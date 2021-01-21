От Ленина до Путина: как современное искусство изображает российских лидеров

Ленин, Сталин, Брежнев, Горбачев, Ельцин и даже Путин не просто исторические фигуры, но элементы культурного кода. Поэтому и их образы давно вошли в массовую культуру. Как современные художники видят образы первых лиц СССР и России - давайте проследим.
В.Комар и А.Меламид. Ленин ловит такси в Нью-Йорке. Из серии «Ностальгический соцреализм», 1993Комар и Меламид
Александр Косолапов. Coca-Cola, 1983vladey
Маяна Насыбуллова. Ленин-уточка , 2017vladey
В.Комар и А.Меламид. Ялтинская конференция, 1982Комар и Меламид
Леонид Соков. Сталин и Мэрилин, 1990Частная коллекция, США
Леонид Соков. Хрущев, 1983Zimmerli Art Museum
Александр Кутовой. Спутник, 2016Денис Есаков
Дмитрий Врубель. "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", 1990German Federal Archives
Эрик Булатов. Брежнев. Советский космос, 1977Музей искусства авангарда (МАГМА)
Владислав Мамышев-Монро. Горбачев в виде индийской женщины, 1989Владислав Мамышев-Монро
Александр Косолапов. Gorbachev (триптих), 1990- - -vladey
Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Триумф. Ельцин и Лебедь, 1996dubossarskyvinogradov.ru
Данини. Я ухожу, 2017Галерея Fragment
Александр Косолапов. Мона Лиза, 2020Пресс фото
Алексей Сергиенко. Серия "Президент. Добрейшей души человек", 2012Алексей Сергиенко