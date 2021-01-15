50 лет жизни в СССР глазами известного фотографа (ФОТО)

Сложно представить сюжет или веху советской жизни, которые не были бы отражены в творчестве Всеволода Тарасевича (1919—1998). Он снимал и репортажи из самых разных уголков страны и портреты простых людей, от шахтеров до колхозников.
Всеволод Тарасевич за работой в Ленинграде, 1941Неизвестный автор/МАММ/МДФ
Во многом его снимки отражали то, что хотела видеть советская пропаганда в газетах, но в большом наследии осталось и много реальной жизни.
Всеволод Тарасевич снимает с вертолета в Ленинграде, 1967Олег Макаров/МАММ/МДФ
Когда фотографу едва миновало 20 лет, он в качестве корреспондента информагентства ТАСС попал на передовую Второй мировой войны. Снимал окопы и бои на линии фронта - его фотографии поражают живостью эмоций. Среди самых известных того периода - снимки блокадного Ленинграда, сделанные, как он сам вспоминал, на старенькую «лейку». Цензура не позволяла публиковать настоящие ужасы войны и блокады, но не снимать того, что на самом деле происходило в городе, он не мог. Тарасевич также одним из первых снял разрушенные немцами бывшие царские дворцы под Ленинградом.
Контрастом к его военной серии стоят фото, снятые после войны. Улыбки, радостные пионеры, простые радости мирной жизни...
Освоение целины и новых мест в СССР было в приоритете у власти, поэтому Тарасевич много ездил по стране, снимал людей самых разных профессий - колхозников, шахтеров, строителей. Отдельный репортаж был посвящен геологам - одной из самых модных и престижных послевоенных профессий.
Женщина на вездеходе
В 1960-х Тарасевич активно документировал на пленку работу инженеров и конструкторских бюро, снимал в университетах и лабораториях.
Насколько широк был творческий и профессиональный диапазон Тарасевича, можно оценить взглянув на его рекламную съемку.
Тарасевича называют главным романтиком советской послевоенной фотографии. Благодаря светотени, неожиданным ракурсам и композиции, его кадры создают эффект присутствия.
Фотограф застал и перестройку, и развал СССР. И хотя в объектив тогда попала уже совершенно другая страна, сюжеты его интересовали те же, от сложной техники и до сцен городской жизни.