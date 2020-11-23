Первая крупная победа Красной Армии над немцами во Второй мировой (ФОТО)

Красная Армия осознала, что может побеждать Вермахт еще в ноябре 1941 года. Тогда от нацистов был освобожден Ростов-на-Дону.

Как известно, в результате контрнаступления Красной Армии под Москвой зимой 1941-1942 гг. германский план по взятию советской столицы «Тайфун» полностью провалился. Вермахт был отброшен на несколько сотен километров от столицы. Однако, вопреки распространенному мнению, это было отнюдь не первое крупное поражение Третьего Рейха на Восточном фронте. За неделю до того, как под Москвой произошел перелом, на юге был освобожден один из крупнейших городов СССР — Ростов-на-Дону.

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Промышленный центр с полумиллионным населением и ключевой узел железных и автомобильных дорог, Ростов-на-Дону был взят частями 1-й танковой армии генерала Эвальда фон Клейста 21 ноября 1941 года. Известный в СССР как «жемчужина Дона», для немцев он был «вратами Кавказа», за которыми для них лежала прямая дорога к нефтяным месторождениям советского юга.

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Выбив оборонявшую город 56-ю армию генерала Федора Ремезова на левый берег Дона, обескровленные в тяжелых боях немцы не смогли развить дальнейшее наступление и закрепились на позициях. Для Ростова-на-Дону началось время, которое сегодня его жители называют «кровавой неделей». Эсэсовцами дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» было казнено свыше тысячи человек мирного населения — трупы грудами лежали на площадях и улицах.

Широко известна фотография 16-летнего Виктора Черевичкина, расстрелянного за то, что он не подчинился приказу оккупационных властей уничтожить всех голубей в городе (чтобы их для связи не использовали подпольщики) и неделю скрывал имевшихся у него птиц. На Нюрнбергском процессе эта фотография стала одним из доказательств преступлений нацизма.

Казненный нацистами Виктор Черевичкин. Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Красная Армия не собиралась мириться с потерей Ростова. 27 ноября три советских армии (37-я, 9-я и 56-я) ударили по городу с разных направлений, пытаясь взять немцев в мешок. Пехота переправлялась по тонкому льду замерзшего Дона и сразу вступала в ожесточенные бои с противником, причем нередко дело доходило до рукопашных схваток.

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Адольф Гитлер категорически запретил командующему группой армий «Юг» генерал-фельдмаршалу Герду фон Рундштедту оставлять Ростов-на-Дону, однако немецкий войначальник этот приказ проигнорировал. После нескольких дней уличных боев 1-я немецкая армия, чтобы избежать окружения, начала отход из города.

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Фюрер немедленно снял Рундштедта с должности, заменив его на генерал-фельдмаршала Вальтера фон Рейхенау, который, однако, продолжил отступление. Решив, что поторопился с решением, Гитлер прилетел в ставку командования группы армии «Юг» в Полтаву. Разобравшись в ситуации, он признал свою ошибку и лично извинился перед Рундштедтом, который позже продолжил свою службу в оккупированной Франции.

Герд фон Рундштедт. Bundesarchiv Bundesarchiv

Освободив Ростов-на-Дону 29 ноября, Красная Армия отбросила немецкие войска на 60-70 км от города на рубеж реки Миус, где советское наступление вскоре было остановлено. На долгое время советско-германский фронт на юге стабилизировался. Победа в Ростове не только подняла моральный дух советских военнослужащих и гражданского населения по всей стране, но и не позволила Рейхенау перебросить резервы к Москве, где 5 декабря началось масштабное контрнаступление. Как позже заявил один из офицеров Вермахта: «Наши неприятности начались с Ростова...»

Макс Альперт Макс Альперт

На протяжении следующих семи месяцев Ростов был прифронтовым городом, часто подвергавшимся бомбежкам Люфтваффе. Здесь размещались десятки госпиталей, на оставшихся предприятиях выпускались оружие и боеприпасы, обмундирование и снаряжение для армии.

Министерство обороны России Министерство обороны России

После катастрофического провала советского наступления под Харьковом в мае 1942 года, немецкие войска получили возможность прорваться к Дону, Волге и Кавказу. 24 июля того же года Ростов-на-Дону был вновь занят Вермахтом. Красная Армия смогла освободить город лишь после сталинградского триумфа в феврале 1943 года. На этот раз окончательно.