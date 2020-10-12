Почему Ленин назвал себя Лениным

Прозвища у большевиков были нужны для конспирации. Одновременно использовать несколько кличек, на все случаи жизни было нормой. Под реальными фамилиями никто до революции не светился - ни в подполье, ни в прессе. У Владимира Ульянова, вождя мирового пролетариата, их было 146: 17 иностранных и 129 русских. Это почти в пять раз больше, чем их было у Иосифа Сталина. «Ленин» - самый известный из них, под которым он чаще всего подписывал свои статьи и труды. Правда, почему Ульянов выбрал себе именно такой псевдоним, сам он никогда не рассказывал. Так откуда он взялся? Есть три самые популярные версии.

1. Это название реки и внутрипартийная шутка

Псевдонимы, образованные от самых распространенных русских имен, были наиболее популярными в революционной среде. Поэтому предположение, что «Ленин» образован от женского имени Лена, считается наиболее вероятным. Только с поправкой, что это все же в честь названия реки.

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Ольга Ульянова, племянница Ленина, вспоминала: «Я имею основание предполагать, - писал мой отец, - что этот псевдоним происходит от название реки Лена <...>. Владимир Ильич не взял псевдоним Волгин, так как он достаточно был истрёпан, в частности, его использовал, как известно, Плеханов, а также другие авторы».

Вероятно, псевдоним Ленина действительно производное от реки Лена, на этом сходятся исследователи. Но есть версия, что выбрал его Ленин исключительно чтобы «подколоть» меньшевика Георгия Плеханова, который часто использовал фамилию Волгин.

2. Это фамилия из поддельного паспорта умершего чиновника

Впервые прозвищем Ленин (точнее - Н. Ленин) революционер подписался в 1901 году под своими работами в печати. Фактически, он стал его авторским псевдонимом. Это случилось приблизительно в тот момент, когда подруга Ленина передала ему паспорт своего отца - Николая Егоровича Ленина - с измененной датой рождения. В 1900 году Ульянову понадобилось уехать за границу и нужны были поддельные документы.

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Историк Владлен Логинов считает, что уехав по паспорту Ленина, Ульянов решил так и не расставаться с этой фамилией. Кем же был этот Ленин? Фамилия, вместе с дворянским титулом была пожалована в 17 веке некоему казаку, за заслуги в завоевании Сибири и создании зимовки на реке Лене. Николай Егорович Ленин - его потомок, который дослужился до статского советника, вышел в отставку и поселился в Ярославской губернии.

Смущает лишь одно: тот самый Николай Ленин умер в 1902 году, на год позже, чем Ульянов впервые использовал этот псевдоним.

3. Ленин был фанатом Льва Толстого

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В повести Льва Толстого «Казаки» герой по фамилии Оленин отправляется в ссылку на Кавказ и проникается любовью к жизни вдали от цивилизации. Ленин любил творчество Толстого, жена Ленина Надежда Крупская вспоминала, что по дороге в сибирскую ссылку Ленин читал именно эту повесть. Это был 1898 год. Толстой, по словам Ленина, был «зеркалом русской революции», и по версии писателя и историка Алексея Голенкова, вполне вероятно, фамилия героя и стала прототипом знаменитого псевдонима.