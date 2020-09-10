Этот адмирал сделал советский флот достойным соперником американского

«Адмирал Сергей Горшков модернизировал советский Военно-морской флот, трансформировавшийся под его руководством от отсталой структуры сил береговой обороны до океанского флота, способного бросить вызов морскому превосходству ВМС США», — писал военный эксперт Джеймс Холмс. До Горшкова американцы были уверены, что их позиции на море непоколебимы.

В мировой океан

Когда в 1956 году Сергей Горшков возглавил Военно-морской флот СССР, тот был фактически «заперт» в своих территориальных водах. Назначение более 80% кораблей ограничивалось прибрежными действиями.

Адмирал Сергей Горшков (в центре) среди моряков Дунайской военной флотилии. Sputnik Sputnik

Новый командующий сразу определил задачу — вывести флот в мировой океан. Горшков не разделял господствовавшую в стране традиционную точку зрения, что Россия (СССР) является сухопутной державой, в которой флот играет второстепенную роль.

Он многое сделал, чтобы убедить советское руководство относиться к своим военно-морским силам более серьезно. Особенно успешно его отношения складывались с Леонидом Брежневым, которого он лично знал еще со времен Второй мировой войны. Именно Брежнев предоставил ему большой кредит доверия и свободу рук в делах морской безопасности государства, что в итоге оказалось верным решением.

Крейсер «Киров» во время военно-морских учений «Север-68». Г.Надеждин/Sputnik Г.Надеждин/Sputnik

«Страна и правительство, понимавшие значение флота, получали большие выгоды и преимущества. Еще большее значение приобретут военно-морские флоты в связи с тем, что мир вступает в новую эпоху — эпоху освоения богатств океанов, за овладение которыми уже сейчас разворачивается ожесточенная борьба», — говорил адмирал.

Новый флот

Горшков вникал во все аспекты, касающиеся развития военно-морских сил страны. При нем интенсифицировались научные исследования: проектирование новых судов, самолетов морской авиации, корабельного вооружения. Серьезную поддержку получила система военно-морского образования в Советском Союзе, повысился уровень обученности и боевой подготовки экипажей.

Учения «Океан-70». О.Иванов/Sputnik О.Иванов/Sputnik

Адмирал не отсиживался в теплых кабинетах. Он постоянно инспектировал конструкторские бюро, судостроительные заводы, военно-морские базы. Нередко Горшков лично принимал участие в испытаниях подводных кораблей, не обходившихся без риска для его жизни.

Для борьбы с самым эффективным оружием американцев — авианосными ударными группами — разрабытывались и внедрялись современные виды вооружений: от ракетных крейсеров до истребителей-бомбардировщиков. Для эффективного использования последних в конце 1960-х гг началось строительство совершенно незнакомого для советского ВМФ типа кораблей — тяжелых авианесущих крейсеров.

Атомная подводная лодка «50 лет СССР». Ю.Мичурин/Sputnik Ю.Мичурин/Sputnik

Ключевым средством сдерживания военно-морских сил противника стали атомные подводные лодки, десятки которых скрытно подходили к берегам США, следовали за американскими флотами и по всем морям «охотились» за подводными лодками вероятного противника.

Отдельной заслугой Горшкова стало возрождение в 1963 году морской пехоты, неосмотрительно упраздненной за семь лет до этого. Все флоты (Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский и Северный) были обеспечены достаточным количеством десантных кораблей и средств высадки.

Учения Краснознаменного Черноморского флота ВМФ СССР. Михаил Кухтарев/Sputnik Михаил Кухтарев/Sputnik

Ярким показателем достижений адмирала стали учения Океан-70. В одних из крупнейших морских учений в мировой истории приняли участие силы всех четырех флотов СССР: сотни кораблей, включая атомные подводные лодки, 2500 морских пехотинцев, свыше 400 танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий, которые десантировали на берег.

На равных с американцами

В ходе так называемой «эры Горшкова» ракетно-ядерный флот СССР стал постоянным «гостем» во всех частях Мирового океана. К 1985 году, имея в составе более 1500 кораблей, по численности и боевому потенциалу он занимал второе место в мире, уступая лишь флоту США.

Как отметил вице-адмирал Ашот Саркисов: «Впервые в истории боевой потенциал нашего военно-морского флота достиг такого уровня, что он стал реально противостоять в Мировом океане объединенным военно-морским силам Североатлантического блока».

Противолодочный крейсер «Москва». Михаил Кухтарев/Sputnik Михаил Кухтарев/Sputnik

«Он не просто направлял в определенные регионы Мирового океана группы кораблей, он создавал стратегию… При нем в сухопутной по большому счету державе флот стал одним из ключевых и мощнейших орудий защиты национальных интересов», — считает председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

В эпоху Сергея Горшкова советский военно-морской флот обзавелся целой серией баз по всему миру, начиная от Сирии и Йемена и заканчивая Кубой и Вьетнамом. Это позволило ему паутиной покрыть пространство Мирового океана, не оставив ни одной «слепой зоны».

Празднование Дня Военно-Морского флота во Владивостоке, 1986 г. Юрий Сомов/Sputnik Юрий Сомов/Sputnik

Такая экспансия не могла оставить равнодушной ведущую мировую морскую державу, и в США к фигуре адмирала Горшкова всегда был огромный интерес. Вплоть до того, что в феврале 1968 года он появился на обложке журнала Time, единственный из военно-морских деятелей Советского Союза.

Сергей Горшков оставил после себя свыше двухсот исследовательских трудов по теории и практике морского дела. Одной из наиболее выдающихся его работ стала монография «Морская мощь государства». Классика мировой геополитики, она выдержала несколько изданий в СССР, была переведена на многие языки и опубликована более чем в тридцати зарубежных странах.

Адмирал Флота Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков. Sputnik Sputnik

В 1985 году вместе с отставкой пожилого адмирала завершилась и «эра Горшкова». Прославленный флотоводец скончался спустя 3 года после нее и не стал свидетелем тех тяжелых испытаний, которые в связи с распадом страны выпали на долю его любимого детища.