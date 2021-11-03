Санкт-Петербург в прошлом веке и сейчас (ФОТО)

Новые мосты, пешеходные улицы и туристы вместо царских особ. Как выглядели достопримечательности северной столицы тогда и сейчас.

1. Храма Спаса на Крови

В начале XIX века это место выглядело совсем по-другому. Но специально для постройки храма на месте убийства императора Александра II сделали насыпь, увеличив набережную вглубь канала Грибоедова (тогда он назывался Екатерининским).

2. Канал Грибоедова

А вот вид с другой стороны канала - от Банковского моста со знаменитыми крылатыми львами, которые теперь как новенькие - несколько лет назад их отреставрировали. Вдали виднеется все тот же Спас на Крови, а слева чуть ближе - колоннада Казанского собора.

3. Никольский собор

На пересечении каналов Грибоедова и Крюкова стоит шедевр барокко - Никольский собор и его колокольня. Вид на него закрывается угловой доходный дом. Сейчас это еще и популярная туристическая точка, ведь с места пересечения каналов видно аж семь мостов. На фото видны не все - более того, на фото ДО отсутствует пешеходный Красногвардейский мост от доходного дома через канал Грибоедова - его построили только в 1957 году.

4. Дворцовый мост

Этот двукрылый разводной мост - один из символов Петербурга. Он ведет от Зимнего дворца к стрелке Васильевского острова. Нынешний мост был построен на месте временного в 1916 году. В конце 1990-х трамваи, как впрочем и лошади, по мосту больше не ходят.

5. Большой Петергофский дворец

Царские особы больше не прогуливаются по роскошному парку Петергофа - вместо них толпы туристов. Дворец и его фонтаны сильно пострадали во время оккупации нацистов. Но сразу после окончания второй мировой войны его начали реставрировать.

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6. Дворцовая площадь

В 1914 году на площади перед Зимним дворцом оглашали манифест о вступлении России в первую мировую войну. Позже здесь были революционные митинги… а в наше время сборища более мирные - в основном концерты.

7. Адмиралтейская набережная

На парадной набережной со стороны Невы все также виднеется купол Исаакиевского собора и конечно шпиль Адмиралтейства. И то, что прошло уже сто лет, заметно разве что по совершенно другим судам и лодкам.

8. Эрмитаж

Мощные скульптуры атлантов держат крышу крыльца входа в Эрмитаж. Миллионная улица на подходе к музею раньше была пешеходная, а сейчас по ней снуют и машины, и экскурсионные автобусы.

9. Исаакиевский собор

В Петербурге за почти сто лет стало точно больше растительности - и машин. Вокруг Исаакия теперь тоже оживленное автодвижение. В советское время храм не стали сносить, сделав в нем музей (во время войны там укрывались ценности из других музеев). Чудом уцелел и памятник императору Николаю I, даже большевики признали его гениальным, ведь конный всадник стоит всего на двух опорах - редкость для того времени.

10. Казанский собор

Колоннада собора - еще одна визитная карточка Петербурга. В советское время в храме устроили Музей религии и атеизма, а сейчас это действующий кафедральный собор города с нарядным сквером с цветами, который встречает туриста прямо на Невском проспекте.

11. Невский проспект

Невский - одна сплошная достопримечательность. В советское время эта главная улица города называлась проспектом 25 Октября в честь даты революции 1917 года. Каждый дом здесь имеет богатую историю. Например, невероятное здание с куполом в стиле модерн был Домом компании Зингер, а в советское время здесь расположился Дом книги.

12. Медный всадник

Деревья разрослись и вокруг памятника Петру I, так что летом бурная растительность теперь точно полностью закрывается вид от всадника на Адмиралтейство - но шпиль все же виднеется.

13. Немецкая кирха

1910-2013 Карл Булла/Общественное достояние; Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Карл Булла/Общественное достояние; Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Как мы видим, в целом облик Петербурга изменился не слишком кардинально. Однако есть и исключения из правила - так немецкую кирху в советское время перестроили в конструктивистский Дворец культуры работников связи… Сейчас даже сложно поверить, что это между этими зданиям может быть что-то общее.

14. Литейный мост

1910-2018 Общественное достояние; Алексей Даничев/Sputnik Общественное достояние; Алексей Даничев/Sputnik

Этот мост через Неву был открыт еще в 1879 году. Сложный механизм разводил мост… в сторону! В 1960-х пережил масштабную реконструкцию и только после этого пролет моста стал подниматься наверх, как мы сейчас привыкли.