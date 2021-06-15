Лучший полководец Великой Отечественной

Он стал одним из главных творцов триумфа Советского Союза над нацистской Германией. Маршал Георгий Константинович Жуков принял участие в разработке важнейших стратегических операций Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны. Именно о нем солдаты говорили: «Там где Жуков — там Победа».

Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Sputnik Sputnik

Свой боевой путь Георгий Жуков начал на полях сражений Первой мировой войны, в ходе которой он дослужился до командира эскадрона и был награжден двумя Георгиевскими крестами. Примкнув к большевикам после революции 1917 года, он прошел и Гражданскую войну. Его дебют в качестве крупного военачальника состоялся гораздо позже — летом 1939 года на реке Халхин-Гол в боях против императорской армии Японии.

Командир 39-го Бузулукского кавполка Г. К. Жуков. 1923 год. Общественное достояние Общественное достояние

Возглавив 1-ю армейскую группу, которая с трудом сдерживала вторгнувшихся на территорию союзной СССР Монголии японцев, Жуков фактически превратил поражение в победу. Он не только отразил намечавшийся удар противника в тыл своих войск, но и сумел окружить и разгромить его. «Для всех наших войск, командиров соединений, командиров частей и лично для меня сражения на Халхин-Голе явились большой школой боевого опыта», — докладывал Георгрий Константинович Сталину: «Думаю, что и японская сторона сделает для себя теперь более правильные выводы о силе и способности Красной Армии». Он не ошибся — после поражения Япония стала гораздо более осторожной в своих агрессивных планах в отношении Советского Союза.

Командующий 1-й армейской группой комкор Георгий Константинович Жуков (2 справа) и главком монгольской армии маршал Хорлогийн Чойбалсан (3 справа) обсуждают предстоящую операцию во время боев на Халхин-Голе. Павел Трошкин/Sputnik Павел Трошкин/Sputnik

«В моем представлении Георгий Константинович Жуков остается человеком сильной воли и решительности, богато одаренным всеми качествами, необходимыми военачальнику», — говорил о генерале другой прославленный советский полководец Константин Рокоссовский. Жуков никогда не боялся действовать смело и решительно, умел правильно оценивать сложную стратегическую обстановку, применять верные решения в критических и быстроменяющихся обстоятельствах. Он одним из первых среди советских военачальников осознал, какую важную роль в современной войне играют механизированные соединения, и научился эффективно их применять.

Командующий 1-ым Белорусским фронтом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский (слева) и представитель ставки маршал Советского Союза Георгий Жуков в Польше. Макс Альперт/Sputnik Макс Альперт/Sputnik

С вторжением немцев в Советский Союз Жуков стал буквально нарасхват. Он был не только бессменным членом Ставки Верховного Главнокомандования и заместителем Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, но и в разное время командовал войсками пяти фронтов. Георгия Константиновича направляли на самые опасные направления ударов противника.

Командующий Киевского военного округа генерал армии Георгий Жуков и дивизионный комиссар Миронов. Павел Трошкин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В сентябре 1941 года Георгий Жуков прибыл в Ленинград, находившийся тогда на краю катастрофы. По его приказу, за самовольное отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу. «Один паникер мог погубить целое подразделение, из-за одного труса несли немалые потери отделения и взводы. Это все мы пережили в боях за Ленинград. Поэтому с уверенностью заявляю, что приказы Жукова помогли нам победить врага», — вспоминал участник обороны города П. Муштаков. В итоге, мобилизовав все мизерные ресурсы города, генерал стабилизировал фронт и не допустил захвата города противником и соединения немецкой и финской армий.

Генерал армии Георгий Константинович Жуков на полевых учениях. Sputnik Sputnik

В октябре Жукова перебросили в Москву, в направлении которой стремительно развивался немецкий «Тайфун». Войска Западного фронта под его командованием выдержали главные удары противника, измотали и обескровили немцев. 5 декабря началось масштабное контрнаступление Красной Армии, в разработке которого Георгий Константинович принял активное участие. В результате вермахт был отброшен от столицы на 100-250 км. «За период особо ожесточенных сражений... лично мне приходилось спать не больше 2 часов в сутки, да и то урывками...» — вспоминал Жуков: «Когда же кризис сражения за Москву миновал, я так крепко заснул, что меня долго не могли разбудить. Мне тогда два раза звонил Сталин. Ему отвечали: “Жуков спит, и мы не можем его добудиться". Верховный сказал: “Не будите, пока сам не проснется"».

Иосиф Сталин и Георгий Жуков на трибуне Мавзолея. Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В постсоветский период распространилась версия, что Георгий Жуков был настоящим «мясником» и «браконьером русского народа», который не жалел солдат и заваливал противника трупами. «Он выделяется низкими потерями», — отвечает на это историк Алексей Исаев: «Если смотреть относительно численности фронта, потери в процентном отношении — они у него стабильно ниже, чем у других военачальников, у Конева, у Малиновского. Поэтому ему доверяли фронт численностью миллион человек, знали, что он этим фронтом сможет ворочать, понесет умеренные потери, потому что он профессионал реально высочайшего класса».

Командующий 1-ым Белорусским фронтом маршал Советского Союза Георгий Жуков. PhotoQuest/Getty Images PhotoQuest/Getty Images

Случались у генерала и крупные неудачи, среди которых — проводившаяся под его командованием Вторая Ржевско-Сычевская операция, известное также как операция «Марс». Она началась 25 ноября 1942 года, спустя всего неделю после начала наступления советских войск под Сталинградом. «Марс» провалился, но сыграл и позитивную роль. Обескровленная группа армий «Центр» так и не смогла направить резервы в помощь окруженной в Сталинграде 6-й армии Фридриха Паулюса.

Наступление в районе Ржева, 1942 год. Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Жуков стал архитектором победы Красной Армии на Курской дуге летом в 1943 года, после которой немцы окончательно потеряли инициативу в войне против СССР. Именно он предложил Ставке Верховного главнокомандования не предпринимать широкомасштабное наступление, а действовать от обороны. «Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем ему танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление окончательно добьем основную группировку противника», — говорилось в его докладе 8 апреля. План был с блеском реализован в июле-августе.

Став в 1943 году маршалом Советского Союза, Георгий Константинович Жуков проводил широкомасштабные наступательные операции, буквально поражавшие и ошеломлявшие противника. Так, генерал Фридрих Вильгельм фон Меллентин писал о Висло-Одерской операции, в ходе которой 1-Белорусский фронт Жукова разгромил 35 немецких дивизий и вышел на подступы к Берлину: «Русское наступление за Вислой развивалось с невиданной силой и стремительностью, невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Это была трагедия невиданного масштаба... Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи».

Маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский и фельдмаршал Бернард Монтгомери в Берлине. Общественное достояние Общественное достояние

Неудивительно, что именно Жукову Сталин доверил взять столицу Третьего рейха, а затем и принимать Парад Победы на Красной Площади в Москве 24 июня. Несмотря на то, что в послевоенное время Георгий Константинович не раз оказывался в опале из-за конфликтов с «отцом народов» и сменившим его на посту руководителя государства Никитой Хрущевым, он всегда пользовался большой любовью простых людей, от которых получил прозвище «Маршал Победы». Жуков, в свою очередь, писал в мемуарах: «Для меня главным было служение Родине, своему народу. И с чистой совестью могу сказать: я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг».