Дом культуры ГЭС-2 работы Ренцо Пьяно открылся в Москве (ФОТО)

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Олег Краснов

Пресс фото
Это первая работа знаменитого итальянского архитектора в России. Здесь он продемонстрировал и бережное отношение к историческому наследию, и собственную сущность.

Высокие синие трубы теперь подпирают небо в центре Москвы, прямо за Храмом Христа Спасителя. Они — маяки, указывающие место нового дома фонда современного искусства V-A-C, основанного российским олигархом Леонидом Михельсоном. А еще это действующие вентиляционные трубы этого дома, бывшей электростанции, реконструированной Ренцо Пьяно, одним из самых активно работающих в мире стархитекторов.

Архитектура feat. культура

Пресс фото

Все, кто видел работы Пьяно и бюро RPBW или слышал его рассказы о собственных произведениях, знают о главной страсти архитектора естественном свете. При реконструкции здания бывшей ГЭС в Москве, само строение стало ему помощником в достижении любимого эффекта. 

Здание ГЭС-2 было построено в 1904-1907 годах архитектором Василием Башкировым и инженером Михаилом Поливановым в популярном во всей Европе индустриальном стиле. В его основе гигантский параллелепипед из стекла и металла с треугольной покатой стеклянной крышей. Фасад выполнен в модном тогда неорусском стиле с элементами средневековой архитектуры, но с отсылкой к наступающему модернизму огромными окнами по всей длине.

Пресс фото

Почти столетие электростанция обслуживала городские трамваи и близлежащие постройки, но в 2006 году была закрыта навсегда. Тогда ее и выкупил Михельсон для размещения собственного фонда V-A-C и его проектов, проходивших почти десятилетие на разных площадках Москвы и мира. Задачей приглашенного архитектора, которым и стал Пьяно, была реконструкция постройки и прилегающих территорий, в последние годы напоминавших руины посреди заброшенной промышленной территории.

Пресс фото

Пьяно фактически полностью сохранил здание, лишь модернизировав и перестроив внутренние этажи. Сейчас их шесть: два под землей с парковкой, открытым хранилищем и выставочными залами и четыре сверху (с помещениями для мастер-классов, лекторием и кинотеатром, рестораном, магазином, библиотекой, офисами).

Ярко-синие трубы, что возвышаются над зданием, проходят и внутри, будто напоминание об архитекторе, чьей визитной карточкой они стали еще после строительства парижского Бобура (Центра Помпиду). Стеклянные блоки крыши покрыли солнечными батареями, для технужд установили систему сбора и очистки дождевой воды.

Кроме того, бюро восстановило боковую башню в неорусском стиле, а во дворе разбило березовую рощу в духе приусадебных садов, которые в изобилии находились в центре Москвы на рубеже XIX-XX веков. Сейчас там планируют проводить летние мероприятия на открытом воздухе и кинопоказы - задняя стена здания для этого приспособлена. 

Культура feat. архитектура

Пресс фото

«Мы всегда хотели нести русскую культуру в мир и решили построить дом для создания искусства здесь», - говорит директор фонда V-A-C Тереза Мавика. Итальянка, приехавшая в Россию более 30 лет назад, познакомилась с Михельсоном в 2000-е годы. В очередной раз встретившись с ним во время Венецианской биеннале в 2009-м, она предложила вместе основать фонд искусства с этого времени и ведется летоисчисление институции.

За двенадцать лет они сделали многое: спонсировали основной проект Венецианской биеннале, проводили выставки российских художников в музеях России и Европы, привозили в Москву западное искусство, открыли выставочное пространство фонда в Венеции и, наконец, подыскали невероятное место для фонда и в Москве. Его решили назвать «Дом культуры “ГЭС-2”» - с отсылкой к специально возводимым пространствам для народного творчества в СССР и, соответственно, к историческому названию места.

Пресс фото

Создавать искусство здесь предполагают повсеместно  и в самом бывшем здании ГЭС, и в сводчатых бывших складах XIX века рядом. Их тоже выкупили и отреставрировали под мастерские, где смогут работать художники, архитекторы и фотографы, которых фонд пригласит в арт-резиденции.

Сейчас здесь на суперсовременном уровне оборудованы столярная, слесарная, текстильная и керамическая мастерские, фотолаборатория, студии шелкографии и 3D-печати, звуко- и видеозаписи. Всё прозрачно  и стены здания, через которые можно смотреть на работающих художников, и плоды их работы  все обещают выставлять здесь же.

Пресс фото

Выставочный цикл центра пока анонсирован до 13 марта 2022 года. Здесь проходят выставки «В Москву! В Москву! В Москву» под кураторством специальной приглашенной звезды  исландца Рагнара Кьяртанссона  и «Я моторы гондолы разбираю на части» о карнавальной культуре в российском современном искусстве.

Кьяртанссон начал снимать здесь и свой новый 100-дневный перформанс «Санта-Барбара» с русскими актерами: съемочный процесс 100-серийного «фильма» по мотивам легендарного американского сериала можно наблюдать прямо на главной «площади» нового Дома культуры. 

Искусство
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