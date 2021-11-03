Санкт-Петербург в прошлом веке и сейчас (ФОТО)

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Казанский собор

Казанский собор

А. Скороспехов/Архив А.Н. Одинокова/russiainphoto.ru; Legion Media
Новые мосты, пешеходные улицы и туристы вместо царских особ. Как выглядели достопримечательности северной столицы тогда и сейчас.

1. Храма Спаса на Крови

1920-е - 2020

1920-е - 2020

Владимир Пресняков/Архив А.Н. Одинокова/russiainphoto.ru; Legion Media

В начале XIX века это место выглядело совсем по-другому. Но специально для постройки храма на месте убийства императора Александра II сделали насыпь, увеличив набережную вглубь канала Грибоедова (тогда он назывался Екатерининским). 

2. Канал Грибоедова

1960-е-2020

1960-е-2020

Открытка издательства «ИЗОГИЗ» по фотографии Рафаила Мазелева/Архив А.Н. Одинокова/russiainphoto.ru; Getty Images

А вот вид с другой стороны канала - от Банковского моста со знаменитыми крылатыми львами, которые теперь как новенькие - несколько лет назад их отреставрировали.  Вдали виднеется все тот же Спас на Крови, а слева чуть ближе - колоннада Казанского собора. 

3. Никольский собор

1910-2010-е

1910-2010-е

Архив А.Н. Одинокова/russiainphoto.ru; Getty Images

На пересечении каналов Грибоедова и Крюкова стоит шедевр барокко - Никольский собор и его колокольня. Вид на него закрывается угловой доходный дом. Сейчас это еще и популярная туристическая точка, ведь с места пересечения каналов видно аж семь мостов. На фото видны не все - более того, на фото ДО отсутствует пешеходный Красногвардейский мост от доходного дома через канал Грибоедова - его построили только в 1957 году. 

4. Дворцовый мост

1929-2007

1929-2007

Владимир Пресняков/Архив А.Н. Одинокова/russiainphoto.ru/; Алексей Даничев/Sputnik

Этот двукрылый разводной мост - один из символов Петербурга. Он ведет от Зимнего дворца к стрелке Васильевского острова. Нынешний мост был построен на месте временного в 1916 году. В конце 1990-х трамваи, как впрочем и лошади, по мосту больше не ходят. 

5. Большой Петергофский дворец

1910-2010-е

1910-2010-е

Архив А.Н. Одинокова/russiainphoto.ru; Legion Media

Царские особы больше не прогуливаются по роскошному парку Петергофа - вместо них толпы туристов. Дворец и его фонтаны сильно пострадали во время оккупации нацистов. Но сразу после окончания второй мировой войны его начали реставрировать.

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6. Дворцовая площадь

1914-2018

1914-2018

Фотоателье Карла Буллы/Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга; Сергей Коньков/TASS

В 1914 году на площади перед Зимним дворцом оглашали манифест о вступлении России в первую мировую войну. Позже здесь были революционные митинги… а в наше время сборища более мирные - в основном концерты.

7. Адмиралтейская набережная

1916-2018

1916-2018

Архив А.Н. Одинокова/russiainphoto.ru; Getty Images

На парадной набережной со стороны Невы все также виднеется купол Исаакиевского собора и конечно шпиль Адмиралтейства. И то, что прошло уже сто лет, заметно разве что по совершенно другим судам и лодкам.

8. Эрмитаж

1930-2018

1930-2018

Борис Игнатович/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru; Владимир Вяткин/Sputnik

Мощные скульптуры атлантов держат крышу крыльца входа в Эрмитаж. Миллионная улица на подходе к музею раньше была пешеходная, а сейчас по ней снуют и машины, и экскурсионные автобусы.

9. Исаакиевский собор 

1920-е-2019

1920-е-2019

Владимир Пресняков/Архив А.Н. Одинокова/russiainphoto.ru; Legion Media

В Петербурге за почти сто лет стало точно больше растительности - и машин. Вокруг Исаакия теперь тоже оживленное автодвижение. В советское время храм не стали сносить, сделав в нем музей (во время войны там укрывались ценности из других музеев). Чудом уцелел и памятник императору Николаю I, даже большевики признали его гениальным, ведь конный всадник стоит всего на двух опорах - редкость для того времени. 

10. Казанский собор

1940-е - 2010-е

1940-е - 2010-е

Владимир Пресняков/Архив А.Н. Одинокова/russiainphoto.ru; Legion Media

Колоннада собора - еще одна визитная карточка Петербурга. В советское время в храме устроили Музей религии и атеизма, а сейчас это действующий кафедральный собор  города с нарядным сквером с цветами, который встречает туриста прямо на Невском проспекте.

11. Невский проспект 

1929-2018

1929-2018

Владимир Пресняков/Архив А.Н. Одинокова/russiainphoto.ru; Legion Media

Невский - одна сплошная достопримечательность. В советское время эта главная улица города называлась проспектом 25 Октября в честь даты революции 1917 года. Каждый дом здесь имеет богатую историю. Например, невероятное здание с куполом в стиле модерн был Домом компании Зингер, а в советское время здесь расположился Дом книги.

12. Медный всадник

1946-2013

1946-2013

Петр Клепиков/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru; Tatiana Bashinskaya (CC BY 3.0)

Деревья разрослись и вокруг памятника Петру I, так что летом бурная растительность теперь точно полностью закрывается вид от всадника на Адмиралтейство - но шпиль все же виднеется.

13. Немецкая кирха 

1910-2013

1910-2013

Карл Булла/Общественное достояние; Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Как мы видим, в целом облик Петербурга изменился не слишком кардинально. Однако есть и исключения из правила - так немецкую кирху в советское время перестроили в  конструктивистский Дворец культуры работников связи… Сейчас даже сложно поверить, что это между этими зданиям может быть что-то общее.

14. Литейный мост

1910-2018

1910-2018

Общественное достояние; Алексей Даничев/Sputnik

Этот мост через Неву был открыт еще в 1879 году. Сложный механизм разводил мост… в сторону! В 1960-х пережил масштабную реконструкцию и только после этого пролет моста стал подниматься наверх, как мы сейчас привыкли.

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