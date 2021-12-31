365 поводов выпить

Мы составили такой календарь из главных событий российской истории, праздников и народных примет, который доказывает, что произнести тост и поднять бокал можно буквально в каждый день года!

Январь

1 января

Новый Год! Праздником в России этот день стал только в 1947 году. А начинать встречать его сегодня принято еще вечером 31 декабря - конечно, бокалом игристого..

2 января

Теперь точно наступил Новый Год. 2 января 1703 года начали выходить «Ведомости» – первая русская печатная газета.

3 января

В 1905 году началась забастовка рабочих Путиловского завода, которая выльется в первую русскую революцию. За первую революцию!

4 января

В 1959 году советская Луна-1 стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны. За новые свершения!

5 января

Шутливый Международный разгрузочный день. Ок, есть не будем, но пить то можно?!

6 января

Император Александр I манифестировал окончание Отечественной войны 1812 года. Больше до Москвы враг не доходил - да будет так!

7 января

Православные отмечают Рождество.

8 января

В народном календаре это Бабий день, праздник рожениц и повивальных бабок.

9 января

Обычно это последний день длинных новогодних каникул в современной России. Грустный праздник, да?

Понедельник после праздников - день тяжелый Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

10 января

Выпьем за дружбу народов в честь открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 году.

11 января

За всемирный день Спасибо!

12 января

В День работника прокуратуры предлагаем любимый советский тост всех русских: «Чтобы у нас все было и нам за это ничего не было».

13 января

День российской печати - праздник для журналистов (и, конечно, наших дорогих читателей!).

14 января

Уникальный и самый странный русский праздник - Старый Новый Год!

15 января

В 1925 в СССР появилась первая любительская радиостанция. Народные умельцы - наше всё!

16 января

Выпьем за свободу выбора: в 1724 году Петр I запрещает сочетать браком людей без их согласия, даже крепостных крестьян.

17 января

В народном календаре в этот день чтят покровителя пчеловодов. Как обойтись без русской медовухи?!

18 января

Важная дата XX века: в этот день была прорвана блокада Ленинграда!

19 января

В православии отмечают Крещение Господне. Перед прыжком в прорубь - ну, сами понимаете…

Крещенские купания Евгения Новоженова/Sputnik Евгения Новоженова/Sputnik

20 января

В 1980-м президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве. А нам что, мы провели! За силу духа!

21 января

На брудершафт в честь Международного Дня объятий!

22 января

Этот день считают началом Первой русской революции.

23 января

В 1755 году «родился» Московский университет. За знания!

24 января

День рождения мороженого эскимо. Любимое лакомство поколений!

25 января

День студента - все мы и всегда.

26 января

Выпьем за свежие решения и нестандартный подход. В этот день Петроград был переименован в Ленинград

27 января

День воинской славы - освободили Ленинград от фашистской блокады, длившейся 872 дня.

Прорыв Блокады Ленинграда Борис Кудояров/russiainphoto.ru

28 января

И вновь за знания: в 1724 году Петр I основал Петербургскую академию наук и Петербургский университет.

29 января

«Вишневый сад», «Чайка», «Дядя Ваня», сотни рассказов - в день рождения писателя и драматурга Антона Чехова можно вспомнить тысячу поводов выпить.

30 января

Первый в мире радиозонд для исследования атмосферы был запущен в 1930 году в СССР! За первых в небе!

31 января

День рождения водки (в 1865 году химик Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «о соединении спирта с водой»).

Ферваль

1 февраля

Первый день последнего месяца зимы!

2 февраля

Переломный момент во Второй мировой войне - в Сталинграде капитулировала фашистская армия.

3 февраля

Борис Пастернак писал: «Февраль. Достать чернил и плакать». За яркие краски!

4 февраля

Во Всемирный день борьбы против рака пожелаем всем здоровья!

5 февраля

В 1901 году в Москве открылся легендарный «Магазин Г. Г. Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Не выпить невозможно!

6 февраля

В Санкт-Петербурге в 1865 году впервые прозвучал Полуденный выстрел из пушки. Традиция стрелять сохранилась и до сих пор. До полудня выпивать моветон, а вот после выстрела - уже можно!

Полуденный выстрел из пушки в Санкт-Петербурге Сергей Компанийченко/Sputnik Сергей Компанийченко/Sputnik

7 февраля

В 1950 году впервые в СССР на палубу корабля сел летательный аппарат — вертолёт Ка-10. За прогресс!

8 февраля

День российской науки.

9 февраля

В 1896 году в Санкт-Петербурге прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию. Кстати, на Байкале есть традиция пить прямо изо льда! Не верите? Тогда посмотрите это видео.

10 февраля

День рождения Бориса Пастернака, а еще день памяти Александра Пушкина.

11 февраля

В 1697 году Петр I разрешил продажу в России главного спутника алкоголя - табака.

12 февраля

В 1864 году был открыт Московский зоопарк, один из старейших и самых больших в Европе.

13 февраля

Выпьем за путешествия. В этот день в 1842 году Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва

14 февраля

День всех влюбленных. Многие этот католический праздник не признают, но выпить не отказываются

15 февраля

В православии отмечают Сретение Господне.

16 февраля

В 1976 году на Камском автомобильном заводе был выпущен первый автомобиль КАМАЗ! Кто его не знает?!

Первые автомобили КамАЗ на главном сборочном конвейере Владимир Родионов/Sputnik Владимир Родионов/Sputnik

17 февраля

Выпьем, чтобы не мерзнуть! В народном календаре это День Николая Студеного, считалось, что в этот день всегда сильный мороз (в 1740 году в Санкт-Петербурге были зафиксированы рекордные -40°C)

18 февраля

День рождения главного художника русского романтизма Алексея Венецианова. Каждый знает с детства!

19 февраля

За свободу! В этот день в 1861 году Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права.

20 февраля

Именно в этот день в 1986 году на орбиту была выведена станция «Мир». А за мир во всем мире русские пьют всегда!

21 февраля

Международный день родного языка: выпьем за все 270 языков и диалектов, на которых говорят народы России.

22 февраля

В 1966 был запущен спутник с собаками Ветерком и Угольком на борту - и они установили рекорд по длительности пребывания животных в космосе, который не побит до сих пор - 22 дня. За братьев наших меньших!

23 февраля

День Защитника Отечества

24 февраля

«Очевидное - невероятное», - название телепередачи, вышедшей в 1973 году, знакомо даже далеким от науки людям. Именно она и ее ведущий профессор Сергей Капица приучили СССР верить ученым.

25 февраля

В 1956 году Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Сталина. Мы против культов личностей!

26 февраля

Товарищи, мы пьем уже почти два месяца… Пьянству бой! Но, как говорят в России, так выпьем перед боем!

27 февраля

День белого медведя. За то, чтобы всем было тепло!

Белый медведь на побережье Восточно-Сибирского моря Максим Деминов/Sputnik Максим Деминов/Sputnik

28 февраля

Ура, последний день зимы!

Март

1 марта

Комбо: всемирный день пива, а также первый день весны!

2 марта

По народному календарю было принято молиться за то, чтобы все пропавшие люди и потерянные вещи нашлись. Звучит как тост!

3 марта

Начало царствования династии Романовых - в 1613 году взошел на трон 16-летний Михаил Федорович. Монархисты, возрадуйтесь!

4 марта

В Большом театре в 1877 году прошла премьера балета «Лебединое озеро» Петр Чайковского. Выпьем за то, чтобы ни одной Одетте по жизни не мешала ни одна Одиллия.

"Лебединое озеро" в Большом театре Linda Vartoogian/Getty Images Linda Vartoogian/Getty Images

5 марта

В 1953 году умер Иосиф Сталин. Хотя многие и оплакивали тирана, в семьях репрессированных открывали шампанское.

6 марта

В 1869 году Дмитрий Менделеев впервые представил свою периодическую систему химических элементов. За новый открытия!

7 марта

В 1878 году родился русский художник Борис Кустодиев, один из самых дорогих русских художников (в 2012 его «Извозчик» ушел на Christie's за $7 млн). За силу искусства!

8 марта

Международный женский день!

Праздник 8 Марта Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

9 марта

В день рождения Юрия Гагарина выпьем за безграничные возможности человека!

10 марта

День архивов. Пусть ни одно хорошее воспоминание не будет забыто!

11 марта

В 1931 году утверждена программа физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне СССР». За спорт!

12 марта

В 1918 году столица была перенесена обратно из Петербурга в Москву. За то, чтобы хорошее возвращалось на круги своя!

13 марта

В 1930 году Советский Союз стал первой в мире страной, официально покончившей с безработицей. Завтра на работу!

14 марта

В День числа π выпьем за то, что хотя бы что-то в этом мире постоянно!

15 марта

В 1917 году император Николай II отрёкся от престола. Пожелаем, чтобы наши дела завершались успешнее.

Николая II после отречения под стражей Общественное достояние Общественное достояние

16 марта

Согласно народному календарю, медведь просыпается и вылезает из берлоги. За новые начинания!

17 марта

День святого Патрика в России отмечают также охотно, как в Ирландии.

18 марта

В 1965 году советский летчик-космонавт Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Ура!

19 марта

С Днем моряка-подводника! В 1906 — указом императора Николая II созданы подводные силы Российского флота.

20 марта

В 1888 году в Москве состоялась премьера первой в мире профессиональной оперетты на цыганском языке. А какое веселье без цыган и медведей!

21 марта

Во всемирный день поэзии выпьем за всех гениальных русских поэтов - и вспомним стихи, которые учили наизусть.

22 марта

Русские любят пить за встречу! А в 1897 году произошла судьбоносная встреча Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, которая положила начало созданию Московского Художественного Театра.

23 марта

Да будет свет! В 1876 году русский инженер Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.

24 марта

В День авиаштурмана выпьем за то, чтобы вы успешно находили дорогу домой после любых возлияний.

25 марта

Выше, быстрее, сильнее! В 2003 году путешественник Федор Конюхов установил рекорд пересечения Атлантического океана на катамаране ‑ 9 суток 23 часа 33 минуты.

26 марта

В 2000 году Владимир Путин впервые был избран президентом России.

Владимир Путин дает присягу Президента Российской Федерации Владимир Родионов/Sputnik Владимир Родионов/Sputnik

27 марта

В 1995 году фильм «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова получил Оскар! За успехи!

28 марта

День рождения великого писателя Максима Горького. «В совершенствовании человека — смысл жизни», - говорит он. Отличный тост!

29 марта

Феминизму в России больше, чем можно представить: в 1858 году открылась первая женская гимназия.

30 марта

В СССР впервые введено летнее время. За лишний час!

31 марта

В 1981 году культовый фильм «Москва слезам не верит» получил Оскар. Чтобы те, кто ищет любовь, всегда ее находили!

Апрель

1 апреля

День дурака. За юмор!

2 апреля

За демократию! В 1906 году в России прошли первые выборы в первую Государственную думу

3 апреля

В 1967 году состоялась премьера культового советского фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Вспомним тост из фильма: «Чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!»

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Леонид Гайдай/Мосфильм, 1967 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1967

4 апреля

В 1753 году императрица Елизавета Петровна отменила в Российской империи смертную казнь. За жизнь!

5 апреля

В 1930 году в Москве открылся первый звуковой кинотеатр «Художественный». За любимое из искусств россиян!

6 апреля

В 1772 году Екатерина II отменила пошлину на ношение бороды, которую ввел Петр I. За свободу выглядеть так, как хочется!

7 апреля

День рождения Рунета. Спасибо за то, что мы сейчас читаем это!

8 апреля

В 1782 году в России появились первые бесплатные публичные школы! Да будет так всегда!

9 апреля

Издан указ о соблюдении чистоты на улицах Москвы (1699, Петр I). За экологию!

10 апреля

В 1995 году в России была зарегистрирована Партия любителей пива. Ну, тут сам Бог велит.

11 апреля

Состоялась премьера легендарного фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». За открытые границы!

12 апреля

День космонавтики. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос.

Первый космонавт - Юрий Гагарин Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images

13 апреля

Первый в России троллейбус запущен в 1902 году в Санкт-Петербурге. Сегодня они мало где остались, но ностальгия - великая вещь!

14 апреля

В 1918 году красное знамя стало официальным флагом России.

15 апреля

День рождения одного из братьев Стругацких, главных советских писателей-фантастов. За силу фантазии!

16 апреля

Рыбаки по народному календарю ждут, чтобы тронулся лед. За рыбалку в любое время года!

17 апреля

В 1877 году Лев Толстой завершил работу над романом «Анна Каренина». За любовь и взаимопонимание!

18 апреля

День воинской славы: День победы русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)

19 апреля

В СССР в этот день основано народное спортивное общество «Спартак», невероятно популярное до сих пор, благодаря футбольным успехам.

20 апреля

День воинской славы: в 1942 году завершилась Битва под Москвой, советские войска не подпустили фашистов к столице!

21 апреля

В 1951 был создан Национальный Олимпийский комитет СССР. За всех русских чемпионов!

22 апреля

День рождения Владимира Ульянова (Ленина). Чтят коммунисты, дату помнят все.

23 апреля

«Краткость — сестра таланта», - именно в этот день Антон Чехов написал свой знаменитый афоризм. Что ж, звучит как тост!

24 апреля

В году 1803 император Александра I подписал указ о благоустройстве Кавказских Минеральных Вод, сейчас это несколько классных термальных курортов. За спа!

25 апреля

В этот день был учрежден Русский музей в Санкт-Петербурге - великое хранилище русского искусства.

26 апреля

День памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС в СССР.

27 апреля

В этот день самый большой и холодный регион - Якутия - вступила в СССР.

Сильные морозы в Якутии Айар Варламов/Sputnik Айар Варламов/Sputnik

28 апреля

В 1969 году состоялась премьера культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», где прозвучала фраза: «Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты». Выберете, кто вы!

29 апреля

По народному календарю в этот день пора сеять рассаду. За бравых русских дачников-огородников!

30 апреля

За свободу верить в то, что хочется! В 1905 Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.

Май

1 мая

Праздник Весны и Труда, всегда выходной. Если перефразировать русскую поговорку, можно сказать, что «Кто не работает, тот не пьет!»

2 мая

Официальный второй выходной день - жарим шашлыки, выпиваем, закусываем.

3 мая

День рождения одного из главных русских святых, основателя Троице-Сергиевой лавры Сергия Радонежского.

4 мая

За невероятный русский балет! В 1738 году француз Жан-Батист Ланде основал в Петербурге первую танцевальную школу, из которой вырастет бренд «русский балет».

5 мая

В 1912 году вышел первый номер ежедневной рабочей газеты «Правда», основанной Владимиром Лениным (она существует до сих пор). За правду!

6 мая

В народном календаре день памяти Георгия Победоносца - он изображен на гербе Москвы. За Москву и москвичей!

7 мая

День радио. За физика Александра Попова!

8 мая

В 1713 году столица России перенесена из Москвы в Санкт-Петербург! За Петербург, который до сих пор - культурная столица!

9 мая

День Победы во Великой Отечественной Войне!

Знамя Победы над Рейхстагом Евгений Халдей Евгений Халдей

10 мая

В этот день император Александр III распорядился построить на Красной Площади торговые ряды - нынешний потрясающий универмаг ГУМ. За красивый шоппинг по-русски!

11 мая

В этот день начинают сбор березового сока. Он, кстати, быстро бродит и становится хмельным.

12 мая

Первый президент России Борис Ельцин в 1998 (!) году впервые выступил в интернете, где отвечал на вопросы зрителей. За инновации!

13 мая

Поговорка гласит: «Деньги не грибы - можно и зимой найти». В этот день был основан Дворянский заемный банк, первый государственный банк в России.

14 мая

Вышла в свет знакомая каждому ребенку «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Чтобы никто не оставался у разбитого корыта!

15 мая

За Московское метро! В 1935 году была торжественно открыта первая ветка, которая состояла из 13 станций

16 мая

В 1896 году состоялся первый в России киносеанс. «Из всех искусств для нас важнейшим является кино», - говорил Владимир Ленин. Звучит как тост!

17 мая

Главный пролетарский поэт Владимир Маяковский выпустил сборник стихов под названием «Я». За то, чтобы все были так уверены в себе!

18 мая

Girls’ power! В 1724 году венчалась на царство первая русская императрица Екатерина I.

19 мая

День советской пионерии. В 1922 году на Всероссийской конференции молодежи было принято решение о создании детского движения.

20 мая

За Волгу-матушку! Именно в этот день отмечают неофициальный праздник в честь великой русской реки.

21 мая

В 1979 году Элтон Джон стал первой западной звездой, давшей концерт в СССР. За мир без границ!

22 мая

Напротив Кремля начали строить Дом Пашкова, одно из самых красивых зданий Москвы и сегодня. За архитектуру!

