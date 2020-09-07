Почему парад союзников в Берлине 7 сентября 1945 года называют «забытым» (ФОТО)

После разгрома нацистской Германии каждая из стран-победительниц по-своему отметила это знаменательное событие. Наиболее масштабными торжествами стал Парад Победы Красной Армии в Москве 24 июня 1945 года, собравший более 30 тысяч участников, и состоявшийся 21 июля того же года в Берлине парад британской армии, в ходе которого 10 тысяч солдат Ее Величества, приветствуемые Уинстоном Черчиллем, маршировали по улицам германской столицы.
Парад британских войск в Берлине 21 июля 1945 года.Getty Images
Когда 2 сентября капитулировала Японская империя, у маршала Георгия Жукова, командующего Группой советских оккупационных войск в Германии, возникла идея отпраздновать окончательное завершение Второй мировой войны совместным парадом войск союзников, расквартированных в Берлине. Обратившись в Кремль, он получил полную поддержку Сталина.
Подписание акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.Общественное достояние
Американцы, британцы и французы также отнеслись к плану Жукова одобрительно. На парад должны были приехать высокопоставленные военачальники вооруженных сил союзников: главнокомандующий британскими оккупационными войсками в Германии фельдмаршал Бернард Монтгомери, американскими — генерал Дуайт Эйзенхауэр и начальник Генерального штаба обороны Франции генерал Жан де Латр де Тассиньи. Однако, когда уже были улажены все формальности и определена дата проведения парада (7 сентября), они все внезапно, ссылаясь на разные причины, отказались от участия, обещав прислать своих представителей.
Парад британских войск в Берлине 21 июля 1945 года.Getty Images
Обескураженный Жуков обратился в Москву с запросом, стоит ли вообще что-то организовывать в таких условиях, и вскоре получил ответ Сталина: «Они хотят принизить значение Парада Победы в Берлине. Подождите, они ещё не такие будут выкидывать фокусы. Не обращайте внимания на отказ союзников и принимайте парад сами, тем более что мы имеем на это прав больше, чем они».
Американские легкие танки М-24 на параде 7 сентября 1945 года.Общественное достояние
В итоге, на Парад Победы союзных войск во Второй мировой войне прибыли генерал-майор Брайан Робертсон, заместитель командующего британскими оккупационными войсками, военный губернатор Баварии американский генерал Джордж Паттон и главнокомандующий французской оккупационной зоной в Германии генерал Мари-Пьер Кёниг.
Джордж Паттон (первый слева) и Георгий Жуков (второй справа) в ходе парада союзников.Getty Images
Военачальники союзников (возможно, под давлением своих правительств) проигнорировали совместный парад с Красной Армией, однако прославленные подразделения западных армий все-таки приняли в нем участие: 131-я пехотная бригада, «Пустынные крысы» Монтгомери, воевала против войск Эрвина Роммеля в северной Африке, десантники 82-й воздушно-десантной дивизии США прошли долгий путь от Сицилии до Нормандии и Арденн. Французов представляли колониальные войска зуавов (берберы северного Алжира) и альпийские стрелки, участвовавшие в освобождении Франции.
Британские самоходные установки «Секстон» на параде 7 сентября в Берлине.Общественное достояние
Каждый из союзников выставил по 1000 человек. Советская сторона, в свою очередь, сформировала из 248-й стрелковой дивизии сводную колонну в 2 тысячи человек под командованием участника штурма Берлина Героя Советского Союза подполковника Георгия Ленева.
Парад был открыт торжественной речью Георгия Жукова, который отметил, что «отныне человечество избавилось от угрозы немецкого нашествия на Западе и японского разбоя на Востоке».
Под аккомпанемент оркестров союзников, на глазах 20 тысяч жителей Берлина солдаты промаршировали мимо рейхстага и Бранденбургских ворот. Место было выбрано не случайно — именно здесь шли последние яростные бои за город в мае 1945 года.
Завершал парад проезд бронетехники. После британских, американских и французских средних танков и бронетранспортеров появилась колонна из 52 советских монстров — новейших тяжелых танков ИС-3.
Существует легенда, что один офицер из свиты генерала Паттона вздрогнул, увидев ИСы, и американскому военачальнику пришлось его подбадривать словами: «Успокойся, они за нас!»
Советские тяжелые танки ИС-3 во время парада 7 сентября.Общественное достояние
Парад союзников в Берлине не стал символом крепнущей дружбы между СССР и западными странами. Напротив, он продемонстрировал первые признаки начинающегося охлаждения в отношениях между бывшими союзниками. В условиях Холодной войны о нем редко вспоминали, и в историю он так и вошел как Забытый парад.
Генерал армии США Джордж Паттон, Маршал Советского Союза Георгий Жуков, генерал-майор армии Великобритании Брайан Робертсон, генерал армии Французской Республики Мари-Пьер Кёниг.Министерство обороны РФ