Почему в Санкт-Петербурге в полдень стреляют из пушки?

Каждый день в центре города на Неве слышится громкий залп из сигнального орудия. Рассказываем, что означает этот старинный обычай и кто его придумал.

«Петербургской традицией является полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости», — гласит устав города, принятый в 1998 году.

Туристы, которые не знают об этом, могут слегка испугаться, проходя в 12 часов дня мимо Петропавловской крепости. Выстрел слышен и на Невском проспекте, а в тихую погоду и за 5-10 км от крепости.

Как появилась традиция

Еще когда Петербург только строился, в 1703 году по указу Петра I пушечные залпы из Петропавловской крепости каждый день оповещали о начале и о прекращении работ, а также об обеденном времени для рабочих. Однако после смерти Петра обычай забросили.

Современная традиция пошла из морского дела. В 1819 году адмирал Александр Грейг велел производить ежедневный пушечный выстрел в Севастополе, на базе Черноморского флота. Целью его была синхронизации всех часов — на суднах, в порту и даже в церквях. Грейг был сыном шотландского морского офицера и сам изучал морское дело в Англии. Вполне возможно, что именно там он познакомился с подобной традицией.

Позже стрелять начали и в других портовых городах — в частности, во Владивостоке и Санкт-Петербурге. В последнем по решению морского министерства первый полуденный выстрел произвели в 1865 году. Тогда стреляли из 60-фунтовой корабельной пушки, которая находилась во дворе здания Адмиралтейства. Через семь лет орудие переместили в Петропавловскую крепость, откуда звучат выстрелы до сих пор.

И что, с того времени стреляют постоянно?

После революции 1917 года и Гражданской войны пушка стреляла лишь время от времени в честь особенных событий. В 1934-м советская власть отменила полуденный выстрел вовсе, как примету буржуазного времени.

Артиллерист в 12 часов производит орудийный выстрел из пушки на бастионе Петропавловской крепости, 1970 Борис Лосин/Sputnik Борис Лосин/Sputnik

Возобновить традицию решили в 1957 году. В этот год праздновали 250-летие Петербурга, на 4 года позже положенного времени. Праздник должен был состояться в 1953, но в этот год умер Иосиф Сталин, а позже власти были заняты развенчанием культа его личности.

23 июня 1957 года пушка в Петропавловской крепости вновь выстрелила в полдень. И с тех пор стреляет каждый день. Кроме того, произвести торжественный выстрел приглашают почетных иностранных гостей города.

Стреляет адмирал ВМС США Гэри Рафхэд, 2011 Общественное достояние Общественное достояние

7 января 2019 году выстрелил из пушки и Владимир Путин по случаю рождественских гуляний.

Владимир Путин производит полуденный выстрел kremlin.ru kremlin.ru

Как происходит выстрел?

На «дежурстве» стоят две пушки. Из одной стреляют, а другая стоит как запасная. С 1957 года пушки меняли несколько раз. Сейчас используют две пушки 122-миллиметрового калибра. Одна марки Д-30 1968 года выпуска и Д-30а 1978 года.

Кстати, иногда звучат два выстрела — сразу из двух пушек. Это происходит по особенным случаям: на государственные праздники, или, например, на день рождения Петербургского Университета. Торжественным двойным залпом отмечали и рождение пятимиллионного жителя города в 1988 году, а также наступление нового тысячелетия в новогоднюю ночь 2001 года. Аж 21 выстрел пушки произвели в 1987 году, когда приветствовали крейсер «Аврора», который шел из ремонта на место стоянки.

Одновременный выстрел из двух орудий в честь дня рождения СПбГУ и команды атомной подводной лодки, 2020 года Vogal (CC BY-SA 4.0) Vogal (CC BY-SA 4.0)

Ровно в 11 дежурный офицер сверяет часы и запускает обратный отсчет. После этого в дело вступают двое канониров. Они носят военно-морскую форму, являются отставными офицерами и сотрудниками Музея Истории Петербурга. На складе Нарышкина бастиона, где стоит пушка, они получают снаряды. Для холостых выстрелов используют смесь из двух видов пороха — бездымного и дымного для зрелищности.

За 15 минут до выстрела канониры при любой погоде уже стоят у пушки. Заряжают сразу и вторую пушку, если вдруг у первой произойдет осечка.

Что еще нужно знать про полуденный выстрел?

Еще со времен Петра I среди военных и чиновников выстрел пушки использовали как сигнал к началу «адмиральского часа». Это шуточное выражение, которое означает поздний завтрак или ранний обед, в который можно выпить рюмку. До сих пор пить до 12 считается некомильфо, а уж с полудня — пожалуйста, «адмиральский час».

Полуденный выстрел Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Сегодня полуденный выстрел производят не только в Петербурге, но и в соседнем Кронштадте, а также в других морских городах воинской славы — Севастополе и Владивостоке.