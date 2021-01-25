Как маршал Жуков перестрелял всех преступников в Одессе

Согласно легенде в послевоенной Одессе в ходе операции «Маскарад» переодетые сотрудники милиции ловили бандитов на живца и расстреливали их без суда и следствия прямо на ночных улицах города.

Спустя всего лишь год после победы во Второй мировой войне находившийся на вершине славы маршал Георгий Жуков впал в опалу. Против него были выдвинуты обвинения в раздувании собственных заслуг в деле разгрома Германии, умалении роли Верховного главнокомандующего (Сталина) и присвоении себе разработок военных операций, к которым он не имел никакого отношения.

В итоге, мнительный советский лидер убрал авторитетного, чересчур популярного в народе и за рубежом Жукова подальше от Москвы. 9 июня 1946 года маршал был назначен командовать Одесским военным округом, при том, что до этого он занимал пост Главнокомандующего всеми сухопутными войсками СССР.

Освобожденная Одесса. Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

В своей одесской ссылке Георгию Константиновичу не пришлось сидеть без дела. Здесь его ждал новый враг, хотя и не такой, какого он привык видеть на полях сражений Европы.

Криминальная Одесса

Одесса в послевоенное время входила в особый список советских городов с запредельным уровнем преступности. Количество бандитов здесь чуть ли не в разы превышало количество милиционеров.

С наступлением сумерек город буквально вымирал — на улицах начиналось время грабителей и воров. Да и дома люди не всегда чувствовали в безопасности. Многочисленные банды, такие как «Черная кошка» и «Додж-3/4», внаглую грабили квартиры, иногда жестоко убивая целые семьи.

Выход из Нерубайских катакомб. Sputnik Sputnik

Хорошим подспорьем для преступников были проходящие под городом катакомбы — бывшие каменоломни, в лабиринтах которых они исчезали после грабежа очередного склада или продовольственного магазина.

«Тяжело было всем службам УВД в освобожденном городе», — писал милиционер Давид Курлянд о послевоенной Одессе: «Преступники активно действовали, особенно дезертиры, которые, как правило, были вооружены».

Оружие бандиты получали и другим способом. В «жемчужину у моря» Одессу на отдых приезжало много офицеров. Многих из них они убивали, а пистолеты забирали себе. Получалось, что и для вооруженных сил проблема городской преступности отнюдь не была чужой. Поэтому когда в июне 1946 года Жуков приехал в город, местные власти обратились к нему с просьбой помочь в борьбе с криминалом.

«Маскарад»

Маршал решительно взялся за дело. Им была поставлена задача в кратчайшие сроки очистить город от преступности. Существует легенда, что именно Георгий Константинович инициировал так называемую операцию «Маскарад».

В ходе этой полумифической операции военные офицеры и милиционеры из других областей (местных бандиты знали в лицо) одевались в штатское и отправлялись гулять по ночной Одессе.

Как только их пытались ограбить или обворовать, «жертвы» открывали огонь на поражение, даже не стараясь взять преступников живьем. Трупы оставляли некоторое время лежать на улицах как грозное предупреждение. «Им не нужны были аресты, они просто стреляли в людей, пока не отстреляли несколько сотен человек за пару месяцев», — говорит одесский историк Виктор Савченко.

Однако проведение секретной операции «Маскарад» подвергается сомнению. Никаких документальных подтверждений в архивах МВД о ней нет, да и маршал о подобном отстреле бандитов никогда не упоминал. «По-моему, это выдумка», — утверждает служивший в 1946 году в военной комендатуре Одессы Исай Бондарев: «Я ничего такого не слышал, не видел и не знал, и разговоров тогда таких не было, потому что, как бы там ни было, а какие-то отрывки разговоров и таких действий доходили бы до нас, работников милиции».

Реальная помощь

Тем не менее, Жуков сыграл немалую роль в разгроме преступности черноморского курорта. Благодаря ему было налажено тесное взаимодействие между милицией и армией.

Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

Военное командование поделило город на сектора, которые были закреплены за командирами частей. Парки, скверы, вокзалы, рестораны, окраины также получили конкретных опекунов. Солдаты устраивали засады, обыски в подозрительных квартирах, на чердаках и в подвалах, проверки документов на въездах и выездах из города.

Подозрительных лиц задерживали, везли в комендатуру, а утром передавали милиции и в следственные органы. Кроме того, военнослужащие вместе с милиционерами проводили регулярные совместные патрулирования.

Хоть такая практика и не была изобретением Георгия Константиновича и повсеместно распространялась в то время в городах с высоким уровнем преступности, решительность, напор и авторитет полководца помогли значительно ускорить процесс нормализации городской обстановки. В 1947 году уровень преступности в Одессе вернулся на довоенный уровень.

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Из Одессы на Урал

Жуков очень хотел вырваться из своей ссылки и надеялся, что его активная деятельность в Одессе ему в этом поможет. В феврале 1947 года он отправил Сталину письмо, в котором признавал свои ошибки и утверждал, что «потерял чувство большевистской скромности». «Работаю в округе много и с большим желанием. Прошу Вас, товарищ Сталин, оказать мне полное доверие, я Ваше доверие оправдаю», — писал маршал.

Однако «отец народов» не собирался идти навстречу опальному полководцу. Против Жукова выдвинули новые обвинения в том, что он, «злоупотребляя своим служебным положением, встал на путь мародерства, занявшись присвоением и вывозом из Германии для личных нужд большого количества различных ценностей».

Маршал Георгий Жуков. Георгий Липскеров/ТАСС Георгий Липскеров/ТАСС

20 января 1948 года маршала отозвали из Одессы и дали в подчинение еще меньший военный округ на Урале. В большую политику Жуков вернулся лишь после смерти Сталина в 1953 году.