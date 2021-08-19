Августовский путч 91-го: как пытались спасти СССР

19-21 августа 1991 года, была предпринята попытка вернуть Советский Союз в том виде, в котором мы его знали.

«Соотечественники! Граждане Советского Союза! В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам! Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность! Начатая по инициативе Михаила Горбачева политика реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства, захват власти любой ценой». Эти тревожные слова советские граждане услышали от Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в СССР 19 августа. Тогда же они впервые узнали и о существовании самого ГКЧП.

Три дня противостояния

В комитет, созданный накануне, вошли представители высшего руководства СССР: глава КГБ, премьер-министр, вице-президент СССР. Последний, Геннадий Янаев, издал указ, которым возложил на себя обязанности главы государства, объяснив это слабым здоровьем президента Горбачева. Сам Горбачев, готовивший тогда по сути новый проект союзной конституции, который превращал СССР в рыхлую конфедерацию, был заблокирован участниками переворота в Крыму, где проводил отпуск.

ГКЧП ввел цензуру, ограничил телевизионное вещание. По телевизору, поменяв сетку вещания, постоянно крутили балет «Лебединое озеро», который у многих до сих пор ассоциируется с теми событиями. В Москву были введены войска. Однако все это не помогло участникам переворота.

19 августа в Москве объявлено чрезвычайное положение, в город введены войска и техника. Федосеев/Sputnik Федосеев/Sputnik

Комитет просуществовал всего три дня. «Путчисты», как членов ГКЧП стали называть сторонники популярного тогда Бориса Ельцина, не смогли справиться с центром сопротивления ГКЧП, которым в те дни стал Белый дом, где располагалось правительство России. Члены комитета не решились на штурм здания. Тем временем окружению Ельцина удалось доставить в Москву из Крыма Горбачева. Члены ГКЧП были арестованы.

Борис Ельцин обращается к народу с танка Reuters Reuters

Больше всего политических дивидендов от поражения путча получил Борис Ельцин, избранный президентом РСФСР двумя месяцами ранее. Авторитет его основного политического соперника – Горбачева (а с ним и всего руководства СССР и самого Союза как политического проекта) – был необратимо подорван. Сторонники Ельцина, а в дни ГКЧП Белый дом пришли оборонять тысячи москвичей, восприняли попытку переворота как стремление вернуться в прошлое, в доперестроечный период существования Советского Союза. Однако так ли это? Что было бы, если ГКЧП все же удержался у власти, и возможно ли это было вообще?

Продление «агонии СССР»

Борис Ельцин и Михаил Горбачев Леонид Палладин/TASS Леонид Палладин/TASS

Политолог Алексей Зудин уверен, что это было невозможно, так как к моменту путча процесс распада СССР уже приобрел необратимую инерцию – «успех путча лишь продлил бы агонию». По мнению аналитика, СССР был обречен, чтобы ни делали члены ГКЧП. А, значит, были обречены на неудачу и любые шаги членов комитета, желавших сохранения Союза.

По его словам, суть проблемы СССР была в том, что еще до Горбачёва у советских руководителей исчезли стратегические цели для развития страны, которые ранее формулировались в рамках коммунистической идеологии. «Эти люди [руководители Союза] не верили в те цели, которые провозглашали, и это стало самой главной причиной [распада СССР]. У страны исчезли смысл и цель ее существования», - считает Зудин. Не было этого образа будущего и у ГКЧП.

Члены ГКЧП слева направо: вице-премьер СССР Александр Тизяков, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, министр внутренних дел СССР Борис Пуго, и.о. президента СССР Геннадий Янаев и первый заместитель председателя Совета обороны Олег Бакланов Владимир Мусаэльян/TASS Владимир Мусаэльян/TASS

Модест Колеров, бывший сотрудник Администрации президента и глава информационного агентства Регнум, тоже не видит, как у ГКЧП что-то могло получиться. По его мнению, «централизованное государство было разрушено в течение последних лет Перестройки» – в 1989-1991 годах. Ряд республик – в Прибалтике и Закавказье – уже заявил о своем нежелании оставаться в составе СССР. Колеров указывает и на отсутствие программы преобразований у путчистов.

ГКЧП мог победить

Есть, однако, мнение, что у ГКЧП были шанс на успех, если бы только члены комитета лучше подготовились к захвату власти. В 1991 году с военной точки зрения все было сделано очень плохо, полагает историк и политолог из МГУ Дмитрий Андреев.

При этом он не считает, что у ГКЧП не было программы. В обращении комитета к советским гражданам заявлялось о свободе предпринимательства, демократии, борьбе с преступностью и т.д.

Борис Ельцин на митинг москвичей в поддержку демократии у здания Верховного Совета РСФСР Андрей Бабушкин /TASS Андрей Бабушкин /TASS

Член Совета по национальной стратегии, негосударственной экспертной организации, Виктор Милитарев тоже уверен, что шансы у ГКЧП были. При этом эксперт убежден, что ГКЧП проводил бы политику, принципиально не отличавшуюся от горбачевской. «От того, что у ГКЧП был неудачный пиар на момент, когда они несколько дней находились у власти, их публичные выступления воспринимались как угрожающие. Однако из этого не следует, что они реально хотели какой-то диктатуры. Они, по сути, хотели того же, что и Горбачев [сохранения реформированного СССР]», - полагает эксперт.