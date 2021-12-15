Нет, Владимир Шухов не проектировал крышу ГУМа

Хотя перекрытия плафона Верхних Торговых Рядов и напоминают сетку авторства Владимира Шухова, великий инженер не участвовал в их создании. Объясняем происхождение этого заблуждения.

Смотришь на прозрачную, воздушную крышу ГУМа – и не остается сомнений: ее создал гений. А еще она очень похожа на гиперболоидную башню на Шаболовке… Ну конечно, ее спроектировал Шухов! В этом были уверены многие. А тут еще статьи как в профильной, так потом и в массовой прессе подтвердили эту версию. Но она оказалась фальшивой.

Крыша ГУМа (современное состояние). Aleksandra057 (CC BY-SA 4.0) Aleksandra057 (CC BY-SA 4.0)

Легенда об участии Владимира Шухова в создании перекрытий прозрачной крыши Верхних Торговых рядов (впоследствии – Государственного Универсального магазина) была запущена и развита сначала учеником и коллегой Шухова Григорием Ковельманом, а впоследствии и правнучкой инженера Еленой Шуховой.

Кто на самом деле проектировал крышу ГУМа

Монтаж металлического каркаса стеклянной крыши Верхних Торговых Рядов. Е. М. Симонов Е. М. Симонов

Как заметил в статье о перекрытиях ГУМа искусствовед и историк архитектуры Илья Печенкин, первое «официальное» упоминание о том, что перекрытия были спроектированы Шуховым, находится в книге Елены Шуховой (правнучки инженера) «Владимир Григорьевич Шухов. Первый инженер России». В книге упоминается брошюра Владимира Шухова «Стропила. Изыскание рациональных типов прямолинейных стропильных ферм и теория арочных ферм» (1897), в которой, по мнению исследовательницы, приводятся расчёты, использованные для создания перекрытий ГУМа.

Информация, опубликованная не просто исследователем, а ещё и потомком самого героя исследования, была принята научным сообществом как достоверная по умолчанию. К сожалению, в исследования Шуховой вкралась неточность.

Вопрос о сооружении прозрачной крыши для Верхних торговых рядов возник в 1890 году, выяснил Илья Печенкин. Именно тогда архитектор Александр Померанцев, автор проекта здания рядов, представил вниманию купцов и предпринимателей, членов Общества, свой проект перекрытий, которые должны были изготовить по системе Полонсо, то есть крыша должна была быть двускатной.

Крыша Верхних Торговых Рядов в процессе сооружения. Archive photo Archive photo

Правление Общества объявило конкурс на создание проекта крыши, разослав чертежи Померанцева крупным инженерным компаниям того времени. Из шести компаний, откликнувшихся на предложение, выбрали проект Санкт-Петербургского металлического завода. Та система перекрытий, по словам самого архитектора Померанцева, «при лёгкости своей имеет за собой весьма важные достоинства со стороны подачи света».

Однако проект петербургских мастеров имел в основе не перекрытия системы Полонсо, а дугообразные арочные перекрытия. Такая крыша даже была уже создана – это крыша оранжереи-лечебницы Таврического дворца (1888-1889), перенесённая впоследствии в Ботанический сад в Санкт-Петербурге. В ее конструкции легко узнаются арочные перекрытия ГУМа.

Санкт-Петербургский металлический завод получил заказ на изготовление перекрытий, и, судя по бухгалтерским книгам, просмотренным Ильей Печенкиным, исправно выполнил его к 1893 году.

Откуда же взялась легенда?

Верхние этажи и крыша ГУМа Moscowjob.net (CC BY-SA 4.0) Moscowjob.net (CC BY-SA 4.0)

Из предисловия к брошюре Шухова «Стропила...», написанного другим крупным инженером тех времен Петром Худяковым, мы узнаем, что «висячие сетчатые покрытия системы Шухова... были впервые введены в практику строительного дела и представлены в целом ряде зданий выставки строительной конторой инженера Бари».

При этом в архивном документе «Список железных стропил и зданий, построенных по проектам Шухова В.Г. конторой инженера Бари А.В. с 1885 по 1920 гг.» перекрытий Верхних торговых рядов нет.

Балконы верхних этажей ГУМа, которые проектировал Артур Лолейт. Public domain Public domain

Откуда же изначально пошла легенда? Илья Печенкин предполагает, что из книги «Творчество почетного академика инженера Владимира Григорьевича Шухова» Григория Ковельмана – ученика и коллеги Шухова.

«Эта система называется шуховской независимо от наличия аналогичной привилегии “Товарищества Санкт-Петербургского Металлического завода”, так как В. Г. Шухов первый дал детальный анализ покрытий с перекрёстными затяжками и первый широко внедрил их в практику», — пишет Ковельман, и далее: «Конструкции и чертежи покрытия были изготовлены Петербургским металлическим заводом при консультации автора системы, а также, насколько нам известно, А. Ф. Лолейта».

Строительство Верхних Торговых Рядов. Archive photo Archive photo

Однако инженер Артур Лолейт участвовал в создании Верхних торговых рядов совершенно в другой роли – он был специалистом по железобетону, и для Рядов спроектировал мостики, соединяющие верхние галереи. Никакого отношения к проектированию перекрытий купола ГУМа Лолейт не имел. А тот факт, что Ковельман упоминает его как соавтора перекрытий, показывает, как пишет Печенкин, что «Ковельман не очень ясно представлял себе процесс строительства Верхних торговых рядов, в котором сам участия не принимал». То есть Ковельмана был недостаточно осведомлён и просто хотел лишний раз подчеркнуть профессиональную значимость Шухова.