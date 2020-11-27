3 самых успешных операции «Черной смерти»

Среди всех советских войск во Второй мировой войне морские пехотинцы были одними из наиболее стойких и боеспособных. Отдавая дань уважения противнику, немцы прозвали их «Черной смертью».

1. Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября — 11 декабря 1943 г.)

Штурмовики-десантники в бухте Керчи в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции в ноябре 1943 года. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Осенью 1943 года советские войска начали освобождение Крыма с высадки двух массированных десантов в его восточной части — севернее и южнее Керчи, у поселка Эльтиген. Две группы должны были двигаться навстречу друг другу, захватить город и создать плацдарм для развития дальнейшего наступления на полуостров.

Керченско-Эльтигенская операция стала одной из крупнейших десантных операций Второй мировой. В ней приняли участие до 150 тысяч советских солдат, которым противостояли 80 тысяч немцев, усиленных румынскими кавалеристами и горными стрелками.

Ударной силой десанта стали морские пехотинцы Черноморского флота, за которыми шли стрелковые дивизии Северо-Кавказского фронта. «Кому как не им было идти впереди и вести за собой бойцов, впервые столкнувшихся с морской стихией и с яростным боем за кромку берега…» — писал в мемуарах командующий советским военно-морским флотом адмирал Николай Кузнецов.

В плохих метеоусловиях под сильным огнем противника они спрыгивали с катеров, преодолевали проволочные заграждения в воде и на берегу, пробирались через минные поля. Группа бойцов 386-ого отдельного батальона морской пехоты, захватив противотанковый ров, в течение четырех часов отразила 19 танковых атак.

В течение месяца шли ожесточенные бои. 6 декабря 1700 обессиленных и голодных солдат в районе Эльтигена скрытно форсировали считавшееся непроходимым болото и вышли к южным окраинам Керчи. Однако из-за невозможности снабжения они вскоре были эвакуированы.

Куда лучше шли дела у второй группы десанта. Ей удалось захватить обширный плацдарм северо-восточнее города и закрепиться здесь, удачно отбивая все атаки противника. Весной 1944 года советские войска на этом участке перешли в наступление, которое вместе с проводившимся тогда же наступлением через Перекопский перешеек с материка привело к скорому разгрому всех немецких и румынских войск в Крыму.

2. Моонзундская операция (27 сентября — 24 ноября 1944 г.)

К концу сентября 1944 года вся материковая часть Эстонии была освобождена Красной Армией. Однако расположенные у побережья Моонзундские острова все еще удерживались немцами, сосредоточившими здесь более 11 тысяч солдат.

«Мы стремились с ходу овладеть островами Моонзунда», — писал командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Трибуц: «Дело в том, что, используя ранее созданные укрепления противодесантной обороны и сооружая новые, противник мог рассчитывать длительное время обороняться немногочисленными сухопутными гарнизонами. Вдобавок его могли поддерживать с моря значительные надводные силы. Упустив время, освобождать Моонзундский архипелаг пришлось бы ценой огромных материальных затрат и, главное, больших людских потерь».

27 сентября батальон морской пехоты без подготовки всего за 5 часов захватил остров Вормс (совр. Вормси), 30 сентября был освобожден остров Моон (Муху). Для немцев такое развитие событий стало настоящим шоком. На Эзель (Сааремаа), самый крупный остров архипелага, даже прибыли следователи военного трибунала для выявления виновных.

После успешного захвата острова Даго (Хийумаа) 2 октября, силы бригады морской пехоты, двух стрелковых корпусов и кораблей Балтийского флота смогли сосредоточиться на последнем оставшемся в руках противника острове — Эзель. Начавшаяся 5 октября высадка морских пехотинцев была столь успешна, что уже через 60 часов большая его часть оказалась в руках советских войск.

Немцы, однако, смогли закрепиться на полуострове Сырве и создать здесь глубоко эшелонированную оборону. Кроме того, поддержку им оказали более ста кораблей Кригсмарине и 1-й воздушный флот Люфтваффе.

Лишь 18 ноября 1944 года, спустя полтора месяца позиционных боев, советские войска перешли в наступление и прорвали вражеские позиции. К 24 ноября Эзель был полностью освобожден от противника, а советский Балтийский военно-морской флот взял Финский и Рижский заливы под свой полный контроль.

3. Петсамо-Киркенесская операция (7 октября — 29 октября 1944 г.)

Бойцы 12-й бригады морской пехоты на марше через хребет Мустатунтури. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Когда 19 сентября 1944 года Финляндия вышла из войны, положение немцев в советском Заполярье существенно ухудшилось. Тем не менее, они были намерены до последнего защищать находящиеся под их контролем территории вблизи Мурманска и Петсамо (совр. Печенга), переданного финнами СССР по условиям Московского перемирия. Здесь располагались важные для германской промышленности источники никеля и меди, незамерзающие порты для Кригсмарине.

«Наша разведка беспрестанно сообщала, что специальные строительные части противника круглые сутки вгрызаются в гранит, возводят новые железобетонные и бронированные огневые точки и укрытия, прокладывают траншеи и ходы сообщения», — писал командовавший тогда войсками Карельского фронта маршал Кирилл Мерецков: «Перед нами на фронте длиной 90 километров тянулись надолбы и противотанковые рвы, густые минные поля и проволочные заграждения. Они перехватывали все горные перевалы, лощины и дороги, а господствующие над местностью высоты представляли собой настоящие горные крепости».

Важную роль в операции играли Северный флот и его морская пехота. Пока по суше шло наступление основных сил, морские пехотинцы скрытно высаживались на побережье в тылу противника. Так, 12 октября диверсионный отряд Ивана Барченко-Емельянова с минимальными потерями захватил две немецкие батареи на мысе Крестовом и обеспечил успешную высадку советских войск в Лиинахамари.

22 октября, освободив советскую территорию, Красная Армия пересекла государственную границу Норвегии. Как и прежде, ее успешному продвижению способствовали десанты морской пехоты на побережье. Через неделю советские войска остановили наступление, и дальнейшее освобождение северной части королевства вели уже сформированные в изгнании норвежские воинские контингенты и местные силы сопротивления.