Самый большой протестный митинг в истории СССР (ФОТО)

«Задача нашего митинга - объединение. Объединить все честные силы, сложить все демократические организации в единый антибюрократический фронт», - говорил человек по имени Гавриил Попов с грузовика-трибуны прямо напротив Кремля. Вскоре после этого он стал первым мэром Москвы.

Это было 4 февраля 1990 года, день, который вошел в историю, как самый массовый протест при советской власти. Формулировка Попова могла быть намного короче: на самом деле, задачей митинга была отмена монополии КПСС на власть. К тому моменту это требование, согласно опросам общественного мнения, поддерживало уже больше половины населения страны, а в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) эта цифра составляла 70%.

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Недовольство усугублялось обостренной межнациональной обстановкой в союзных республиках, огромными очередями, чудовищной бюрократией и пустыми прилавками.

По оценкам властей, на протест вышло около 300 тысяч человек, по оценкам организаторов - не менее полумиллиона граждан.

Дмитрий Соколов/TASS Дмитрий Соколов/TASS

Мобилизовать такое количество людей всего за два-три дня, во времена без интернета и социальных сетей, помогли несколько десятков тысяч волонтеров. Они и развешивали подпольно напечатанные листовки, а поскольку типографии все еще контролировались КГБ, с печатью им помогали знакомые из институтов, академий и прочих мест.

AP AP

В 12 часов дня толпа двинулась от Крымского моста, прошла по Садовому кольцу и направилась к Кремлю. Среди лозунгов: «Вся власть народу!», «Долой политическую полицию!», «С кем Вы, Михаил Сергеевич?», «Русские не хотят никаких погромов». Особенно много было плакатов с перечеркнутой цифрой «6» - это означало «Долой 6-ю статью Конституции СССР» о руководящей роли КПСС.

AP AP

Среди ораторов — будущий первый президент РФ Борис Ельцин.

AP AP

На самом деле, возможным такой массовый протест при советской власти сделал сам Михаил Горбачев (тогда он занимал еще должность генерального секретаря партии, а президентом стал месяц спустя). Активность демократов помогала ему бороться с консерваторами внутри партии; он понимал, что продвигаемая им идея многопартийности нуждается в поддержке снизу.

AP AP

Таким образом, митинг был согласован. Все это носило уведомительный характер, правоохранители могли только по возможности обеспечить безопасность шествия, но не запретить его - слишком много интересантов было у этой акции.

AP AP

Милиция стояла по краям тротуаров и не вмешивалась.

AP AP

Это был первый такой большой митинг в центре города - раньше они проходили только в Лужниках. Толпа была разношерстная - демократы, монархисты, анархисты. Впрочем, все они, по словам участников, не считали себя оппозицией, а выступали за реформы и перемены.

Дмитрия Соколова и Андрея Соловьева/TASS Дмитрия Соколова и Андрея Соловьева/TASS

Результат у протеста был моментальным. Уже через три дня, 7 февраля, расширенный пленум ЦК КПСС принял решение отменить 6-ю статью Конституции и разрешил многопартийность.