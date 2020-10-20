Как немецкие «камикадзе» терроризировали Красную Армию

Как и у японцев на Тихом океане, у немцев в Европе было свое подразделение летчиков-смертников. Последняя надежда Третьего Рейха, они также не смогли изменить исход войны.

Каждый человек хоть раз слышал о японских летчиках-смертниках, так называемых «камикадзе», которые таранили американские военные корабли на своих самолетах. Мало кто знает, однако, что они были не единственными пилотами Второй мировой, кто сознательно участвовал в суицидальных миссиях. В Третьем Рейхе создали похожее подразделение фанатиков, и действовало оно против советских войск.

«Эскадрилья Леонида»

«Здесь я добровольно соглашаюсь быть зачисленным в группу смертников как пилот управляемой бомбы. Я полностью осознаю, что мое участие в подобной деятельности приведет к моей гибели», — такие слова были в заявлении на прием в 5-ю эскадрилью 200-й бомбардировочной эскадры Люфтваффе, задачей которой было ценой жизни немецких летчиков остановить продвижение войск союзников. За весь период войны в нее вступило более 70 добровольцев.

Ханна Райч. German Federal Archives German Federal Archives

Любопытно, что идея создать подразделение летчиков-смертников родилась у немцев раньше, чем у японцев. Еще в феврале 1944 году ее предложили диверсант № 1 Третьго Рейха Отто Скорцени и офицер Люфтваффе Хайо Херрманн, а поддержали Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и прославленная в Германии летчица-испытательница Ханна Райч. Именно она и убедила Гитлера отдать распоряжение о начале проекта «Зельбстопфер» (нем. «Самопожертвование»).

Неофициально 5-я эскадрилья именовалась «Эскадрильей Леонида» в честь спартанского царя, который, согласно легенде, c 6 тысячами греческих воинов стойко сражался и погиб в неравном бою против 200 тысяч персов в Фермопильском сражении в 480 году до н.э. Такого же героического самопожертвования ждали и от немецких пилотов.

В поисках самого смертельного оружия

Ме-328. Tomás Del Coro (CC BY-SA 2.0) Tomás Del Coro (CC BY-SA 2.0)

Первым делом необходимо было решить, какой самолет будет использоваться для поражения вражеской техники, кораблей и объектов инфраструктуры. Ханна Райч настаивала на переделке экспериментальных истребителей Мессершмитт Ме-328 в самолеты-смертники, но они плохо показали себя на испытаниях.

Также провалилась идея использовать самолет-снаряд Физилер Fi 103R «Райхенберг», разработанный на основе крылатой ракеты Фау-1. Он обладал неудовлетворительными летными характеристиками: слабо поддавался управлению и постоянно норовил заваливаться на бок.

Не все в Люфтваффе разделяли идею Ханны Райч о фанатичном самопожертвовании. Командующий 200-й бомбардировочной эскадрой, в которую входила эскадрилья «леонидовцев», Вернер Баумбах выступал против напрасной траты самолетов и человеческих жизней.

Fi 103R «Райхенберг». Общественное достояние Общественное достояние

Он предложил применить проект «Мистель», известный также под названием «Папка и сын». На беспилотном начиненного взрывчаткой бомбардировщике Ju-88 был закреплен легкий истребитель, пилот которого управлял всей системой. При выходе на цель, он отцеплял пикирующий на противника бомбардировщик, а сам возвращался на базу.

Тихоходный «Мистель» стал легкой добычей для истребителей союзников и ограниченно применялся на Западном и Восточном фронтах. В 5-й эскадрилье он не получил широкого применения.

В боях

Из-за непрекращающихся споров между командующими Люфтваффе, их невозможности найти консенсус и подобрать наиболее эффективный самолет-оружие для своих пилотов-смертников, «Эскадрилья Леонида» так и не стала какой-либо грозной силой.

Фокке-Вульф Fw-190. Imperial War Museums Imperial War Museums

В свои суицидальные миссии ее пилоты отправились только в конце войны, когда Красная Армия уже подходила к Берлину. При этом, они использовали все самолеты, что еще оставались в их распоряжении. В основном это были истребители Мессершмитт Bf-109 и Фокке-Вульф Fw-190, напичканные взрывчаткой и с полупустыми бензобаками — для полета только в одну сторону.

Целями немецких «камикадзе» стали построенные советскими войсками мосты через Одер. Как утверждала нацистская пропаганда, в результате атак 35 пилотам-смертникам удалось уничтожить 17 мостов и переправ. В действительности же, получилось разрушить только железнодорожный мост в Кюстрине.

Общественное достояние Общественное достояние

Вызвав небольшое замешательство среди наступающих частей Красной Армии, «Эскадрилья Леонида» не была способна на что-то большое. Когда 21 апреля советские войска подошли к городу Йютербогу, где располагалась база смертников, полеты были прекращены, персонал эвакуирован, а само подразделение фактически прекратило свое существование.