Дом Пашкова Legion Media Legion Media

23 мая

В 1873 году состоялась премьера оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова. За верную спутницу Деда Мороза!

24 мая

День славянской письменности и культуры. Выпьем за Кирилла и Мефодия, которые создали кириллицу.

25 мая

Чтобы языковедам не было обидно, следом за Днем славянской письменности и культуры отмечаем День филолога!

26 мая

В день рождения Людмилы Петрушевской выпьем за всех прекрасных русских писательниц.

27 мая

В 1703 году был основан Санкт-Петербург!

28 мая

День пограничника - в России народные гуляния.

29 мая

В этот день в 1590 году в Сибирь отправили первых (вольных) поселенцев. Сегодня обаяние и правила жизни сибиряков - в топах наших статей.

30 мая

День окрошки. Вечное противостояние кефира и кваса. На чьей стороне вы?

Окрошка на квасе или кефире? Мария Афонина Мария Афонина

31 мая

В 2003 году открылась Янтарная комната в царскосельском Екатерининском дворце, реконструированная после того, как была вывезена нацистами и пропала бесследно в 1940-х. За сохранение культурного наследия!

Июнь

1 июня

День защиты детей и первый день лета!

2 июня

По народному календарю - пора сажать огурцы! А огурцы это что? Отличная закуска!

3 июня

Всемирный день велосипеда! Кстати, Лев Толстой был одним из заядлых велосипедистов.

4 июня

В 1703 году в Петербурге была заложена первая постройка - Домик Петра I. С новосельем!

5 июня

В России говорят «Все работы хороши, все профессии важны». А в современном мире именно эти люди особенно важны - отмечаем День эколога.

6 июня

День рождения Александра Пушкина и День русского языка. Вздрогнем!

Портрет Александра Пушкина Орест Кипренский/Третьяковская Галерея Орест Кипренский/Третьяковская Галерея

7 июня

Выпьем за то, чтобы у нас всегда был повод для праздника!

8 июня

Петр I впервые издал указ о создании специальных домов для нищих, больных и престарелых. С тех пор это День социального работника. Чтоб никто не болел и не нуждался!

9 июня

«Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство», - пишет Александр Пушкин в 1826 году. Так что за патриотизм!

10 июня

В 1936 в СССР основана знаменитая киностудия «Союзмультфильм». За Чебурашку, Котёнка по имени Гав, Дядю Федора, Ежика в тумане и других любимых персонажей!

11 июня

В 1858 году в Санкт-Петербурге был освящен Исаакиевский собор, который строился 50 лет. За то, чтобы всегда доводили все дела до конца.

12 июня

День России! Пьем стоя и до дна.

13 июня

Первый в Российской империи электрический трамвай запущен в 1892 году в… Киеве! Самый экологичный транспорт работает по всей России и сегодня.

14 июня

В 1891 году состоялась закладка Транссибирской магистрали. Кто не мечтает о романтике жизни в поезде?!

Транссиб Legion Media Legion Media

15 июня

В России - День юных натуралистов. Пусть все найдут хобби по душе!

16 июня

Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом в 1963 году. За пионеров!

17 июня

Легендарный композитор Игорь Стравинский родился в 1882 году в Российской империи, став позже гражданином Франции и США. Человек мира - звучит гордо!

18 июня

Стартовал в 1937 году первый в истории беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — США. Спустя два дня трое русских смельчаков - Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков, успешно приземлились в Ванкувере (штат Вашингтон, США). Безумие и отвага!

19 июня

В День медработника - за всех самоотверженных людей в белых халатах!

20 июня

Экстриму в России больше 200 лет: в 1803 году в Санкт-Петербурге состоялся первый в России полет на воздушном шаре!

21 июня

Самый длинный день в году! Можно и выпивать подольше.

22 июня

День памяти и скорби в день начала Великой Отечественной

23 июня

День Балалайки. Пьем, играем, пляшем!

Балалайка - самый русский музыкальный инструмент Getty Images Getty Images

24 июня

Никита Хрущев пообещал Ричарду Никсону показать «кузькину мать»... За то, чтобы мы не стеснялись выражать свои эмоции!

25 июня

День дружбы и единения славян!

26 июня

День изобретателя и рационализатора. За нестандартное мышление!

27 июня

День молодежи! Они-то точно выпьют.

28 июня

Михаил Горбачев впервые предложил политические и структурные изменения в стране на конференция компартии СССР в 1988 году. За реформы!

29 июня

День партизан и подпольщиков. За тех, кто не выдает секреты врагу!

30 июня

Впереди еще два месяца лета!

Июль

1 июля

Чтение - любимое хобби россиян! В 1862 году была открыта Московская публичная библиотека, которая сейчас является Государственной Российской Библиотекой (Ленинкой), крупнейшей в стране.

2 июля

В 1860 году был основан город Владивосток. За то, как велика Россия!

Золотой мост во Владивостоке Legion Media Legion Media

3 июля

День тайной дружбы отмечают в мире. Ну а мы чем хуже?!

4 июля

День отдыха от праздников. Тоже чем не праздник?!

5 июля

За тех, кто пьет и не пьянеет!

6 июля

За великого авангардиста Марка Шагала в его день рождения!

7 июля

Славянский день летнего солнцестояния (Иван Купала). В эту ночь влюбленные должны прыгать через костер на счастье и долгую совместную жизнь. Ну а мы и у костра погреемся во всех отношениях.

8 июля

День Петра и Февронии, русских Ромео и Джульетты. Он же День семьи, любви и верности - выбор велик!

9 июля

По народному календарю пора идти собирать землянику. Выпьем на дорожку!

10 июля

День Воинской славы в честь победы Петра I одержал над шведами в Полтавской битве 1709 года.

11 июля

Во Всемирный день шоколада не будет проблем с закуской!

12 июля

День Петра и Павла. Есть за кого выпить!

13 июля

В 1728 русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север (и позже открыл Берингов пролив). За то, чтобы всегда находился выход.

14 июля

В 1897 году воскресенье в России объявили выходным днем. За это точно надо выпить (в субботу).

15 июля

Первое в истории «рукопожатие в космосе» - программа «Союз — Аполлон». Стыкуем наши рюмки!

16 июля

В России празднуют День Нептуна в детских лагерях - нужно обливаться водой. Ну а мы можем и шампанским!

День Нептуна на пляже в Сочи Б.Елин/Sputnik Б.Елин/Sputnik

17 июля

«В СССР секса нет» - именно в этот день прозвучала эта ставшая крылатой фраза. Выпьем за... любовь!

18 июля

В 1936 году начался первый в истории Кубок СССР по футболу. За любимую команду!

19 июля

Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Именно такой грустный тост хотелось бы произнести в день, когда император Павел I утвердил создание Российско-Американской Компании для освоения Аляски.

20 июля

Согласно народной примете, если начнется дождь, то будет идти долго… Что ж, - глинтвейн, плед, фильм. (Вот кстати, 100 лучших русских фильмов, если дождь будет идти слишком долго)

21 июля

На православный праздник в честь Казанской Иконы Божьей Матери обычно созревают черные грузди. А грибы - это что? Тоже отличная закуска!

22 июля

День рождения царя Михаила Федоровича (1596), первого из Романовых. Вновь за первых!

23 июля

В 1874 году электротехник Александр Лодыгин изобрел лампу накаливания. Теперь пьем не при свечах!

Крестьяне изучают лампочку Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

24 июля

В России День кадастрового инженера и День флориста... Ну, был бы повод, а что выпить всегда найдется.

25 июля

В 1907 физик-изобретатель Борис Розинг подал заявку на патент «Способ электрической передачи изображений на расстояние», первого телевидения! За первых - всегда!

26 июля

В 2010 в России отменена максимальная разрешенная норма содержания алкоголя в крови водителя. Пьем без руля!

27 июля

Согласно летописям, в этот день в 1147 была основана Москва! Впрочем, вопрос в истории открытый, и день рождения города отмечается в сентябре. Но выпивать за Москву можно бесконечно, верно?

28 июля

День Крещения Руси. По старой русской традиции - выпить три раза!

29 июля

Родился главный маринист всех времен и народов Иван Айвазовский (1817). Так больше море не писал никто - за уникальные таланты!

30 июля

В 1907 в Москве открылась первая автобусная линия. Снова за первых!

31 июля

В 1994 году спортсмен Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом - 6,14 м. За новые высоты!

Август

1 августа

Начался последний месяц лета…

2 августа

День Воздушно-десантных войск. В тельняшках пьют на улицах, остальные - дома.

3 августа

В 1980 году в Москве завершились XXII Летние Олимпийские игры. Рожденные в СССР до сих пор не сдерживают слезу, вспоминая улетающего Мишку, символ Олимпиады.

Торжественное закрытие игр XXII Олимпиады в Москве Семен Майстерман, Николай Науменков /ТАСС Семен Майстерман, Николай Науменков /ТАСС

4 августа

В народном календаре день Марьи-ягодницы: работать нельзя, отдыхать - можно!

5 августа

В 1844 году родился великий русский художник Илья Репин. Взгляните на картины, в каждой - мощь!

6 августа

В 1502 году Дионисий начал роспись Ферапонтова монастыря, теперь эти фрески - сокровище ЮНЕСКО. За талант!

7 августа

Абсурдное звучащее сегодня постановление ЦК КПСС 1983 года «Об укреплении социалистической трудовой дисциплины» в СССР стало настоящим мемом, а заодно и тостом.

8 августа

Международный день кошек. Мур!

9 августа

В Москве в 1605 году на царство венчали самозванца Лжедмитрия... За истину!

10 августа

В США отмечают День лени, а у нас лень «в крови» (хотя поднять бокал силы всегда найдутся).

11 августа

В 1928 году в СССР началась первая Спартакиада, аналог «капиталистической» Олимпиады, куда советы еще не допускали. Как говорили в СССР: «О спорт, ты - мир!»

12 августа

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького открылся в Москве в 1928 году. Есть, где отдохнуть!

13 августа

За историческую справедливость! В 1990 президент СССР Михаил Горбачёв подписал указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов».

14 августа

День народного календаря Медовый спас (нужно собирать и есть мед). Кстати, на Руси из меда делали самый распространенный алкогольный напиток - медовуху. По чарке?

15 августа

В 1893 году в Москве открылась Третьяковская галерея. За меценатов!

16 августа

День рождения автора этого календаря. Выпейте уж и за меня!

17 августа

Мы вновь покорили Северный полюс (ледокол «Арктика», 1978 г.). За победы всеми способами!

18 августа

Первые космические собаки Белка и Стрелка совершили удачный полет в космос в 1960 году. За друзей человека!

Собаки-космонавты Белка и Стрелка Сергей Преображенский, Николай Ситников/ТАСС Сергей Преображенский, Николай Ситников/ТАСС

19 августа

В 1874 тельняшка утверждена в качестве формы матросов на русском флоте. В ней и пить как-то веселее!

20 августа

Выпьем от А до Я: в 1634 году на Руси был издан первый букварь.

21 августа

Провал попытки реставрации советского режима - крах ГКЧП! За демократию и новую жизнь (читайте про путч тут)

22 августа

День Государственного флага Российской Федерации.

