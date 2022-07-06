20 главных шедевров Алмазного фонда Московского Кремля

Здесь собраны предметы ювелирного искусства, драгоценные камни, самородки и коронационные регалии, которые имеют особенную ценность для истории России.

Учет и хранение ценностей велся в России еще со времен Петра I. В особый фонд драгоценных металлов и камней попадали коронационные регалии, украшения царственных особ и самые разные ювелирные изделия из редких камней, бриллиантов, золота и серебра, уникальные самородки.

В 1920 году большевики создали Государственное хранилище ценностей (Гохран России), куда, помимо царской сокровищницы, попали и национализированные ювелирные шедевры дворян и помещиков. Гохран существует до сих пор и регулярно пополняет коллекции ювелирного и камнерезного искусства и современными работами. Главные шедевры собрания сегодня выставлены в Алмазном фонде в Кремле. Вот самые впечатляющие работы.

1. Большая Императорская корона

Придворный ювелир Георг Фридрих Экарт и бриллиантовых дел мастер Иеремия Позье всего за два месяца создали этот шедевр для коронации Екатерины II в 1762 году. Главную регалию Российской Империи украшают 75 жемчужин и 4936 бриллиантов, а венчает редкая красная шпинель весом почти 400 карат.

2. Малая Императорская корона

Обычно во время венчания на царство император водружал эту корону на голову своей жены. Подобных корон было несколько, часть из них была продана большевиками на Запад. Эта же, как предполагают ученые, была создана в 1801 году для супруги императора Александра I Елизаветы Алексеевны. Она включает 48 крупных и 200 более мелких бриллиантов.

3. Скипетр

Один из главных символов монархической власти - скипетр - представляет собой золотой жезл почти 60 см в длину. Этот был изготовлен в 1762 году Леопольдом Пфистерером по заказу Екатерины II. Особую его ценность представляет легендарный алмаз «Орлов» весом 189,6 карат. Камень в 1774 году для императрицы купил ее фаворит граф Григорий Орлов.

4. Держава

Еще одна важнейшая регалия - держава, символ Царствия Небесного. Ювелир Экарт выполнил ее для коронации Екатерины II. Венчает державу цейлонский сапфир почти в 200 карат.

5. Орден Святого апостола Андрея Первозванного

Высшей государственной наградой Российской империи до революции 1917 года был «Орден святого апостола Андрея Первозванного», который учредил еще Петр I. Орден представляет из себя косой крест голубого цвета с изображением фигуры распятого Святого Андрея. Вокруг креста из бриллиантов выполнено изображение герба Российского государства - двуглавого орла под императорской короной.

К коронации Екатерины II были изготовлены бриллиантовая цепь, знак и звезда Ордена Святого Андрея Первозванного, которые впоследствии надевались российскими императорами в день восшествия на престол.

6. Бриллиантовый «Большой букет»

XVIII век считают в России веком бриллиантов. На троне было несколько женщин-императриц, и их драгоценности были настоящими шедеврами ювелирного мастерства. «Большой букет» был украшением парадного платья императрицы Елизаветы Петровны. Композиции из цветных бриллиантов составляют цветы шиповника, ириса, нарцисса и незабудок. Листья выполнены из изумрудов.

7. Бриллиантовый портбукет

Портбукет 1770 года - женский аналог бутоньерки. Это небольшой футляр для цветов, который крепился шпилькой к платью. Внутрь это миниатюрной «вазы» даже можно было налить воду. Покрытые зеленой эмалью золотые стебли обвивает бриллиантовая лента, завязанная бантом.

8. Брошь с колумбийским изумрудом

Уникальный камень, имеющий историческое значение - густо-зеленый колумбийский изумруд с легким голубоватым отливом, который весит 136,25 карата. Камень в бриллиантовой оправе из виноградных листьев украшает брошь второй четверти XIX века. Она принадлежала великой княгине Александре Иосифовне, супруге сына царя Николая I.

9. Диадема Марии Федоровны

«Русская тиара» - именно так на Западе называли подобные диадемы-кокошники, которые не выходили из моды при российском дворе с начала XIX и до начала XX века. Эта тиара принадлежала Марии Федоровне, жене императора Павла I. Ее главная ценность - редкий розовый бриллиант весом 13,35 карат.

10. Браслет с портретным алмазом

Этот золотой браслет в готическом стиле с изумрудами и эмалью был изготовлен во Франции в 1820 году и считается настоящим шедевром ювелирного искусства. Миниатюра с изображением императора Александра I выполнена на слоновой кости. Сверху ее закрывает алмаз 27 карат, который является крупнейшим в мире портретным алмазом.

