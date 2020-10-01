Почему советские асы обожали этот американский истребитель?

Созданный американцами P-39 не прижился на родине, но в СССР он стал настоящей звездой. Лучшие советские пилоты не хотели пересаживаться с него даже на более быстрые и мощные самолеты.

Американцы не очень любили этот самолет. Истребитель Белл P-39 «Аэрокобра» плохо показывал себя на больших высотах, где требовалось сопровождать тяжелые «летающие крепости» B-17 и где в основном на Западном фронте происходили схватки с асами Люфтваффе. Будучи не прочь избавиться от своих «Аэрокобр», западные союзники массово поставляли их в СССР в рамках программы ленд-лиза. Всего советская авиация получила почти 5 тысяч таких самолетов — больше половины от общего числа произведенных экземпляров.

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В Советском Союзе к P-39 сложилось кардинально противоположное отношение. В характерных для Восточного фронта воздушных боях на низких и средних высотах он был незаменим. Необычная конструкция — двигатель располагался позади кабины пилота — давала самолету отличные маневренность, скорость, аэродинамику и обзор. С другой стороны, она же делала его неустойчивым, сложным в управлении, когда любая ошибка могла привести к сваливанию в штопор. «Аэрокобра» не была самолетом для новичков, но для уже опытных летчиков.

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Советские пилоты были в восторге от 37-мм пушки истребителя (на ранних моделях была 20-мм). «Снаряды очень мощные. Обычно, одно попадание во вражеский истребитель и… все!» — вспоминал летчик Николай Голодников: «Кроме того, стреляли ведь не только по истребителям. Бомбардировщики, плавсредства. По этим целям 37 мм была очень эффективна».

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А вот к установленным на P-39 четырем 7,7-мм пулеметам Браунинга отношение было более сдержанным. Считалось, что они не в состоянии сбить вражеский самолет, только повредить его. Обычно механики смело снимали два из четырех пулемета, чтобы снизить вес истребителя и увеличить его маневренность.

U.S. Air Force U.S. Air Force

«Аэрокобры» хорошо слушались при посадке и рулении на раскисших и заснеженных аэродромах. Если на Западном фронте или на Тихом океане это не имело существенного значения, то в СССР с его суровом климатом было большим плюсом. В то же самое время, двигатель самолета Аллисон V-1710 не любил русские морозы, нередко выходя из строя. Ситуацию улучшили путем его модернизации, которая корпорация Bell провела по рекомендациям советских специалистов.

U.S. Air Force U.S. Air Force

Отдельной проблемой была дверь самолета — ее «Аэрокобре» сделали как у автомобиля. Летчик мог удобно садиться в самолет на земле, но вот при экстренном покидании истребителя в воздухе он рисковал удариться о его хвостовое оперение. Из-за этого советские пилоты как можно дольше оставались в поврежденном самолете, пытаясь дотянуть до посадочной полосы. Следует отметить, что у них имелись на это хорошие шансы. P-39 обладал исключительной живучестью: нередко из боев благополучно возвращались изрешеченные пулями самолеты, на которых буквально не было живого места.

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«Аэрокобры» воевали на всех участках советско-германского фронта: от Арктики до Кавказа. Немалую роль они сыграли в первой крупной победе советской авиации над Люфтваффе — в воздушных боях над Кубанью в апреле-июне 1943 года. С обеих сторон в сражениях тогда приняло участие свыше двух тысяч самолетов.

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9 сентября 1942 года в районе Мурманска гвардии лейтенант Ефим Кривошеев совершил первый в истории воздушный таран на «Аэрокобре». Расстреляв весь боезапас, он увидел, как в хвост самолета его командира Павла Кутахова заходит «Мессершмитт». Недолго думая, он протаранил вражеский истребитель и ценою своей жизни спас сослуживца.

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Сложный, но эффективный P-39 был предназначен для лучших из лучших и поступал в основном в гвардейские части. На американском истребителе летали ведущие советские асы: Александр Покрышкин, Григорий Речкалов, Александр Клубов, Николай Гулаев, братья Дмитрий и Борис Глинки. Покрышкин, второй по результативности среди всех пилотов-истребителей союзников, сбил на нем 48 из 59 уничтоженных им всего самолетов противника, Речкалов — 50 из 56. Даже когда к концу войны на вооружение советской авиации стали поступать более быстрые и маневренные самолеты, многие советские пилоты продолжали хранить верность своим «Аэрокобрам», которые никогда их не подводили.