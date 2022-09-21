7 часовщиков русских царей (ФОТО)

Часы стали модным аксессуаром с самого момента их изобретения. Для царей мастера создавали поистине уникальные механизмы: от небольших часов-перстней до огромных курантов.

1. Христофор Галовей

Общественное достояние Общественное достояние

Шотландец Христофор Галовей, прибыв в 1624 году по поручению короля Якова ко двору царя Михаила Федоровича, построил новые часы для Спасской башни Кремля. Циферблат из дубовых досок, покрытых лазурью, двигался, причем показывал дневное и ночное время, отбивая каждый час колоколами. За свою работу придворный часовщик получил разнообразные отрезы ткани, шкурки соболей и куниц и серебряный кубок – в общей сложности жалованье составило внушительные тогда сто рублей.

Спасская башня. Николай Васильевич Белавин (CC BY-SA 4.0) Николай Васильевич Белавин (CC BY-SA 4.0)

В 1851 году московские часовщики братья Иван и Николай Бутенопы провели реконструкцию Спасских курантов – заменили все шестеренки и установили новые циферблаты, на которых засияли золотом цифры и стрелки. А музыку на курантах стали играть кремлевские колокола.

2. Иван Кулибин

Портрет И. П. Кулибина. Петр Веденецкий Петр Веденецкий

Нижегородский изобретатель Иван Кулибин в буквальном смысле обязан знакомству с Екатериной II часам. Для нее в 1767 году он создал необычный механизм в форме яйца. Работа была настолько кропотливой, что для нее требовались новые инструменты, и тогда Кулибин разработал микроскоп собственной конструкции. Получившийся хронометр из серебра с позолотой был не больше гусиного яйца. Каждый час в нем открывались крошечные дверцы, начинали движение фигурки ангела и жен-мироносиц, пришедших к Гробу Господню, и играла музыка. А ровно в полдень звучала мелодия, которую написал сам Кулибин к приезду императрицы в Нижний Новгород.

Часы Кулибина. Музей Эрмитаж Музей Эрмитаж

Екатерина II так восхитилась подарком, что назначила талантливого изобретателя на должность руководителя механических мастерских при Академии наук.

Antonio Zugaldia (CC BY 2.0) Antonio Zugaldia (CC BY 2.0)

Для своей покровительницы Иван Петрович создавал невероятно сложные часы, занимался починкой башенных часов Зимнего дворца, а также собрал знаменитые часы «Павлин», прибывшие к российскому двору из Англии.

3. Лев Нечаев

Архивное фото Архивное фото

Ярославский часовщик Лев Нечаев никогда не выбирался из родного города. Но в 1853 году совершил путешествие в Санкт-Петербург, чтобы представить при дворе свое изобретение – астрономические часы с вечным календарем. Они не только отмеряют часы и минуты, но еще и показывают число и месяц года, время заката и восхода, а также продолжительность дня и ночи. По ним можно узнать, високосный ли сейчас год и какой сегодня день. А во время восхода и захода Солнца Регулятор исполнял русские народные мелодии. Механик работал над ними 14 лет.

Астрономические часы. Игорь Уткин/Sputnik Игорь Уткин/Sputnik

Николай I наградил изобретателя, а часы в палисандровом коробе были выставлены в Зимнем дворце. После революции они оказались в Военно-морском музее, где хранятся до сих пор.

4. Семен Бронников

Династия Бронниковых. Общественное достояние Общественное достояние

В 1837 году в Вятке готовились к визиту будущего императора Александра II. Лучших местных мастеров пригласили представить свои достижения на выставке. В том числе токаря Семена Бронникова, который к визиту создал карманные часы из разных пород дерева.

