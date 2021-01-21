От Ленина до Путина: как современное искусство изображает российских лидеров

Образы правителей обычно находят свое отражение и в искусстве. Вот самые остроумные вариации на тему.

Ленин, Сталин, Брежнев, Горбачев, Ельцин и даже Путин не просто исторические фигуры, но элементы культурного кода. Поэтому и их образы давно вошли в массовую культуру. Как современные художники видят образы первых лиц СССР и России - давайте проследим.

1. Владимир Ленин

В.Комар и А.Меламид. Ленин ловит такси в Нью-Йорке. Из серии «Ностальгический соцреализм», 1993 Комар и Меламид Комар и Меламид

Александр Косолапов. Coca-Cola, 1983 vladey

Маяна Насыбуллова. Ленин-уточка , 2017 vladey

2. Иосиф Сталин

В.Комар и А.Меламид. Ялтинская конференция, 1982 Комар и Меламид Комар и Меламид

Леонид Соков. Сталин и Мэрилин, 1990 Частная коллекция, США Частная коллекция, США

3. Никита Хрущев

Леонид Соков. Хрущев, 1983 Zimmerli Art Museum Zimmerli Art Museum

Александр Кутовой. Спутник, 2016 Денис Есаков Денис Есаков

4. Леонид Брежнев

Дмитрий Врубель. "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", 1990 German Federal Archives German Federal Archives

Эрик Булатов. Брежнев. Советский космос, 1977 Музей искусства авангарда (МАГМА) Музей искусства авангарда (МАГМА)

5. Михаил Горбачев

Владислав Мамышев-Монро. Горбачев в виде индийской женщины, 1989 Владислав Мамышев-Монро Владислав Мамышев-Монро

Александр Косолапов. Gorbachev (триптих), 1990- - - vladey

6. Борис Ельцин

Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Триумф. Ельцин и Лебедь, 1996 dubossarskyvinogradov.ru dubossarskyvinogradov.ru

Данини. Я ухожу, 2017 Галерея Fragment

7. Владимир Путин

Александр Косолапов. Мона Лиза, 2020 Пресс фото Пресс фото