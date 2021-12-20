Как украсили Москву к Новому Году (ФОТО)

Перед Новым годом и туристы, и коренные жители бесконечно бродят по преобразившейся Москве — в любую погоду.
Набережные Москвы-реки украсили бокалами шампанского. Даже томительное ожидание в предновогодней пробке станет чуточку веселее.
Перед входом в Парк Горького расположился целый лес нарядных елок.
А также вот такая сказочная инсталляция.
По всему городу выросли светящиеся деревья.
На бульварах установили самые разные арки и подвесную иллюминацию. В светодиодный тоннель превратился Тверской бульвар.
По всему городу установили огромные цифры 2022. Очень удобно делать фото внутри нуля!
На площадях и скверах по всей Москве расположились площадки фестиваля «Путешествие в Рождество».
В разных уголках столицы можно найти красиво украшенные новогодние елки, сувенирные лавки с теплыми варежками и предметами русских народных промыслов, катки и бесплатные карусели.
Фон для инстаграма — идеальный.
Здесь можно почувствовать себя персонажем «Щелкунчика», который стал главной новогодней сказкой. И конечно можно встретить Деда Мороза.
Елка на Манежной площади накрывает прохожих своей гирляндой в радиусе десятка метров.
Площадь перед Большим театром традиционно украсили огромным новогодним шаром.
Самая богато украшенная новогодняя ярмарка по традиции расположилась на Красной площади.
Здесь и десятки палаток с праздничными сувенирами, и глинтвейн на разлив, и русский стрит фуд, пончики, пряники, и конечно, каток.
Для детей здесь особенно много развлечений и подарков. Но интересно будет и взрослым!
Когда еще можно прокатиться на карусели с видом на Кремль, как не в канун Нового Года?
В общем, ярмарка на Красной площади — обязательная часть программы по созданию новогоднего настроения.
Всегда тщательно готовит новогодний дизайн и Государственный Универсальный Магазин. Тех, кто заходит туда погреться, ждет вот такая красота.