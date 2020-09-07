Почему парад союзников в Берлине 7 сентября 1945 года называют «забытым» (ФОТО)

Совместный парад советских, британских, французских и американских войск в столице Германии в сентябре 1945 года должен был стать демонстрацией единства и согласия между союзниками. Вместо этого он ясно показал, что эпоха Холодной войны уже не за горами.

После разгрома нацистской Германии каждая из стран-победительниц по-своему отметила это знаменательное событие. Наиболее масштабными торжествами стал Парад Победы Красной Армии в Москве 24 июня 1945 года, собравший более 30 тысяч участников, и состоявшийся 21 июля того же года в Берлине парад британской армии, в ходе которого 10 тысяч солдат Ее Величества, приветствуемые Уинстоном Черчиллем, маршировали по улицам германской столицы.

Парад британских войск в Берлине 21 июля 1945 года. Getty Images Getty Images

Когда 2 сентября капитулировала Японская империя, у маршала Георгия Жукова, командующего Группой советских оккупационных войск в Германии, возникла идея отпраздновать окончательное завершение Второй мировой войны совместным парадом войск союзников, расквартированных в Берлине. Обратившись в Кремль, он получил полную поддержку Сталина.

Подписание акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. Общественное достояние Общественное достояние

Американцы, британцы и французы также отнеслись к плану Жукова одобрительно. На парад должны были приехать высокопоставленные военачальники вооруженных сил союзников: главнокомандующий британскими оккупационными войсками в Германии фельдмаршал Бернард Монтгомери, американскими — генерал Дуайт Эйзенхауэр и начальник Генерального штаба обороны Франции генерал Жан де Латр де Тассиньи. Однако, когда уже были улажены все формальности и определена дата проведения парада (7 сентября), они все внезапно, ссылаясь на разные причины, отказались от участия, обещав прислать своих представителей.

Парад британских войск в Берлине 21 июля 1945 года. Getty Images Getty Images

Обескураженный Жуков обратился в Москву с запросом, стоит ли вообще что-то организовывать в таких условиях, и вскоре получил ответ Сталина: «Они хотят принизить значение Парада Победы в Берлине. Подождите, они ещё не такие будут выкидывать фокусы. Не обращайте внимания на отказ союзников и принимайте парад сами, тем более что мы имеем на это прав больше, чем они».

Американские легкие танки М-24 на параде 7 сентября 1945 года. Общественное достояние Общественное достояние

В итоге, на Парад Победы союзных войск во Второй мировой войне прибыли генерал-майор Брайан Робертсон, заместитель командующего британскими оккупационными войсками, военный губернатор Баварии американский генерал Джордж Паттон и главнокомандующий французской оккупационной зоной в Германии генерал Мари-Пьер Кёниг.

Джордж Паттон (первый слева) и Георгий Жуков (второй справа) в ходе парада союзников. Getty Images Getty Images

Военачальники союзников (возможно, под давлением своих правительств) проигнорировали совместный парад с Красной Армией, однако прославленные подразделения западных армий все-таки приняли в нем участие: 131-я пехотная бригада, «Пустынные крысы» Монтгомери, воевала против войск Эрвина Роммеля в северной Африке, десантники 82-й воздушно-десантной дивизии США прошли долгий путь от Сицилии до Нормандии и Арденн. Французов представляли колониальные войска зуавов (берберы северного Алжира) и альпийские стрелки, участвовавшие в освобождении Франции.

Британские самоходные установки «Секстон» на параде 7 сентября в Берлине. Общественное достояние Общественное достояние

Каждый из союзников выставил по 1000 человек. Советская сторона, в свою очередь, сформировала из 248-й стрелковой дивизии сводную колонну в 2 тысячи человек под командованием участника штурма Берлина Героя Советского Союза подполковника Георгия Ленева.

Тимофей Мельник/Sputnik Тимофей Мельник/Sputnik

Парад был открыт торжественной речью Георгия Жукова, который отметил, что «отныне человечество избавилось от угрозы немецкого нашествия на Западе и японского разбоя на Востоке».

Под аккомпанемент оркестров союзников, на глазах 20 тысяч жителей Берлина солдаты промаршировали мимо рейхстага и Бранденбургских ворот. Место было выбрано не случайно — именно здесь шли последние яростные бои за город в мае 1945 года.

Завершал парад проезд бронетехники. После британских, американских и французских средних танков и бронетранспортеров появилась колонна из 52 советских монстров — новейших тяжелых танков ИС-3.

Существует легенда, что один офицер из свиты генерала Паттона вздрогнул, увидев ИСы, и американскому военачальнику пришлось его подбадривать словами: «Успокойся, они за нас!»

Советские тяжелые танки ИС-3 во время парада 7 сентября. Общественное достояние Общественное достояние

Парад союзников в Берлине не стал символом крепнущей дружбы между СССР и западными странами. Напротив, он продемонстрировал первые признаки начинающегося охлаждения в отношениях между бывшими союзниками. В условиях Холодной войны о нем редко вспоминали, и в историю он так и вошел как Забытый парад.