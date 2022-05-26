Какие драгоценные камни добывают в России?

Изумруд "Губернатор" на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского прииска в Свердловской области.Павел Лисицын/Sputnik
Уральские изумруды, якутские алмазы - в России добывают огромное количество драгоценных камней, которые высоко ценятся во всем мире. Кроме того, на Урале и в Сибири находятся месторождения самоцветов - менее дорогих, но не менее почитаемых ювелирами камней.
Алмазы в экспозиционном зале Центра сортировки алмазов компании "Алроса".Александр Рюмин/TASS
Якутские алмазы сегодня известны на весь мир, хотя до середины XX века они добывались лишь в Индии, Бразилии и Африке. О том, что в Якутии - самом холодном регионе России - могут быть месторождения алмазов, русские геологи знали: случаи драгоценных находок были задокументированы еще в XIX веке, а геологические изыскания развернулись в 1930х. В итоге в 1954 году в Якутии открыли первую кимберлитовую трубку, затем вторую, третью… Кстати, открытия алмазных месторождений принадлежат женщинам - советским геологам Ларисе Попугаевой и Наталии Сарсадских.
Алмазы в экспозиционном зале Центра сортировки алмазов компании "Алроса".Александр Рюмин//TASS
Алмазы в разное время находили также в Пермском крае (Урал) и в Архангельской области (Русский Север), однако промышленная добыча алмазов ведется сегодня именно в Якутии. Есть также понятие «русской огранки» - Russian cut, появившийся в конце 1970-х из-за жестких советских стандартов обработки камней. Так называют не только камни из России, но и вообще камни с огранкой высшего качества. Они стоят на 10% дороже остальных.
Добыча изумрудов на Малышевском месторождении в Свердловской области.Донат Сорокин/TASS
Самое крупное в Европе и единственное в России месторождение изумрудов - Мариинский прииск (еще иногда называют Малышевским месторождением, как в советское время) - находится в Свердловской области на Урале. Изумрудные копи были открыты здесь в 1830-х годах, а полноценная добыча началась в 1920-х. Кроме изумруда, геологов интересовал также сопутствующий минерал берилл, но не в качестве ювелирного камня, а для получения из него оксида бериллия, который использовался в военной промышленности. Сегодня на Урале добывают около 150 кг изумрудов в год, причем они все отличного качества и отличаются желтоватым цветом. Периодически здесь находят очень крупные камни - так, в 2019 году из шахты извлекли изумруд весом в 1,6 кг, а годом ранее - 1,54 кг.
Александрит с подсветкой/Александр Рудный (CC BY 4.0)
Кроме изумрудов и бериллов, на Мариинском прииске добывают около 5 кг александритов в год. Этот камень был открыт во время поисков изумрудов на Урале и изначально геологи приняли его за не очень качественный изумруд. Однако после изучения поняли, что это совершенно новый драгоценный камень.
Александрит весом 84 грамма, найденный на Малышевском изумрудно-бериллиевом месторождении у поселка имени Малышева.Егор Алеев/TASS
Только представьте себе, что он сверкает, как изумруд, но при этом меняет свой цвет в зависимости от освещения: то зеленый, то красный, то фиолетовый. Он был назван в честь российского императора Александра II в 1834 году и быстро завоевал популярность среди придворной элиты. Кроме Урала, александрит добывают сегодня в Танзании и на Мадагаскаре.
Работа главного художника завода "Русские ремесела" Сергея Чирьева.Олег Смыслов/Sputnik
Этот невероятно красивый полудрагоценный камень известен в России как минимум с XVI века - его привозили из Богемии (Чехии). А в середине XIX века несколько видов гранатов (в том числе редкие зеленые) обнаружили на Урале, на берегах Ладожского озера и на Кольском полуострове. Сегодня гранат в России добывают на месторождениях Восточной и Южной Сибири, а также в Карелии.
Изготовление сувенирных мечей в Златоусте.Александр Кондратюк/Sputnik
Гранаты - одни из самых популярных и в то же время недорогих ювелирных камней.
Аметистовая жеода в музее геологии Центральной Сибири GEOS в Красноярске.Илья Наймушин/Sputnik
Аметисты насыщенного темно-фиолетового цвета называются Deep Siberian и считаются крайне редкими природными полудрагоценными камнями, а оттого очень ценятся в ювелирном искусстве.
Золотая подвеска-брошь с аметистом и бриллиантами на выставке "Драгоценности Людмилы Зыкиной".Гавриил Григоров/TASS
Находят их на Урале, в Сибири, Карелии. Аметисты розового подтона называются Rose de France и встречаются гораздо чаще в природе.
Уральский аметист.Legion Media
На Кольском полуострове известно одно из старейших в мире месторождений аметиста, известное с XVI века - «мыс Корабль» (примерно 300 км на юг от Мурманска), где этот кристалл виден прямо в трещинах скалистого берега Белого моря. Красиво, не правда ли?
Мыс Корабль.Ivtorov (CC BY-SA 4.0)
Большая императорская корона со шпинелью.Станислав Красильников/TASS
Славяне называли красные драгоценные камни словом «лал», что означает «красный». Это понятие включало в себя и рубины, и корунды, однако чаще всего подразумевало именно шпинель. Этот камень сохранился на императорских регалиях Романовых: он украшает корону Российской империи, серебряные серьги, бант-застежку. Правда, это все камни иностранного происхождения, причем до XVIII века шпинель вообще не отличали от рубина, ведь на глаз они невероятно похожи.
Бант-склаваж и подвески из Алмазного фонда.Павлов/Sputnik
В советские годы были найдены месторождения шпинели в Якутии, на Урале и в районе Байкала. Кстати, они часто обнаруживаются рядом с драгоценными рубинами и сапфирами (промышленная добыча этих камней в России не ведется).
Цветовая гамма топаза разнообразна: от коричнево- и винно-жёлтого до голубого, розового, золотистого, оранжевого и красновато-оранжевого.Сергей Субботин/Sputnik
Полудрагоценные уральские топазы бывают и нежно-голубыми, с полупрозрачной дымкой, и насыщенными коричневыми. Их чаще всего находят в Ильменском заповеднике в южной части этого региона, причем среди находок встречаются настоящие «тяжеловесы» - до 30 кг! Русские топазы всегда были невероятно популярными ювелирными камнями как в стране, так и за ее пределами, получив известность еще в начале XIX века.
Уральские, граненые дымчатые топазы.Sputnik
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