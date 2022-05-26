Какие драгоценные камни добывают в России?

Уральские изумруды, якутские алмазы - в России добывают огромное количество драгоценных камней, которые высоко ценятся во всем мире. Кроме того, на Урале и в Сибири находятся месторождения самоцветов - менее дорогих, но не менее почитаемых ювелирами камней.

1. Алмаз

Алмазы в экспозиционном зале Центра сортировки алмазов компании "Алроса". Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

Якутские алмазы сегодня известны на весь мир, хотя до середины XX века они добывались лишь в Индии, Бразилии и Африке. О том, что в Якутии - самом холодном регионе России - могут быть месторождения алмазов, русские геологи знали: случаи драгоценных находок были задокументированы еще в XIX веке, а геологические изыскания развернулись в 1930х. В итоге в 1954 году в Якутии открыли первую кимберлитовую трубку, затем вторую, третью… Кстати, открытия алмазных месторождений принадлежат женщинам - советским геологам Ларисе Попугаевой и Наталии Сарсадских.

Алмазы в экспозиционном зале Центра сортировки алмазов компании "Алроса". Александр Рюмин//TASS Александр Рюмин//TASS

Алмазы в разное время находили также в Пермском крае (Урал) и в Архангельской области (Русский Север), однако промышленная добыча алмазов ведется сегодня именно в Якутии. Есть также понятие «русской огранки» - Russian cut, появившийся в конце 1970-х из-за жестких советских стандартов обработки камней. Так называют не только камни из России, но и вообще камни с огранкой высшего качества. Они стоят на 10% дороже остальных.

2. Изумруд

Добыча изумрудов на Малышевском месторождении в Свердловской области. Донат Сорокин/TASS Донат Сорокин/TASS

Самое крупное в Европе и единственное в России месторождение изумрудов - Мариинский прииск (еще иногда называют Малышевским месторождением, как в советское время) - находится в Свердловской области на Урале. Изумрудные копи были открыты здесь в 1830-х годах, а полноценная добыча началась в 1920-х. Кроме изумруда, геологов интересовал также сопутствующий минерал берилл, но не в качестве ювелирного камня, а для получения из него оксида бериллия, который использовался в военной промышленности. Сегодня на Урале добывают около 150 кг изумрудов в год, причем они все отличного качества и отличаются желтоватым цветом. Периодически здесь находят очень крупные камни - так, в 2019 году из шахты извлекли изумруд весом в 1,6 кг, а годом ранее - 1,54 кг.

3. Александрит

Александрит с подсветкой/ Александр Рудный (CC BY 4.0) Александр Рудный (CC BY 4.0)

Кроме изумрудов и бериллов, на Мариинском прииске добывают около 5 кг александритов в год. Этот камень был открыт во время поисков изумрудов на Урале и изначально геологи приняли его за не очень качественный изумруд. Однако после изучения поняли, что это совершенно новый драгоценный камень.

Александрит весом 84 грамма, найденный на Малышевском изумрудно-бериллиевом месторождении у поселка имени Малышева. Егор Алеев/TASS Егор Алеев/TASS

Только представьте себе, что он сверкает, как изумруд, но при этом меняет свой цвет в зависимости от освещения: то зеленый, то красный, то фиолетовый. Он был назван в честь российского императора Александра II в 1834 году и быстро завоевал популярность среди придворной элиты. Кроме Урала, александрит добывают сегодня в Танзании и на Мадагаскаре.

4. Гранат

Работа главного художника завода "Русские ремесела" Сергея Чирьева. Олег Смыслов/Sputnik Олег Смыслов/Sputnik

Этот невероятно красивый полудрагоценный камень известен в России как минимум с XVI века - его привозили из Богемии (Чехии). А в середине XIX века несколько видов гранатов (в том числе редкие зеленые) обнаружили на Урале, на берегах Ладожского озера и на Кольском полуострове. Сегодня гранат в России добывают на месторождениях Восточной и Южной Сибири, а также в Карелии.

Изготовление сувенирных мечей в Златоусте. Александр Кондратюк/Sputnik Александр Кондратюк/Sputnik

Гранаты - одни из самых популярных и в то же время недорогих ювелирных камней.

5. Аметист

Аметистовая жеода в музее геологии Центральной Сибири GEOS в Красноярске. Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Аметисты насыщенного темно-фиолетового цвета называются Deep Siberian и считаются крайне редкими природными полудрагоценными камнями, а оттого очень ценятся в ювелирном искусстве.

Золотая подвеска-брошь с аметистом и бриллиантами на выставке "Драгоценности Людмилы Зыкиной". Гавриил Григоров/TASS Гавриил Григоров/TASS

Находят их на Урале, в Сибири, Карелии. Аметисты розового подтона называются Rose de France и встречаются гораздо чаще в природе.

Уральский аметист. Legion Media Legion Media

На Кольском полуострове известно одно из старейших в мире месторождений аметиста, известное с XVI века - «мыс Корабль» (примерно 300 км на юг от Мурманска), где этот кристалл виден прямо в трещинах скалистого берега Белого моря. Красиво, не правда ли?

Мыс Корабль. Ivtorov (CC BY-SA 4.0) Ivtorov (CC BY-SA 4.0)

6. Шпинель

Большая императорская корона со шпинелью. Станислав Красильников/TASS Станислав Красильников/TASS

Славяне называли красные драгоценные камни словом «лал», что означает «красный». Это понятие включало в себя и рубины, и корунды, однако чаще всего подразумевало именно шпинель. Этот камень сохранился на императорских регалиях Романовых: он украшает корону Российской империи, серебряные серьги, бант-застежку. Правда, это все камни иностранного происхождения, причем до XVIII века шпинель вообще не отличали от рубина, ведь на глаз они невероятно похожи.

Бант-склаваж и подвески из Алмазного фонда. Павлов/Sputnik Павлов/Sputnik

В советские годы были найдены месторождения шпинели в Якутии, на Урале и в районе Байкала. Кстати, они часто обнаруживаются рядом с драгоценными рубинами и сапфирами (промышленная добыча этих камней в России не ведется).

7. Топаз

Цветовая гамма топаза разнообразна: от коричнево- и винно-жёлтого до голубого, розового, золотистого, оранжевого и красновато-оранжевого. Сергей Субботин/Sputnik Сергей Субботин/Sputnik

Полудрагоценные уральские топазы бывают и нежно-голубыми, с полупрозрачной дымкой, и насыщенными коричневыми. Их чаще всего находят в Ильменском заповеднике в южной части этого региона, причем среди находок встречаются настоящие «тяжеловесы» - до 30 кг! Русские топазы всегда были невероятно популярными ювелирными камнями как в стране, так и за ее пределами, получив известность еще в начале XIX века.

Уральские, граненые дымчатые топазы. Sputnik Sputnik

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