Какие награды СССР вручал своим западным союзникам?

Маршал Советского Союза Георгий Жуков вручает орден «Победа» генералу армии США Дуайту Эйзенхауэру в ставке американских войск во Франкфурте-на-Майне в июне 1945 года.

Самой впечатляющей и редкой из советских наград был украшенный 174 мелкими бриллиантами орден «Победа». Из всего семнадцати его обладателей двое были высшими военачальниками американской и британской армий.

Орден Суворова

Генерал Дуайт Эйзенхауэр. Keystone-France/Gamma-Rapho/Getty Images; Михаил Кулешов/Sputnik Keystone-France/Gamma-Rapho/Getty Images; Михаил Кулешов/Sputnik

Орден Суворова предназначался для советских военачальников, чья решительность и смекалка в организации и проведении операций помогали достичь уверенной победы над противником. Это была одна из самых почетных наград для старшего и высшего командного состава Красной Армии.

Орден был учрежден в честь, наверное, самого лучшего полководца в русской истории — Александра Васильевича Суворова. На его счету около шести десятков громких побед над турецкими, французскими и польскими войсками, и при этом нет ни одного поражения!

Среди награжденных советским орденом иностранцев были Верховный главнокомандующий войск союзников в Европе генерал Дуайт Эйзенхауэр, начальник штаба Армии США генерал Джордж Маршалл, американские генералы Омар Брэдли и Кортни Ходжес, а также британские фельдмаршалы Алан Брук, Гарольд Александер и Бернард Монтгомери.

Орден Ушакова

Адмирал Бертрам Рамсей. Общественное достояние; Sputnik Общественное достояние; Sputnik

Орден в честь выдающегося русского флотоводца Федора Федоровича Ушакова являлся «морским» аналогом ордена Суворова, как и сам Ушаков был, если можно так сказать, «морской» версией полководца. Он также успешно громил турок и французов, не проиграв при этом ни одного сражения. Во многом его усилиями Российская империя существенно усилила свои позиции на Черном и Средиземном морях во второй половине 18 века.

Орденом Ушакова награждали офицеров военно-морского флота, ярко проявивших себя в подготовке и проведении военных операций на море, успешно выполнивших поставленную боевую задачу, следствием чего стало уничтожение значительных сил противника.

Кавалером ордена Ушакова 1-й степени стал британский адмирал Бертрам Рамсей, который в 1940 году спланировал и возглавил операцию по эвакуации Британского экспедиционного корпуса из Дюнкерка, а в 1944 года эффективно руководил военно-морскими силами союзников в ходе высадки в Нормандии.

Орден Александра Невского

Уильям Леверетт. Архивное фото; Александр Красавин/Sputnik Архивное фото; Александр Красавин/Sputnik

Учрежденный в честь князя, прославившегося защитой русских земель от немецких крестоносцев в 13 веке, этот орден был одним из наиболее «боевых» среди советских наград. Его по большой мере вручали не высшему генералитету, а фронтовым офицерам за проявленные на поле боя мужество и героизм.

Первым награжденным орденом Александра Невского американцем стал майор Уильям Леверетт, на счету которого было семь сбитых над Средиземным морем немецких бомбардировщиков. В дальнейшем к нему присоединились десятки американских и британских лейтенантов, капитанов и майоров, ярко проявивших себя в ходе освобождения Италии и Франции. Среди кавалеров ордена попадались и представители высшего командного состава, такие как вице-маршал авиации Королевских ВВС Дональд Клиффорд Тиндалл Беннет и дивизионный генерал армии США Хорас Макбрайд.

Этой почетной наградой советское командование отметило и вклад в дело общей победы французских летчиков авиаполка «Нормандия-Неман», воевавшего на Восточном фронте в составе ВВС Красной Армии. При этом некоторые из них стали кавалерами ордена еще в мае 1945 года, а других наградили только лишь на двадцатилетний юбилей окончания Второй мировой войны.

Орден «Победа»

Фельдмаршал Бернард Монтгомери. Сергей Кузьмичев; Д.Герман/Sputnik Сергей Кузьмичев; Д.Герман/Sputnik

После триумфа Красной Армии на Курской дуге летом 1943 года, ознаменовавшего коренной перелом во Второй мировой войне, советское руководство задумалось об учреждении особой награды для наиболее отличившихся полководцев. Так появился высший военный орден СССР «Победа».

Украшенный золотом, серебром и 174 мелкими бриллиантами орден стал по-настоящему элитной наградой. За все время его существования им были награждены всего семнадцать человек, включая ряд советских маршалов, генералиссимуса Иосифа Сталина, маршала Югославии Иосипа Броз Тито и румынского короля Михая I.

Такой почетной наградой не могли не отметить и высших военачальников союзных западных армий. «Победа» была вручена генералу Дуайту Эйзенхауэру и фельдмаршалу Бернарду Монтгомери.

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