11. Орден «Победа»

Высший военный орден СССР был учрежден в 1943 году, и его кавалерами являются лишь 17 человек, включая иностранных полководцев союзных войск. Орден выполнен из платины и золота. Рубиновая звезда окаймлена бриллиантами, а на голубом эмалевом фоне изображена кремлевская стена с мавзолеем Ленина и Спасской башней. Белой эмалью написано «Победа» и «СССР».

12. Звезда Маршала Советского Союза

Такой почетный знак вручался маршалам Советского Союза, а также адмиралам флота. Пятиконечная звезда выполнена из платины и золота и инкрустирована пятью круглыми бриллиантами. В центре находится композиция из бриллиантов в форме пятиконечной советской звезды. Изображение Маршальской звезды даже попало на почтовую марку СССР.

13. Уральские изумруды

В России добывают большое количество самых разных драгоценных камней и самоцветов. В Алмазном фонде представлены в том числе кристаллы шпинели, топазы, лазурит, яшма. Также особенно славятся уральские месторождения изумрудов. Два самородка весом около килограмма были найдены в 1969 и 1978 годах.

14. Алмаз «XXVI съезд КПСС»

В Алмазном фонде есть коллекция именных алмазов. Крупнейший из них (и самый крупный ювелирный алмаз в России) - этот алмаз желто-лимонного цвета массой 342,57 карата. Он был найден в 1980 году в кимберлитовой трубке «Мир» и получил название «XXVI съезд КПСС» в честь памятного события - съезда партии, который прошел в 1981 году.

13. Золотой самородок «Верблюд»

В 1745 году на Урале было открыто богатейшее месторождение золота, и в течение последующего XIX века Россия стала одним из лидеров мировой золотодобычи. Чаще всего ценные находки переплавляют, но особенно интересные оставляют для изучения. В Алмазном фонде хранится более ста самородков самых необычных форм (например, «Мефистофель», «Заячьи уши»). Вот такой самородок «Верблюд» весом 9 кг 300 г был найден на Колымском месторождении в 1947 году.

16. Самородок платины «Челюсти»

В природе платиновые самородки встречаются довольно редко. В коллекции Алмазного фонда есть редчайшие экземпляры. Один из самых больших - «Уральский великан» весом 7,8 кг, внешне он похож скорее на обычный камень. А вот такой самородок необычной формы, напоминающий челюсти, весит 4,7 кг. Он был найден на Урале в первой половине XIX века.

17. Кулон с малиново-розовым турмалином

Этот турмалин, имеющий форму ягоды или виноградной грозди, в 1777 году подарил Екатерине II шведский король Густав III. Масса самоцвета 260,86 карата, а размер - 4 x 2,7 x 2,3 см. Зеленые эмалевые листочки на золотом фоне оттеняют его необычный цвет. Родиной минерала была скорее всего Бирма, а потом он совершил большое путешествие по сокровищницам европейских монархов, пока в 1648 году не был захвачен шведами в Праге.

18. Бриллиантовая брошь «Роза»

В 1965 году при Гохране была создана экспериментальная лаборатория ювелирного искусства. Команда из пяти мастеров работала над реставрацией редких экспонатов Алмазного Фонда, от корон до советских наградных знаков. В 1970 году ювелиры Виктор Николаев и Геннадий Алексахин изготовили сложнейшую по конструкции брошь «Роза» из полутора тысяч якутских бриллиантов. Они вдохновились снимком подобного изделия, принадлежавшего последней императрице Александре Федоровне.

19. Диадема «Русская красавица»

У этой диадемы из платины, золота, бриллиантов и 25 крупных жемчужин, также есть исторический прообраз. Подобную тиару в форме кокошника заказал император Николай I для своей жены Александры Федоровны в 1841 году. После революции украшение было продано за границу, и в настоящее время скорее всего находится на Филиппинах. В 1987 году ювелиры Алмазного Фонда в точности повторили утраченную диадему работы Карла Болина.

20. Карта России, выложенная из алмазов

Из россыпи бриллиантов была создана целая карта России. Красным рубином-корундом отмечена Москва, Уральские горы выложены зелеными кристаллами, а черным алмазом обозначен город Мирный, столица российской алмазодобывающей промышленности. Также отдельный кристалл отмечает Архангельское месторождение.

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