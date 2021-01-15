50 лет жизни в СССР глазами известного фотографа (ФОТО)

Смотреть
Александра Гузева

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Классику советской фотографии Всеволоду Тарасевичу удалось запечатлеть практически все стороны советской действительности: и ужасы войны, и радость мирной жизни, и новые профессии, и детей, и большие стройки, и многое другое.

Сложно представить сюжет или веху советской жизни, которые не были бы отражены в творчестве Всеволода Тарасевича (1919—1998). Он снимал и репортажи из самых разных уголков страны и портреты простых людей, от шахтеров до колхозников.

Всеволод Тарасевич за работой в Ленинграде, 1941

Всеволод Тарасевич за работой в Ленинграде, 1941

Неизвестный автор/МАММ/МДФ

Во многом его снимки отражали то, что хотела видеть советская пропаганда в газетах, но в большом наследии осталось и много реальной жизни.

Всеволод Тарасевич снимает с вертолета в Ленинграде, 1967

Всеволод Тарасевич снимает с вертолета в Ленинграде, 1967

Олег Макаров/МАММ/МДФ

Вторая мировая 

Когда фотографу едва миновало 20 лет, он в качестве корреспондента информагентства ТАСС попал на передовую Второй мировой войны. Снимал окопы и бои на линии фронта - его фотографии поражают живостью эмоций. Среди самых известных того периода - снимки блокадного Ленинграда, сделанные, как он сам вспоминал, на старенькую «лейку». Цензура не позволяла публиковать настоящие ужасы войны и блокады, но не снимать того, что на самом деле происходило в городе, он не мог. Тарасевич также одним из первых снял разрушенные немцами бывшие царские дворцы под Ленинградом. 

Солдаты Ленинградского фронта сидят в окопах перед началом наступления, 1 сентября 1941

Всеволод Тарасевич/Sputnik

Девочка укладывает болванки снарядов на ленинградском заводе, 1942

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Бойцы дивизии полковника Щеглова ведут бой с врагом на окраине Гатчины, Ленинградская область, январь 1944

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Жители блокадного Ленинграда расчищают Литейный проспект от снега, 1942

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице, январь 1942

Всеволод Тарасевич (CC-BY-SA 3.0)

«В Ленинград пришла война». Обстрел улицы Достоевского, 1941

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

«Дорога жизни». Конный обоз с зерном на Ладожской трассе. Ленинградская область, декабрь 1941

Всеволод Тарасевич/РГАКФД

Мирные послевоенные годы

Контрастом к его военной серии стоят фото, снятые после войны. Улыбки, радостные пионеры, простые радости мирной жизни...

Рождение, 1950-е

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Пионер-барабанщик, 1950-е

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

На катке, 1950-е

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Первомайская демонстрация на Красной площади, 1954

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Комсомолка

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Детский писатель Корней Чуковский с юными читателями, 1957

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Гордость СССР

Освоение целины и новых мест в СССР было в приоритете у власти, поэтому Тарасевич много ездил по стране, снимал людей самых разных профессий - колхозников, шахтеров, строителей. Отдельный репортаж был посвящен геологам - одной из самых модных и престижных послевоенных профессий. 

Колхозница Женя Александрова на уборке

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Сварщица Молдован на Каховской стройке

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Комбайнер, 1957

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Работы на просеке в Алтае, кон. 1950-х - нач. 1960-х

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Женщина-геолог

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Женщина на вездеходе

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Монтаж Всесоюзной промышленной выставки в Москве, 1950-е

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Строительство Каховской ГЭС

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

«Зато мы делаем ракеты и впереди планеты всей!»

В 1960-х Тарасевич активно документировал на пленку работу инженеров и конструкторских бюро, снимал в университетах и лабораториях. 

Чертежи

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Институт высокомолекулярных соединений Академии Наук СССР

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Монтаж пузырьковой камеры «Мирабель» в Институте физики высоких энергий в Протвино, Московская область, 1970-е

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Чертежи

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

На химическом практикуме

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Из серии “Поединок”: физик Всеволод Балашов

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Реклама

Насколько широк был творческий и профессиональный диапазон Тарасевича, можно оценить взглянув на его рекламную съемку. 

Детские товары

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Демонстрация моделей женской одежды

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Демонстрация моделей женской одежды на фоне арки Главного штаба в Ленинграде, 1960-е

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Сцены из советской жизни

Тарасевича называют главным романтиком советской послевоенной фотографии. Благодаря светотени, неожиданным ракурсам и композиции, его кадры создают эффект присутствия.

Советское кафе

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Пионерский отряд

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Туристы во Владимире

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

В ожидании самолета во Внуковском аэропорту

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Сбор урожая

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

В свинарнике

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Пешеходы

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Невский проспект в Ленинграде

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

«Дружба народов». Студенты в Москве

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Перестройка и другая страна

Фотограф застал и перестройку, и развал СССР. И хотя в объектив тогда попала уже совершенно другая страна, сюжеты его интересовали те же, от сложной техники и до сцен городской жизни.

Кировский завод, 1986

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Шахматисты, 1993

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Молодожены, 1995

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

На остановке, 1995

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Летнее кафе, 1995 

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

История
Было интересно? Тогда подпишитесь на страницу Russia Beyond на фейсбуке
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен