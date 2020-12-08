Чем награждали в Советской Армии?

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Борис Егоров
Маршал Иван Конев награждает орденом Суворова генерала Омара Брэдли.

Маршал Иван Конев награждает орденом Суворова генерала Омара Брэдли.

Getty Images
Самой почетной наградой было звание Героя Советского Союза, а самой массовой — медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Ее вручили почти 15 миллионам человек.

Из-за бушевавшей в России в первые годы советской власти Гражданской войны у большевиков не было ни времени, ни ресурсов на массовое производство медалей и орденов для награждения личного состава Красной Армии. Утвержденный в 1918 году орден Красного Знамени невозможно было вручать всем отличившимся, поэтому существовала практика выражать благодарность храбрецам передавая им часы, табакерки, сапоги, седла, куски материи, а иногда даже драгоценности царской семьи. В любимом воинском подразделении Иосифа Сталина —1-й конной армии — было принято «за преданность революции» давать в награду красные шаровары.   

Союз фотохудожников России/russiainphoto.ru

Особо отличившихся красных полководцев ждала более роскошная награда — почетное революционное оружие. Шашки с золотыми эфесами и накладными изображениями ордена Красного Знамени, а также роскошные пистолеты «Маузеры» с именными табличками получали военальчники за успешно проведенные операции. Практика одаривать командующих оружием перешла в Красную Армию из ненавистной царской России, но вслух об этом никто не говорил.     

russiainphoto.ru

В 1934 году в стране учреждается звание Героя Советского Союза — высшая честь, которой мог быть удостоен военнослужащий Красной Армии (а также гражданский). С 1939 года Героям вместе с присвоением звания стали вручать медаль «Золотая Звезда» и Орден Ленина. За весь период Второй мировой войны 11 тысяч 657 человек удостоились этой высокой награды. Маршал Георгий Жуков и руководитель страны Леонид Брежнев становились Героями Советского Союза целых четыре раза. За неподобающее поведение (если награжденный, к примеру, становился преступником) звание могли отобрать.

Маршал Георгий Жуков.

Маршал Георгий Жуков.

Виктор Темин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Первой советской наградой периода Второй мировой войны стал орден Отечественной войны, утвержденный в мае 1942 года. Его вручали как отдельным военнослужащим, так и воинским соединениям, оборонным заводам и городам. В 1969 года орденом была награждена целая словацкая деревня Склабиня за неоценимую помощь ее населения советским партизанам во время войны.

Мемориал жертвам нацизма в деревне Склабиня.

Мемориал жертвам нацизма в деревне Склабиня.

Szeder László

Орден Красной Звезды вручался солдатам, командирам, воинским частям, отдельным кораблям «за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, за успешные боевые действия воинских частей и соединений». Кроме того, в послевоенное время им награждались сотрудники МВД и КГБ, а в ходе Афганской войны — тяжело раненные военнослужащие.

Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

Наиболее распространенной наградой для храбрых рядовых и младших командиров были медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». Последняя, к тому же, широко применялась в штрафных батальонах, где провинившиеся «искупали свою вину кровью», но, тем не менее, имели право на поощрение.

Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

Проявившим себя военачальникам высокого ранга, генералам и маршалам, вручались ордена Суворова и Кутузова (чуть менее почетный), названные в честь двух выдающихся российских полководцев 18 и 19 веков. Среди прочих, иностранными кавалерами ордена Суворова стали генерал Дуайт Эйзенхауэр, фельдмаршал Монтгомери, албанский лидер Энвер Ходжа и югославский — Йосип Броз Тито. В 1950-е годы орден был вручен королю и наследному принцу Камбоджи, а также императору Эфиопии Хайле Селассие.

Йосип Броз Тито.

Йосип Броз Тито.

Архивное фото

Традиция награждать командиров Гражданской войны оружием была не единственной, подчеркнутой большевиками из дореволюционной России. В 1943 году был учрежден орден Славы, по своему статуту и цвету ленты почти полностью повторяющий одну из самых почитаемых наград времен империи — Георгиевский крест, у которого, правда, было не три степени отличия, а четыре. Самым молодым полным кавалером всех трех степеней ордена Славы стал семнадцатилетний младший сержант Иван Кузнецов, успешно и отважно проявивший себя в командовании расчетом артиллерийского орудия.  

Иван Кузнецов.

Иван Кузнецов.

Архивное фото

Особая серия медалей вручалась участникам обороны (как военным, так и гражданским) некоторых советских городов и целых регионов: «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За оборону советского Заполярья» и так далее. В июне 1945 году были учреждены медали за взятие европейских городов, такие как «За освобождение Варшавы» или «За взятие Будапешта». Самой массовой медалью в СССР стала «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Ею были награждены 14,933,000 человек. 

Участники слета пионеров Москвы, награжденные медалями «За оборону Москвы».

Участники слета пионеров Москвы, награжденные медалями «За оборону Москвы».

Сергей Васин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В советском военно-морском флоте СССР были свои аналоги наградам для сухопутных войск, названные в честь знаменитых русских флотоводцев. Так, орден Ушакова соответствовал ордену Суворова, а орден Нахимова — ордену Кутузова. Единственным иностранцем, удостоенным ордена Ушакова, стал британский адмирал Бертрам Хоум Рамсей, командовавший морскими силами союзников в ходе высадки в Нормандии в 1944 году.

Адмирал флота Николай Кузнецов.

Адмирал флота Николай Кузнецов.

Министерство обороны РФ

Партизанам, совершавшим подвиги в тылу врага вручалася орден Богдана Хмельницкого, названный в честь гетмана Войска Запорожского, возглавившего освободительную войну против польско-литовской власти в середине 17 века. В результате его действий вся Левобережная Украина вместе с Киевом вошла в состав Русского государства. Стоит отметить, что этот орден могли вручать также бойцам, командирам и частям регулярной армии за мужество и успешно проведенные операции.

Маршал Андрей Гречко.

Маршал Андрей Гречко.

Министерство обороны Российской Федерации

Исключительно «партизанской» наградой стала медаль «Партизану Отечественной войны». Помимо советских партизан, ею удостаивались сотрудничавшие с ними чехословацкие, болгарские и румынские коллеги. Кроме того, медаль была вручена самой прославленной летчице Советского Союза, командиру 101-ого транспортного авиационного полка Дальней Авиации Валентине Гризодубовой за организацию успешного и эффективного снабжения партизанских отрядов в тылу врага. 

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Многие из учрежденных в 1930-1940-е годы медалей и орденов продолжали вручаться вплоть до развала Советского Союза. Ими награждались военнослужащие, отличившиеся в ходе локальных вооруженных конфликтов, в которых СССР принимал участие. Кроме того, всем участникам боевых действий в Афганистане выдавался знак почета «Воина-интернационалиста» с характерной гравировкой «От благодарного афганского народа». В ходе вывода советских войск из страны в 1988-1989 годах его также раздавали военнослужащим Демократической Республики Афганистан.   

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Андрей Соломонов/Sputnik

Некоторые советские награды (ордена Кутузова, Ушакова, Суворова, Нахимова) достались по наследству современной России. Наивысшей честью по-прежнему является звание Героя, теперь уже, правда, Российской Федерации.

Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров.

kremlin.ru

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