Почему в Санкт-Петербурге в полдень стреляют из пушки?

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Главный Дед Мороз России во время полуденного выстрела из пушки Петропавловской крепости

Главный Дед Мороз России во время полуденного выстрела из пушки Петропавловской крепости

Сергей Компанийченко/Sputnik
Каждый день в центре города на Неве слышится громкий залп из сигнального орудия. Рассказываем, что означает этот старинный обычай и кто его придумал.

«Петербургской традицией является полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости», — гласит устав города, принятый в 1998 году.

Туристы, которые не знают об этом, могут слегка испугаться, проходя в 12 часов дня мимо Петропавловской крепости. Выстрел слышен и на Невском проспекте, а в тихую погоду и за 5-10 км от крепости. 

Как появилась традиция

Еще когда Петербург только строился, в 1703 году по указу Петра I пушечные залпы из Петропавловской крепости каждый день оповещали о начале и о прекращении работ, а также об обеденном времени для рабочих. Однако после смерти Петра обычай забросили.

Современная традиция пошла из морского дела. В 1819 году адмирал Александр Грейг велел производить ежедневный пушечный выстрел в Севастополе, на базе Черноморского флота. Целью его была синхронизации всех часов  на суднах, в порту и даже в церквях. Грейг был сыном шотландского морского офицера и сам изучал морское дело в Англии. Вполне возможно, что именно там он познакомился с подобной традицией. 

Позже стрелять начали и в других портовых городах  в частности, во Владивостоке и Санкт-Петербурге. В последнем по решению морского министерства первый полуденный выстрел произвели в 1865 году. Тогда стреляли из 60-фунтовой корабельной пушки, которая находилась во дворе здания Адмиралтейства. Через семь лет орудие переместили в Петропавловскую крепость, откуда звучат выстрелы до сих пор.

И что, с того времени стреляют постоянно? 

После революции 1917 года и Гражданской войны пушка стреляла лишь время от времени в честь особенных событий. В 1934-м советская власть отменила полуденный выстрел вовсе, как примету буржуазного времени.

Артиллерист в 12 часов производит орудийный выстрел из пушки на бастионе Петропавловской крепости, 1970

Артиллерист в 12 часов производит орудийный выстрел из пушки на бастионе Петропавловской крепости, 1970

Борис Лосин/Sputnik

Возобновить традицию решили в 1957 году. В этот год праздновали 250-летие Петербурга, на 4 года позже положенного времени. Праздник должен был состояться в 1953, но в этот год умер Иосиф Сталин, а позже власти были заняты развенчанием культа его личности.

23 июня 1957 года пушка в Петропавловской крепости вновь выстрелила в полдень. И с тех пор стреляет каждый день. Кроме того, произвести торжественный выстрел приглашают почетных иностранных гостей города.

Стреляет адмирал ВМС США Гэри Рафхэд, 2011

Стреляет адмирал ВМС США Гэри Рафхэд, 2011

Общественное достояние

7 января 2019 году выстрелил из пушки и Владимир Путин по случаю рождественских гуляний.

Владимир Путин производит полуденный выстрел

Владимир Путин производит полуденный выстрел

kremlin.ru

Как происходит выстрел?

На «дежурстве» стоят две пушки. Из одной стреляют, а другая стоит как запасная. С 1957 года пушки меняли несколько раз. Сейчас используют две пушки 122-миллиметрового калибра. Одна марки Д-30 1968 года выпуска и Д-30а 1978 года.  

Кстати, иногда звучат два выстрела — сразу из двух пушек. Это происходит по особенным случаям: на государственные праздники, или, например, на день рождения Петербургского Университета. Торжественным двойным залпом отмечали и рождение пятимиллионного жителя города в 1988 году, а также наступление нового тысячелетия в новогоднюю ночь 2001 года. Аж 21 выстрел пушки произвели в 1987 году, когда приветствовали крейсер «Аврора», который шел из ремонта на место стоянки.

Одновременный выстрел из двух орудий в честь дня рождения СПбГУ и команды атомной подводной лодки, 2020 года

Одновременный выстрел из двух орудий в честь дня рождения СПбГУ и команды атомной подводной лодки, 2020 года

Vogal (CC BY-SA 4.0)

Ровно в 11 дежурный офицер сверяет часы и запускает обратный отсчет. После этого в дело вступают двое канониров. Они носят военно-морскую форму, являются отставными офицерами и сотрудниками Музея Истории Петербурга. На складе Нарышкина бастиона, где стоит пушка, они получают снаряды. Для холостых выстрелов используют смесь из двух видов пороха  бездымного и дымного для зрелищности.

За 15 минут до выстрела канониры при любой погоде уже стоят у пушки. Заряжают сразу и вторую пушку, если вдруг у первой произойдет осечка.

Что еще нужно знать про полуденный выстрел?

Еще со времен Петра I среди военных и чиновников выстрел пушки использовали как сигнал к началу «адмиральского часа». Это шуточное выражение, которое означает поздний завтрак или ранний обед, в который можно выпить рюмку. До сих пор пить до 12 считается некомильфо, а уж с полудня пожалуйста, «адмиральский час».

Полуденный выстрел

Полуденный выстрел

Алексей Даничев/Sputnik

Сегодня полуденный выстрел производят не только в Петербурге, но и в соседнем Кронштадте, а также в других морских городах воинской славы  Севастополе и Владивостоке.

История
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