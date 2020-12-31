Как выглядели советские магазины перед Новым Годом (ФОТО)

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Новый год стал главным праздником в стране именно в СССР. Поэтому празднично украшенные магазины, прилавки с елочными игрушками и суета с покупкой подарков появились еще при советской власти.

1. Лавка с новогодними игрушками, 1949 

Михаил Грачев/МАММ/МДФ

2. ГУМ на Красной площади всегда потрясающе украшен на Новый год, 1949

Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ

3. Елка в ГУМе, 1950-е

Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ

4. Новогодние декорации универмага «Детский мир», 1950-е

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

5. Девочка у витрины «Детского мира», 1967

Галина Киселева//Sputnik

6. Дети у витрины магазина в канун Нового года, 1971

Борис Кавашкин/Sputnik

7. «Детский мир», 1972

Юрий Садовников/МАММ/МДФ

8. Подарки в «Детском мире», 1972

Юрий Садовников/МАММ/МДФ

9. «Детский мир», 1972

Юрий Садовников/МАММ/МДФ

10. Предновогодняя торговля елочными украшениями на Старом Арбате, 1986

Виталий Созинов/TASS

11. В дни новогодних праздников на пешеходной улице Старый Арбат, 1987

Владимир Федоренко/Sputnik

12. Новогодние елки у Детского мира, 1987

Владимир Федоренко/Sputnik

13. Пустые прилавки и табличка «С новым 1990 годом!»

Анатолий Болдин/МАММ/МДФ

14. ГУМ. Первые витрины с «Лего», 1991

Игорь Стомахин/Архив Игоря Стомахина

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