50 лет жизни в СССР глазами известного фотографа (ФОТО)

Классику советской фотографии Всеволоду Тарасевичу удалось запечатлеть практически все стороны советской действительности: и ужасы войны, и радость мирной жизни, и новые профессии, и детей, и большие стройки, и многое другое.

Сложно представить сюжет или веху советской жизни, которые не были бы отражены в творчестве Всеволода Тарасевича (1919—1998). Он снимал и репортажи из самых разных уголков страны и портреты простых людей, от шахтеров до колхозников.

Всеволод Тарасевич за работой в Ленинграде, 1941 Неизвестный автор/МАММ/МДФ

Во многом его снимки отражали то, что хотела видеть советская пропаганда в газетах, но в большом наследии осталось и много реальной жизни.

Всеволод Тарасевич снимает с вертолета в Ленинграде, 1967 Олег Макаров/МАММ/МДФ

Вторая мировая

Когда фотографу едва миновало 20 лет, он в качестве корреспондента информагентства ТАСС попал на передовую Второй мировой войны. Снимал окопы и бои на линии фронта - его фотографии поражают живостью эмоций. Среди самых известных того периода - снимки блокадного Ленинграда, сделанные, как он сам вспоминал, на старенькую «лейку». Цензура не позволяла публиковать настоящие ужасы войны и блокады, но не снимать того, что на самом деле происходило в городе, он не мог. Тарасевич также одним из первых снял разрушенные немцами бывшие царские дворцы под Ленинградом.

Солдаты Ленинградского фронта сидят в окопах перед началом наступления, 1 сентября 1941

Всеволод Тарасевич/Sputnik Всеволод Тарасевич/Sputnik

Девочка укладывает болванки снарядов на ленинградском заводе, 1942

Бойцы дивизии полковника Щеглова ведут бой с врагом на окраине Гатчины, Ленинградская область, январь 1944

Жители блокадного Ленинграда расчищают Литейный проспект от снега, 1942

Жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице, январь 1942

Всеволод Тарасевич (CC-BY-SA 3.0) Всеволод Тарасевич (CC-BY-SA 3.0)

«В Ленинград пришла война». Обстрел улицы Достоевского, 1941

«Дорога жизни». Конный обоз с зерном на Ладожской трассе. Ленинградская область, декабрь 1941

Мирные послевоенные годы

Контрастом к его военной серии стоят фото, снятые после войны. Улыбки, радостные пионеры, простые радости мирной жизни...

Рождение, 1950-е

На катке, 1950-е

Первомайская демонстрация на Красной площади, 1954

Комсомолка

Детский писатель Корней Чуковский с юными читателями, 1957

Гордость СССР

Освоение целины и новых мест в СССР было в приоритете у власти, поэтому Тарасевич много ездил по стране, снимал людей самых разных профессий - колхозников, шахтеров, строителей. Отдельный репортаж был посвящен геологам - одной из самых модных и престижных послевоенных профессий.

Колхозница Женя Александрова на уборке

Сварщица Молдован на Каховской стройке

Комбайнер, 1957

Работы на просеке в Алтае, кон. 1950-х - нач. 1960-х

Женщина-геолог

Женщина на вездеходе

Монтаж Всесоюзной промышленной выставки в Москве, 1950-е

Строительство Каховской ГЭС

«Зато мы делаем ракеты и впереди планеты всей!»

В 1960-х Тарасевич активно документировал на пленку работу инженеров и конструкторских бюро, снимал в университетах и лабораториях.

Чертежи

Институт высокомолекулярных соединений Академии Наук СССР

Монтаж пузырьковой камеры «Мирабель» в Институте физики высоких энергий в Протвино, Московская область, 1970-е

Чертежи

На химическом практикуме

Из серии “Поединок”: физик Всеволод Балашов

Реклама

Насколько широк был творческий и профессиональный диапазон Тарасевича, можно оценить взглянув на его рекламную съемку.

Детские товары

Демонстрация моделей женской одежды

Демонстрация моделей женской одежды на фоне арки Главного штаба в Ленинграде, 1960-е

Сцены из советской жизни

Тарасевича называют главным романтиком советской послевоенной фотографии. Благодаря светотени, неожиданным ракурсам и композиции, его кадры создают эффект присутствия.

Советское кафе

Пионерский отряд

Туристы во Владимире

В ожидании самолета во Внуковском аэропорту

Сбор урожая

В свинарнике

Пешеходы

Невский проспект в Ленинграде

«Дружба народов». Студенты в Москве

Перестройка и другая страна

Фотограф застал и перестройку, и развал СССР. И хотя в объектив тогда попала уже совершенно другая страна, сюжеты его интересовали те же, от сложной техники и до сцен городской жизни.

Кировский завод, 1986

Шахматисты, 1993

Молодожены, 1995

На остановке, 1995

Летнее кафе, 1995