23 августа

Первый президент России Борис Ельцин остановил деятельность партии коммунистов (1991). За мудрые решения!

24 августа

В 1904 в России отменили телесные наказания! Выпьем за то, чтобы ввели телесные поощрения!

25 августа

День рождения Russia Beyond!

26 августа

Все, кто видел каскадные фонтаны Петергофа (открылись в 1723 году) вряд ли их забудут. За незабываемые впечатления из «русского Версаля»!

27 августа

День российского кино. Выбирай на вкус - от Эйзенштейна и Тарковского до Михалкова и Звягинцева!

28 августа

Большой православный праздник - Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа

Петр Великий в 1698 велел подданным брить бороды и носить европейскую одежду. За моду!

30 августа

В 1873 году была открыта Земля Франца-Иосифа, самая северная территория России. За край земли!

Атомный ледокол "50 лет Победы" в бухте Тихая у острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа Павел Львов/Sputnik Павел Львов/Sputnik

31 августа

Санкт-Петербург переименован в Петроград (1914). За перемены!

Сентябрь

1 сентября

День знаний!

2 сентября

День окончания Второй мировой войны.

3 сентября

День-мем, когда горят костры рябин

4 сентября

Отмечаем день последнего великого географического открытия: экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» (1913) под руководством Бориса Вилькицкого обнаружила Землю Николая II и архипелаг Северная Земля.

5 сентября

День нефтяника. За черное золото!

6 сентября

Ленинград стал Санкт-Петербургом. Чтобы навсегда!

7 сентября

День рождения Москвы (обычно отмечается в первые выходные сентября). В 1947 году отмечали именно 7 сентября в честь 800-летия города были одновременно заложены сталинские высотки

Строительство главного здания МГУ Евгений Умнов/russiainphoto.ru

8 сентября

День воинской славы: победа русской армии под командованием Михаила Кутузова в Бородинском сражении 1812 года с французами.

9 сентября

«Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя». Звучит как тост, не правда ли? Выпьем за день рождения автора афоризма Льва Толстого!

10 сентября

В 1756 императрица Елизавета Петровна учредила первый русский театр. Сегодня их более тысячи! За актерство!

11 сентября

День граненого стакана (в 1943 году в СССР был изготовлен первый граненый стакан на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном). Выпьем из него!

12 сентября

В 1698 Петр I основал на Азовском море город Таганрог, первую военно-морскую базу России и первый город, построенный по генплану. Царь даже предполагал перенести столицу сюда, а не в Санкт-Петербург. За первых и вторых!

13 сентября

«Молоко за вредность», - советская крылатая фраза из народа, которую используют до сих пор. Родился после постановления правительства 1965 года о бесплатной раздаче молока рабочим на «вредных» предприятиях. За преемственность поколений!

14 сентября

В 1812 году на Совете в Филях приняли решение сдать Москву без боя. Что случилось потом читайте тут. За мудрые решения!

Военный совет в Филях Алексей Кившенко/Третьяковская галерея Алексей Кившенко/Третьяковская галерея

15 сентября

Русская станция «Зонд-5» первой в мире совершила облет Луны. За первых в космосе!

16 сентября

Детокс по-старорусски: по народному календарю в этот день нужно было выкинуть хлам из дома, чтобы привлечь удачу - за нее и выпьем!

17 сентября

В 1857 году родился родоначальник космонавтики Константин Циолковский. Космос наш!

18 сентября

«Демократия — это не вседозволенность», - сказанная в 1986 году Михаилом Горбачевым фраза стала крылатой. За демократию!

19 сентября

По народному календарю ждем первые заморозки. Ну, вздрогнем!

20 сентября

Первая в России консерватория основана в 1862 году в Петербурге. За музыку!

21 сентября

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября

Всемирный День без автомобиля. Спортивно и экологично!

23 сентября

В 1873 в Петербурге вместо керосиновых ламп зажглись первые в мире электрические фонари. Да будет свет!

24 сентября

Женский экипаж летчиц в 1938 году впервые совершили беспосадочный перелёт Москва — Дальний Восток! За смелость!

25 сентября

Открыта первая публичная больница в России (1763 г., Москва)! За здоровье!

26 сентября

Всемирный день контрацепции. За безопасность!

27 сентября

В 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад. За детей и их воспитателей!

Телефонный разговор между детьми в детском саду Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

28 сентября

В 1783 родилась кавалерист-девица, первая женщина-трансгендер на службе в русской армии, Надежда Дурова. За свободу выбора!

29 сентября

В небо в 1937 году поднялся дирижабль «СССР-В6», установив рекорд длительности беспосадочного полета - за 130 часов 27 минут он преодолел расстояние в 4 800 км. За достижение любых целей!

30 сентября

День рождения самого известного в мире российского художника-концептуалиста (и самого дорогого из ныне живущих) Ильи Кабакова. За концептуализм!

Октябрь

1 октября

Международный день пожилых людей. За бабушек и дедушек!

Бабушки деревни Кривой Наволок Республики Коми на праздновании Дня села Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

2 октября

Механик-самоучка Федор Блинов изобрел первый в мире трактор на гусеничном ходу (1879). За изобретателей!

3 октября

За Русь, березки и поля - в 1895 году родился поэт Сергей Есенин.

4 октября

Первый в мире искусственный спутник Земли запущен СССР в 1957 году. За первых в космосе!

5 октября

Международный День учителя. За учебу без конца!

6 октября

Фраза Никиты Хрущева «Его величество рабочий класс» ушла в народ, породив массу интерпретаций, в том числе и тост - «За рабочий класс!»

7 октября

День брежневской Конституции СССР. Пьем по привычке.

8 октября

В день рождения Марины Цветаевой, желаем вам поменьше драмы в жизни и не делать из мухи слона!

9 октября

День рождения одного из самых известных русских художников, мистика и философа, Николая Рериха. За русский дзен!

10 октября

В 2006 году начала работать ВКонтакте (VK), самая большая российская социальная сеть, созданная Павлом Дуровым. Ну что, за контакты?!

11 октября

В 1783 года Екатерина II подписала указ об учреждении первой Российской Академии. За тягу к знаниям!

12 октября

На 15-й ассамблее ООН в 1960 году произошел известный курьез с Никитой Хрущёвым и его ботинком (хотя случай оказался мифом). За непосредственность!

Речь Никиты Хрущева в ООН Getty Images Getty Images

13 октября

Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана в 1884 году. За то, что знает каждый русский школьник!

14 октября

В православии отмечают большой праздник Покров Пресвятой Богородицы.

15 октября

День рождения главного русского поэта-романтика Михаила Лермонтова. Пьем за вечную любовь и мечтаем, чтобы кто-то нам признался в любви так, как Демон Тамаре.

16 октября

В 2022 году в этот день будет отмечаться новый в России праздник - День отца.

17 октября

Легендарная сегодня пьеса Антона Чехова «Чайка» провалилась в Александринском театре Петербурга. Писатель зарекся делать сценарии для театра, но позже написал и «Вишневый сад», и другие пьесы. За осмысленные решения!

18 октября

В 1867 году Аляска окончательно была передана США. Помянем ее, а еще и Гавайи, которые могли быть частью России.

19 октября

Наполеон покинул Москву ни с чем - повод выпить за стратегическое мышление русских полководцев!

20 октября

Старейший московский цирк на Цветном бульваре открылся в 1880 году. Чтобы цирк в жизни оставался только в стенах цирка!

21 октября

Первая разработка легендарного авиаконструктора Андрея Туполева - спортивный АНТ-1 - поднялась в воздух. Снова за первых!

22 октября

В 1842 году Густав Фаберже открыл в Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую. За искусство!

23 октября

В 1958 году Борис Пастернак был объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе. Желаем себе, как писал Пастернак, во всем «дойти до самой сути»!

24 октября

Международный день ООН. За объединение наций!

25 октября

В 1990 году в СССР принят закон о свободе вероисповедания. За свободу - до конца!

26 октября

Вышел первый декрет большевиков «Декрет о мире», придуманный Владимиром Лениным (1917). Мы за мир!

27 октября

В 1984 году введена в действие «стройка века» - Байкало-Амурская магистраль. За большие путешествия на поезде!

Строительство БАМа Владимир Матвиевский/ТАСС Владимир Матвиевский/ТАСС

28 октября

День бабушек и дедушек! Здоровья!

29 октября

«И вновь продолжается бой», - так начинается гимн коммунистического союза молодежи, созданного в этот день. За Комсомол!

30 октября

День памяти жертв политических репрессий.

31 октября

Мы тоже отмечаем Хэллоуин!

Ноябрь

1 ноября

Самый унылый месяц в России, серый и холодный. Будем держаться вместе!

2 ноября

В 1721 году Петр I стал Императором Всероссийским, а Россия - империей. Виват!

Петр I Поль Деларош/Гамбург, Кунстхалле Поль Деларош/Гамбург, Кунстхалле

3 ноября

Советский астроном Николай Козырев в 1958 году наблюдал на Луне выделение газов и предположил согласно их составу, что там есть вулканическая активность. За иноземные открытия!

4 ноября

День народного единства!

5 ноября

В 1929 году Москве открылся первый в СССР планетарий. За близость к звездам!

6 ноября

Началась трансконтинентальная полярная экспедиция газеты «Советская Россия». Ее участники совершили самый длительный переход в истории арктических путешествий — 10 тыс. км. За выход из зоны комфорта!

7 ноября

День Октябрьской революции 1917 года (по новому стилю). Годовщина большевистского переворота широко праздновалась в СССР и России вплоть до 1991 года. Кто-то продолжает до сих пор.

8 ноября

Международный день КВН. Дебют телепередачи состоялся в 1961 году! За смех и юмор!

9 ноября

В 1818 году родился Иван Тургенев. Выпьем за то, чтобы отцы и дети всегда находили общий язык!

10 ноября

День полиции. Пьем, но не в общественных местах

11 ноября

В 1821 году родился Федор Достоевский. Его самый известный афоризм звучит как тост: «Красота спасет мир».

12 ноября

Большевики объявили Зимний дворец в Петербурге государственным музеем. За Эрмитаж!

Эрмитаж Legion Media Legion Media

13 ноября

Открыта железная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом (1851). Путь тогда занимал 19 часов, а сегодня - всего 4! За скорость!

14 ноября

В СССР в 1936 году была организована Гидрометеорологическая служба. Чтобы хорошие прогнозы сбывались!

15 ноября

В 1933 году в Москве запустили первый троллейбус. Сегодня их уже нет, но ностальгия - есть.

16 ноября

Между СССР и США установились дипломатические отношения (1933). За дружбу!

17 ноября

Крейсер «Аврора» становится на вечную стоянку в Ленинграде (1948). За символы!

18 ноября

Празднуем день рождения Деда Мороза

19 ноября

Родился человек-символ русской науки Михаил Ломоносов (1711). По легенде, почти месяц пешком шел в Москву из своей деревни под Архангельском для учебы в академии. За тягу к знаниям!

20 ноября

В 1815 году был подписан Парижский мирный договор и закончилась эпоха Наполеоновских войн. За мир!

21 ноября

В Москве в 1917 году был создан городской совет. За народную власть!

22 ноября

День психолога. И как в СССР жили без них?!

23 ноября

Советский писатель Александр Грин завершил свою культовую повесть «Алые паруса» (1922). За то, чтобы мечты сбывались!

24 ноября

Согласно народному календарю, должна наступить стужа и настоящие морозы. Согреваемся снаружи и изнутри!

25 ноября

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. И мы против насилия. А «За прекрасных дам!» - наш любимый тост!

26 ноября

В России День матери!

27 ноября

День морской пехоты! Этих ребят нацисты называли «Черная смерть» - почитайте про их самые успешные операции тут.

Показательное выступление морских пехотинцев ТОФ во время открытия филиала военно-исторического парка культуры и отдыха вооруженных сил РФ "Патриот" Юрий Смитюк/ТАСС Юрий Смитюк/ТАСС

28 ноября

В 1880 году родился Александр Блок, один из главных поэтов Серебряного века

29 ноября

В 1783 году на заседании Российской академии утвердили новую букву алфавита - ё. Пользуемся, любим, чтим.

30 ноября

Провожаем последний день осени!

Декабрь

1 декабря

В этот день в 1896 году родился Георгий Жуков - великий советский полководец, благодаря которому мы победили фашизм.

2 декабря

У русских принято радоваться за друзей и выпивать за их успехи. Фидель Кастро в этот день в 1976 году стал президентом Кубы. Вива ля Куба!

3 декабря

День Неизвестного Солдата в память о российских воинах, погибших во время боевых действий. В этот день в 1966 году у Кремлевской стены были погребены останки Неизвестного солдата, и открылся мемориал с вечным огнем.

4 декабря

Выпиваем за советский автопром: в этот день в 1946 году на московском «Заводе малолитражных автомобилей» был выпущен первый легковой автомобиль для масс — «Москвич-400».

5 декабря

За мирный атом! В 1957 году СССР спустил на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин»!

Атомный ледокол "Ленин" во льдах Макс Альперт/Sputnik Макс Альперт/Sputnik

6 декабря

По народному календарю в этот день праздновали установление санного пути по снегу и варили пиво. Кто мы такие, чтобы нарушать вековые традиции!

7 декабря

Это и шуточный День собутыльника, и день основания великого музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге (в 1764 году его учредила Екатерина II). В общем, каждому свое!

8 декабря

СССР развалилась, но в этот день в 1991 году возникло Содружество Независимых Государств (СНГ). И хотя оно растеряло членов и статусы, за содружество выпить всегда приятно.

9 декабря

В 2007 году в России восстановили дореволюционный праздник - День Героев Отечества. И героев в истории много!

10 декабря

Русский император Павел I стал Великим магистром Мальтийского ордена! За то, что невозможное возможно!

11 декабря

В день рождения писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына, давайте выпьем за то, чтобы ни один архипелаг больше не превращался в ГУЛАГ.

12 декабря

День конституции России. В 1993 году всенародным голосованием была принята первая после СССР конституция Российской Федерации. Теперь это государственный праздник.

13 декабря

Самый громкий побег из СССР - Станислав Курилов в 1974 году спрыгнул с круизного лайнера и проплыл 100 км(!). За то, чтобы нам не пришлось бежать из собственной страны.

14 декабря

В 1943 был утвержден Государственный гимн СССР. Слова к нему написал Сергей Михалков и Эль-Регистан, музыку — Александр Александров. Мощь симфонической музыки Александрова такова, что рука невольно тянется к рюмке - только послушайте.

15 декабря

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Мы точно выпьем из солидарности к коллегам.

16 декабря

«Иван Молчальник», или день немоты и тишины. Народная примета гласит, что в этот день нужно поменьше говорить, и тогда весь оставшийся год будете весьма красноречивы. Пьем молча!

17 декабря

В этот день родилась поэтесса и вундеркинд Ника Турбина. За всех одаренных людей!

18 декабря

В 1892 состоялась премьера легендарного балета Петра Чайковского «Щелкунчик». С тех пор любое упоминание сказочного персонажа ассоциируется с приближением Нового года. За предчувствие праздника!

19 декабря

В 1906 году родился Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС и руководитель СССР с 1964 по 1982 годы. С его именем связывают эпоху экономического застоя, которая, надеемся, не повторится никогда.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время прогулки на яхте Владимир Мусаэльян/ТАСС Владимир Мусаэльян/ТАСС

20 декабря

Международный день солидарности людей. За фундаментальные ценности!

21 декабря

День зимнего солнцестояния. За самый короткий день и самую длинную ночь!

22 декабря

В 1857 выпущена первая почтовая марка России. Марки connecting people!

23 декабря

В этот день в СССР решили сделать 1 января выходным! Это надо отметить!

24 декабря

Пусть «из искры возгорится пламя»! Хороший тост по случаю выхода первого номера подпольной революционной газеты «Искра».

25 декабря

Российские (и не только) католики отмечают Рождество!

26 декабря

В 1991 году Советский Союз прекратил свое существование. Кто-то может поностальгировать, а кто-то порадоваться, что закончился страшный сон длинною в 70 лет!

27 декабря

День спасателя РФ. За тех, кто нам поможет!

28 декабря

Пьем не чокаясь: вспоминаем погибшего в этот день в 1925 году Сергея Есенина

29 декабря

В 1768 Екатерина II ввела бумажные деньги в России. В общем, не важно какие - лишь бы были!

30 декабря

В 1922 году был образован СССР. Желающих выпить за исчезнувшую с глобуса страну по-прежнему немало.

31 декабря

Провожаем уходящий год! В этот день прямо с утра - режем салаты, варим холодец, готовим праздничный стол. А можно, как герой «Иронии судьбы», сходить в баню. Только будьте осторожны - не улетите случайно в Ленинград!