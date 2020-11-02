Лучшие командиры советских подводных лодок во Второй мировой

Советский подводный флот был не столь грозен и эффективен, как немецкий. Тем не менее, и ему удалось попортить врагу немало крови.

1. Александр Маринеско

Александр Маринеско. Архивное фото Архивное фото

30 января 1945 года советские подводные силы отпраздновали свою самую громкую победу за весь период Второй мировой — подводная лодка С-13 под командованием Александра Маринеско в Балтийском море тремя торпедами потопила немецкий транспорт «Вильгельм Густлоф» (25 484 брт).

Гордость Третьего Рейха, «Вильгельм Густлоф» был одним из самых роскошных кораблей в немецком флоте и во второй половине 1930-х гг. осуществлял круизы в Скандинавию. С началом боевых действий он был переоборудован сначала в плавучий госпиталь, а затем в плавучую казарму для курсантов учебной дивизии подводного плавания.

К сожалению, помимо почти четырехсот немецких подводников вместе с кораблем погибли четыре с половиной тысячи беженцев из Восточной Пруссии, в основном женщины и дети. Корабль шел, однако, не как госпитальное судно под знаком красного креста, но как военный транспорт в составе конвоя, был перекрашен в серый камуфляжный цвет и вооружен зенитными орудиями. В итоге, он и стал целью для советского командира.

«Вильгельм Густлофф» 23 сентября 1939 года. Архивное фото Архивное фото

Спустя 11 дней С-13 вышла на другую свою жертву — военный транспорт «Штойбен» (14 660 брт) и потопила его двумя залпами. В результате, вместе с кораблем под воду ушли свыше трех тысяч человек, большинство из которых составляли раненые немецкие солдаты.

За двойной успех Александр Маринеско должен был быть представлен к званию Героя Советского Союза, но этого не случилось. Виной тому стало неподобающее поведение как командира, так и его экипажа.

За несколько дней до выхода в свой знаменитый поход команда подводной лодки устроила драку с населением финского города Турку, где она в тот момент временно базировалась. Сам же командир бесследно ушел в загул на пару дней, за что его собирались отдать под военный трибунал. Отправляя моряков С-13 в море, командование обязало их «искупить свою вину кровью», как это обычно происходило в штрафных батальонах Красной Армии. Так, подводная лодка Маринеско стала единственной «штрафной» в военно-морском флоте СССР.

Конечно, никакого трибунала над Александром Маринеско уже не устраивали. Но и звание Героя он получил лишь посмертно в 1990 году.

2. Павел Бочаров

Павел Бочаров. Архивное фото Архивное фото

Третьим (после «Вильгельма Густлова» и «Штойбена») крупнейшим кораблем противника, потопленным советскими подводниками во время Второй мировой, стал теплоход «Зеебург» (12 181 брт.), использовавшийся для учебы немецких подводников. На свой счет его записал командир подводной лодки Щ-407 Павел Бочаров.

До того как Бочарова в 1943 году перевели на Балтику, он долгое время служил на Тихом океане. Но и в незнакомых для него водах Павел Иванович освоился быстро, действовал смело, агрессивно и рискованно.

Теплоход «Зеебург». Архивное фото Архивное фото

Рисковал он и во время патрулирования Пуцкой бухты в Гданьском заливе 2 декабря 1944 года. Противник располагал в этом районе значительными силами противолодочной обороны. К тому же «помогли» и союзники — залив активно минировала британская авиация.

Обнаружив на якоре теплоход «Зеебург», Бочаров двумя торпедами отправил его на дно. Щ-407 успешно покинула Пуцкую бухту, а немцы лишились крупного транспорта, который бы им очень пригодился в последовавшей вскоре масштабной эвакуации из Восточной Пруссии.

3. Михаил Августинович

Михаил Августинович. Архивное фото Архивное фото

Чтобы уничтожить противника подводной лодке не обязательно было проводить торпедные атаки. Не менее грозным оружием была и грамотная постановка мин. И в этом командиру К-1 Михаилу Августиновичу не было равных на советском флоте.

Михаил Петрович проникал в глубинные районы вражеских вод, куда просто не могли попасть надводные корабли. С ювелирной точностью он выставлял мины в хорошо охраняемых немцами районах, при этом так, что их не могли обнаружить немецкие тральщики.

Результатами деятельности Августиновича в водах Северного ледовитого океана стало уничтожение пяти вражеских транспортов общим тоннажем 15 947 тонн и двух сторожевых кораблей. Кроем того, один немецкий пароход подорвался, но сумел уцелеть.

Подводная лодка К-1. Архивное фото Архивное фото

По этим показателям Михаил Августинович оставил позади большинство советских командиров подводных лодок, сражавшихся с Кригсмарине торпедами. Количество их подтвержденных побед за всю войну не превысило трех-четырех потопленных кораблей. Более того, среди подводных флотов союзников СССР по антигитлеровской коалиции и даже мощного подводного флота Третьего Рейха Михаил Петрович в минной войне — один из лидеров.