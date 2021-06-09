Когда Россия становилась независимой?

В истории России был только один эпизод, когда она была покорена другим государством.

Даже терпя серьезные поражения и проигрывая войны, Россия всегда сохраняла свою независимость. Лишь монгольское нашествие стало для русских горьким исключением.

В 1922 году слово «Россия» исчезло с политической карты Европы, но вполне добровольно — страна стала ядром созданного Советского Союза. Та же Россия, которую мир знает сегодня, формально возникла 12 июня 1990 года, перестав являться одной из республик и центром СССР. Однако она была признана мировым сообществом как правопреемница Советского Союза. Эта дата ежегодно отмечается сегодня миллионами россиян как «День России».

Монгольское иго

Баскаки. Сергей Иванов Сергей Иванов

В середине 13 века монголы огнем и мечом прошли по территории Руси, находившейся в тот период в состоянии феодальной раздробленности. Одно за одним большинство русских княжеств были покорены потомками Чингисхана.

На более чем два столетия Русь попала в политическую и экономическую зависимость от монголов. Несмотря на то, что никаких постоянных гарнизонов в русских городах завоеватели не держали, за любым неповиновением воле ханов или отказом от выплаты дани незамедлительно следовали жестокие карательные меры. Монгольские правители решали, кто из русских князей будет править, а кто — нет, кому жить, а кто должен умереть.

В период так называемого татаро-монгольского ига наиболее сильные из русских княжеств боролись между собой за то, чтобы занять доминирующее положение на Руси. Выражая внешнюю покорность иноземцам, они насколько возможно увеличивали свое влияние и расширяли территории. Обычным делом для русских князей в то время было разгромить своего соперника, призвав на помощь монгольские войска.

Куликовская битва Адольф Ивон Адольф Ивон

К концу 14 века Московское княжество, став фактически центром объединения русских земель, усилилось настолько, что смогло открыто бросить вызов монголам. В 1380 году московский князь Дмитрий Иванович в битве на Куликовом поле разгромил войска темника (военачальника) Мамая. Тем не менее, для полного освобождения русским потребовалось еще столетие.

В 1472 году в битве при Алексине Иван III одержал победу над войском хана Ахмата, в результате чего Московское княжество отказалось впредь платить ему дань. Спустя восемь лет Ахмат предпринял попытку восстановить свое влияние. Оба войска выстроились по берегам реки Угры, но хан так и не решился форсировать реку и увел своих воинов. Так называемое «стояние на реке Угре» окончательно завершило обретение Русским государством политической независимости от монголов.

Распад СССР

Georges DeKeerle/Sygma/Getty Images Georges DeKeerle/Sygma/Getty Images

Слово «Россия» исчезло с политической карты мира в 1922 года в связи с образованием СССР. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) была крупнейшей и наиболее экономически развитой среди советских республик.

К началу 1990-х годов Советский Союз уже не представлял собой то государство, каким он был еще 10 лет назад. Кардинальные и не всегда продуманные реформы, инициированные генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в середине 1980-х годов (так называемая «перестройка»), привели не только к демократизации советского общества, возникновению парламентаризма и свободы слова, но и к глубочайшему кризису в политической и экономической сферах.

Одним из важнейших последствий «перестройки» стал бурный рост сепаратистских настроений в республиках Советского Союза. Поскольку ослабленная центральная власть уже не имела возможности противостоять республиканским стремлениями к самостоятельности, одна за одной союзные республики принимали декларации о своем суверенитете. Согласно конституции 1977 года, они и до этого формально считались «суверенными», но теперь речь шла уже о вполне реальном провозглашении верховенства местных законов над общесоюзными.

Peter Turnley/Corbis/VCG/Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG/Getty Images

В этом процессе, известном как «парад суверенитетов», приняла участие и самая важная республика, а именно — РСФСР. Местная политическая элита не ставила задачу развала СССР, но была уверена, что лучше центральных властей справится с реформированием своего региона и распределением его национальных ресурсов.

РСФСР оказалась лишь шестой республикой (после Эстонии, Литвы, Латвии, Азербайджана и Грузии), объявившей о своем государственном суверенитете. Принятая 12 июня 1990 года Съездом народных депутатов РСФСР декларация провозглашала создание «демократического правового государства в составе обновленного Союза ССР».

Суверенная Россия должна была стать одним из столпов реформированного Советского Союза, но этого так и не произошло. Центральная власть во главе с Михаилом Горбачевым и руководство РСФСР во главе с Борисом Ельциным незамедлительно вступили в жестокую политическую конфронтацию между собой. Кроме того, вслед за РСФСР суверенитет провозгласили все оставшиеся союзные республики, стремительно теряя тем самым все экономические связи с Москвой.

26 декабря 1991 года Советский Союз официально прекратил свое существование. Российская Федерация (как стала именоваться РСФСР) была признана международным сообществом как государство-правопреемник СССР.