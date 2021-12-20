Как украсили Москву к Новому Году (ФОТО)

Каждый год Москва словно соревнуется с прошлогодней версией себя, превращая свои улицы и площади в сказочную феерию. Разноцветные огоньки, искрящиеся гирлянды, огромные новогодние елки и праздничные павильоны строят по всей Москве.

Перед Новым годом и туристы, и коренные жители бесконечно бродят по преобразившейся Москве — в любую погоду.

Алексей Филиппов/Sputnik Алексей Филиппов/Sputnik

Набережные Москвы-реки украсили бокалами шампанского. Даже томительное ожидание в предновогодней пробке станет чуточку веселее.

Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

Перед входом в Парк Горького расположился целый лес нарядных елок.

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А также вот такая сказочная инсталляция.

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По всему городу выросли светящиеся деревья.

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На бульварах установили самые разные арки и подвесную иллюминацию. В светодиодный тоннель превратился Тверской бульвар.

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По всему городу установили огромные цифры 2022. Очень удобно делать фото внутри нуля!

Сергей Киселев/Moskva Agency Сергей Киселев/Moskva Agency

На площадях и скверах по всей Москве расположились площадки фестиваля «Путешествие в Рождество».

mos.ru mos.ru

В разных уголках столицы можно найти красиво украшенные новогодние елки, сувенирные лавки с теплыми варежками и предметами русских народных промыслов, катки и бесплатные карусели.

mos.ru mos.ru

Фон для инстаграма — идеальный.

Денис Гришкин/Moskva Agency Денис Гришкин/Moskva Agency

Здесь можно почувствовать себя персонажем «Щелкунчика», который стал главной новогодней сказкой. И конечно можно встретить Деда Мороза.

Алексей Филиппов/Sputnik Алексей Филиппов/Sputnik

Елка на Манежной площади накрывает прохожих своей гирляндой в радиусе десятка метров.

Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Площадь перед Большим театром традиционно украсили огромным новогодним шаром.

Сергей Ведяшкин/Moskva Agency Сергей Ведяшкин/Moskva Agency

Самая богато украшенная новогодняя ярмарка по традиции расположилась на Красной площади.

Андрей Никеричев/Moskva Agency Андрей Никеричев/Moskva Agency

Здесь и десятки палаток с праздничными сувенирами, и глинтвейн на разлив, и русский стрит фуд, пончики, пряники, и конечно, каток.

Андрей Никеричев/Moskva Agency Андрей Никеричев/Moskva Agency

Для детей здесь особенно много развлечений и подарков. Но интересно будет и взрослым!

Андрей Никеричев/Moskva Agency Андрей Никеричев/Moskva Agency

Когда еще можно прокатиться на карусели с видом на Кремль, как не в канун Нового Года?

Андрей Никеричев/Moskva Agency Андрей Никеричев/Moskva Agency

В общем, ярмарка на Красной площади — обязательная часть программы по созданию новогоднего настроения.

Андрей Никеричев/Moskva Agency Андрей Никеричев/Moskva Agency

Всегда тщательно готовит новогодний дизайн и Государственный Универсальный Магазин. Тех, кто заходит туда погреться, ждет вот такая красота.