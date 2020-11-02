Лучшие командиры советских подводных лодок во Второй мировой

Александр Маринеско.Архивное фото
30 января 1945 года советские подводные силы отпраздновали свою самую громкую победу за весь период Второй мировой — подводная лодка С-13 под командованием Александра Маринеско в Балтийском море тремя торпедами потопила немецкий транспорт «Вильгельм Густлоф» (25 484 брт).
Гордость Третьего Рейха, «Вильгельм Густлоф» был одним из самых роскошных кораблей в немецком флоте и во второй половине 1930-х гг. осуществлял круизы в Скандинавию. С началом боевых действий он был переоборудован сначала в плавучий госпиталь, а затем в плавучую казарму для курсантов учебной дивизии подводного плавания.
К сожалению, помимо почти четырехсот немецких подводников вместе с кораблем погибли четыре с половиной тысячи беженцев из Восточной Пруссии, в основном женщины и дети. Корабль шел, однако, не как госпитальное судно под знаком красного креста, но как военный транспорт в составе конвоя, был перекрашен в серый камуфляжный цвет и вооружен зенитными орудиями. В итоге, он и стал целью для советского командира.
«Вильгельм Густлофф» 23 сентября 1939 года.Архивное фото
Спустя 11 дней С-13 вышла на другую свою жертву — военный транспорт «Штойбен» (14 660 брт) и потопила его двумя залпами. В результате, вместе с кораблем под воду ушли свыше трех тысяч человек, большинство из которых составляли раненые немецкие солдаты.
За двойной успех Александр Маринеско должен был быть представлен к званию Героя Советского Союза, но этого не случилось. Виной тому стало неподобающее поведение как командира, так и его экипажа.
За несколько дней до выхода в свой знаменитый поход команда подводной лодки устроила драку с населением финского города Турку, где она в тот момент временно базировалась. Сам же командир бесследно ушел в загул на пару дней, за что его собирались отдать под военный трибунал. Отправляя моряков С-13 в море, командование обязало их «искупить свою вину кровью», как это обычно происходило в штрафных батальонах Красной Армии. Так, подводная лодка Маринеско стала единственной «штрафной» в военно-морском флоте СССР.
Конечно, никакого трибунала над Александром Маринеско уже не устраивали. Но и звание Героя он получил лишь посмертно в 1990 году.
Павел Бочаров.Архивное фото
Третьим (после «Вильгельма Густлова» и «Штойбена») крупнейшим кораблем противника, потопленным советскими подводниками во время Второй мировой, стал теплоход «Зеебург» (12 181 брт.), использовавшийся для учебы немецких подводников. На свой счет его записал командир подводной лодки Щ-407 Павел Бочаров.
До того как Бочарова в 1943 году перевели на Балтику, он долгое время служил на Тихом океане. Но и в незнакомых для него водах Павел Иванович освоился быстро, действовал смело, агрессивно и рискованно.
Теплоход «Зеебург».Архивное фото
Рисковал он и во время патрулирования Пуцкой бухты в Гданьском заливе 2 декабря 1944 года. Противник располагал в этом районе значительными силами противолодочной обороны. К тому же «помогли» и союзники — залив активно минировала британская авиация.
Обнаружив на якоре теплоход «Зеебург», Бочаров двумя торпедами отправил его на дно. Щ-407 успешно покинула Пуцкую бухту, а немцы лишились крупного транспорта, который бы им очень пригодился в последовавшей вскоре масштабной эвакуации из Восточной Пруссии.
Михаил Августинович.Архивное фото
Чтобы уничтожить противника подводной лодке не обязательно было проводить торпедные атаки. Не менее грозным оружием была и грамотная постановка мин. И в этом командиру К-1 Михаилу Августиновичу не было равных на советском флоте.
Михаил Петрович проникал в глубинные районы вражеских вод, куда просто не могли попасть надводные корабли. С ювелирной точностью он выставлял мины в хорошо охраняемых немцами районах, при этом так, что их не могли обнаружить немецкие тральщики.
Результатами деятельности Августиновича в водах Северного ледовитого океана стало уничтожение пяти вражеских транспортов общим тоннажем 15 947 тонн и двух сторожевых кораблей. Кроем того, один немецкий пароход подорвался, но сумел уцелеть.
Подводная лодка К-1.Архивное фото
По этим показателям Михаил Августинович оставил позади большинство советских командиров подводных лодок, сражавшихся с Кригсмарине торпедами. Количество их подтвержденных побед за всю войну не превысило трех-четырех потопленных кораблей. Более того, среди подводных флотов союзников СССР по антигитлеровской коалиции и даже мощного подводного флота Третьего Рейха Михаил Петрович в минной войне — один из лидеров.