Деревянные карманные часы, которые в 19 веке изготовил русский умелец Семен Бронников. Геннадий Попов/TASS Геннадий Попов/TASS

Механизм и циферблат – из пальмы, пружина – из бамбука, а стрелки, отмеряющие ход времени – из жимолости. Корпус часов и футляр для них он создал из березового капа. Цесаревич, увидев их, пожелал купить необычный хронометр и заплатил семь рублей серебром. После этого на вятского токаря посыпались заказы. В том числе и от самого царя, для которого через несколько лет сделали в Вятке еще несколько экземпляров.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

По стопам Бронникова пошли его сыновья Николай и Михаил – они создавали часы не только из дерева, но и из кости. В 1866 году семья вятских токарей подарила часы будущему Александру III.

5. Майкл Меддокс

Здание Петровского театра. Общественное достояние Общественное достояние

Англичанин Майкл Меддокс прожил в России столь насыщенную жизнь, что ее хватило бы на троих человек. Его пригласили в качестве преподавателя физики и математики для великого князя Павла Петровича. Но сердце Меддокса принадлежало не только точным наукам: он был также фокусником и эквилибристом, и даже основал первый общественный музыкальный театр в Москве – Петровский. Преуспел он и в часовом деле, создавая карманные и напольные модели. Специально для Екатерины II он придумал «Храм славы».

Часы "Храм славы". Виктор Великжанин/TASS Виктор Великжанин/TASS

В сложнейшем механизме было буквально все – от фигур до музыки – связано с правлением и именем императрицы. Четыре фигуры на мраморном основании часов, символизирующие части света, удерживают музыкальный ящик. Над ним - три колонны с орлицами на вершине. А в центре – солнечный диск, в сердце которого расположен циферблат. Четыре раза в день часы играли торжественный гимн, створки музыкального ящика раздвигались, открывая взгляду водопад – эффект потока создавали вращающиеся хрустальные трубки. Меддокс трудился над удивительным механизмом долгих 13 лет, с 1793 до 1806 года. Он надеялся преподнести их Екатерине II лично, но, увы, в 1796 императрица скончалась.

6. Карл Буре

Павел Карлович Буре. Общественное достояние Общественное достояние

В 1815 году из Ревеля (ныне - Таллин) в Петербург прибыл часовщик Карл Буре, в компании которого работал также его сын. Дела шли так хорошо, что младший Буре купил фабрику в швейцарском Ле-Локле, а еще через несколько лет стал оценщиком Камерального отделения при кабинете императора и техником Эрмитажа. В конце XIX века Буре были едва ли не самыми востребованными производителями часов в России. Ежегодно ко двору Александра III они отправляли репетиры и хронографы на сумму не меньше 60 тысяч рублей. А всего фирма поставила Романовым не менее 12 тысяч часов: многие предназначались в качестве наград за отвагу, победу в состязаниях или за иные достижения.

Часы карманные с цепочкой. Торговый дом «Павел Буре», 1904 г. Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Пара часов «от Буре» стала невольным свидетелем последних дней Николая II – в екатеринбургскую ссылку он взял с собой золотые и серебряные часы этой фирмы.

7. Карл Фаберже

Карл Фаберже. Общественное достояние Общественное достояние

К часам имеет отношение и один из самых известных российских ювелиров, работавших для царской семьи. Почти все часовые работы связаны с легендарными Пасхальными яйцами - фирма Фаберже создала среди полусотни таких шедевров несколько с часами внутри. Например, небольшие часы скрывались в золотой колеснице, что тянул херувим – так выглядело яйцо, которое Александр III заказал для императрицы Марии Федоровны (считается утраченным). А к Пасхе 1906 года Николай II преподнес Александре Федоровне яйцо в виде Успенского собора в окружении башен Московского Кремля - внутри него скрывались заводные часы и музыкальная шкатулка.

Maxim Sinelshchikov (CC BY-SA 4.0) Maxim Sinelshchikov (CC BY-SA 4.0)

Делала фирма и каминные часы. Среди самых известных - монументальная композиция из серебра к юбилею свадьбы Александра III и императрицы Марии Федоровны.

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