже в тертую морковь. Ни одно блюдо не могло этого избежать», - рассказывает Ольга о своем отдыхе в предгорьях Западного Кавказа.

Какие блюда не испортить укропом

Картофель с сельдью и укропом. Шеф-повар Мирко Дзаго, ресторан «Аист». Пресс-служба Пресс-служба

«Укропа много не бывает, - шутит итальянский шеф-повар Мирко Дзаго. - Для русского человека укроп, как для итальянца петрушка, это своего рода традиция. Если мы говорим про русскую кухню, то укроп в больших количествах отлично сочетается с картофелем, супами, также подходит в качестве добавки к маринаду для лосося».

Картошка со сливочным маслом и укропом. Legion Media Legion Media

Помимо этого, укроп активно добавляют в салаты из свежих овощей и традиционные новогодние салаты с майонезом - «Сельдь под шубой», «Мимозу». Закуски с яйцами, икрой или сельдью неизменно украшают веточкой укропа. Его добавляют к блинам и в начинку пирожков. Его сушат, замораживают и используют при консервировании овощей. И водку им тоже закусывают.

«Селедка под шубой» с укропом для украшения. Legion Media Legion Media

«Мало, что нельзя исправить укропом. Разве что сладости», - написала наша читательница из Америки Нора, увидев фотографию татарского катыка с укропом (напиток из топленого молока).

Окрошка с зеленью. Legion Media Legion Media

В России молочные продукты часто сочетают с укропом. Достаточно вспомнить окрошку на кефире. Или вареники с творогом и укропом.

Укроп едят только в России?

Впрочем, укроп присутствует не только в русской кухне. Эта трава также востребована в Болгарии, Сербии, Швеции и Канаде. Другое дело, что в двух последних укроп в основном используется в паре с лососем. И, кажется, уже во всем мире полюбили горчичный соус с укропом из IKEA.

Шашлык с овощами и зеленью. Legion Media Legion Media

«Да, укроп также распространен в Швеции, но Россия в этом плане более сумасшедшая. Я встречал укроп с шашлыком и вообще с чем угодно», - пишет наш читатель Джонатан.

Во французской кухне повара активно используют фенхель - ближайший родственник укропа, правда, они предпочитают тушить клубни и зелень растения. В итальянской кухне семена фенхеля добавляют в маринады для овощей, а также при приготовлении десертов и пряных напитков.

Почему в России едят много укропа?

Вареники с жареным луком и укропом. Legion Media Legion Media

Во-первых, укроп обладает ярко выраженным ароматом и делает любое блюдо более сочным. Например, свежий укроп добавляют в пельмени, чтобы начинка из фарша стала сочнее.

Во-вторых, укроп легко выращивать. Как написала на форуме Наталья: «Скорее сложно найти место, где бы он не рос. Разве что в арктическом поясе. У нас в Сибири растет прекрасно, иногда мы его как сорняк вырываем».

Учитывая то, что долгие годы в СССР свежие фрукты и овощи были в дефиците, укроп мог восполнить недостаток витаминов. Ученые утверждают, что он очень полезен, по крайней мере, для ЖКТ и сосудов.

Борщ зеленью не испортить. Legion Media Legion Media

Укропную воду рекомендуют младенцам от коликов и молодым мамам при грудном вскармливании. Правда, готовят ее по-разному - аптечный вариант предполагает использование фенхеля, домашний - семена укропа или свежий укроп. Так что можно сказать, что укроп попадает в организм россиян с молоком матери.

Что говорят об укропе иностранцы?

Добавим немного укропа и перца к яичнице на завтрак. Legion Media Legion Media

Увидев фотографию с яичницей, посыпанную сверху укропом, наш читатель из Америки Эндрю воскликнул: «Вы забыли яйца!». Укропа в блюде было действительно прилично, но не то, чтобы много. По русским меркам, конечно.

«Я пробовал много разных блюд в центральной России, на юге и на Кавказе, и многие из них были с укропом», - рассказывает Рене из Германии. Родители его жены живут в Краснодарском крае, так что он бывает в России ежегодно. «Например, картошку с укропом, мясо, салат со свежим укропом, соленые помидоры. В Германии мы не так любим укроп. Мне кажется, его больше едят веганы в салатах».

«Русские добавляют укропа ровно столько, сколько нужно, а в некоторых блюдах, может быть, его даже не хватает. Зелень, в том числе и укроп, придает блюдам свежесть, а ее вкус напоминает о детстве и традициях, - считает сербский шеф-повар Борис Йованович. - Хотя сейчас укроп все чаще в ресторанах можно встретить не только в классическом виде. Мы в ресторане, например, готовим укропный гель и используем его для украшения блюд. Сейчас это тренд».

Тартар из говядины с укропным гелем от Бориса Йовановича, шеф-повара ресторана Community в Москве. Пресс-служба Пресс-служба

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