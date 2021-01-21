От Ленина до Путина: как современное искусство изображает российских лидеров

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Александра Гузева

Russia Beyond
Образы правителей обычно находят свое отражение и в искусстве. Вот самые остроумные вариации на тему.

Ленин, Сталин, Брежнев, Горбачев, Ельцин и даже Путин не просто исторические фигуры, но элементы культурного кода. Поэтому и их образы давно вошли в массовую культуру. Как современные художники видят образы первых лиц СССР и России - давайте проследим. 

1. Владимир Ленин 

В.Комар и А.Меламид. Ленин ловит такси в Нью-Йорке. Из серии «Ностальгический соцреализм», 1993

В.Комар и А.Меламид. Ленин ловит такси в Нью-Йорке. Из серии «Ностальгический соцреализм», 1993

Комар и Меламид
Александр Косолапов. Coca-Cola, 1983

Александр Косолапов. Coca-Cola, 1983

vladey
Маяна Насыбуллова. Ленин-уточка , 2017

Маяна Насыбуллова. Ленин-уточка , 2017

vladey

2. Иосиф Сталин

В.Комар и А.Меламид. Ялтинская конференция, 1982

В.Комар и А.Меламид. Ялтинская конференция, 1982

Комар и Меламид

Леонид Соков. Сталин и Мэрилин, 1990

Леонид Соков. Сталин и Мэрилин, 1990

Частная коллекция, США

3. Никита Хрущев

Леонид Соков. Хрущев, 1983

Леонид Соков. Хрущев, 1983

Zimmerli Art Museum
Александр Кутовой. Спутник, 2016

Александр Кутовой. Спутник, 2016

Денис Есаков

4. Леонид Брежнев

Дмитрий Врубель.

Дмитрий Врубель. "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", 1990

German Federal Archives
Эрик Булатов. Брежнев. Советский космос, 1977

Эрик Булатов. Брежнев. Советский космос, 1977

Музей искусства авангарда (МАГМА)

5. Михаил Горбачев

Владислав Мамышев-Монро. Горбачев в виде индийской женщины, 1989

Владислав Мамышев-Монро. Горбачев в виде индийской женщины, 1989

Владислав Мамышев-Монро
Александр Косолапов. Gorbachev (триптих), 1990- - -

Александр Косолапов. Gorbachev (триптих), 1990- - -

vladey

6. Борис Ельцин

Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Триумф. Ельцин и Лебедь, 1996

Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Триумф. Ельцин и Лебедь, 1996

dubossarskyvinogradov.ru

Данини. Я ухожу, 2017

Данини. Я ухожу, 2017

Галерея Fragment

7. Владимир Путин

Александр Косолапов. Мона Лиза, 2020

Александр Косолапов. Мона Лиза, 2020

Пресс фото
Алексей Сергиенко. Серия

Алексей Сергиенко. Серия "Президент. Добрейшей души человек", 2012

Алексей Сергиенко

История Искусство
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