Как украсили к Новому Году города России (ФОТО)

Праздничная елка на Манежной площади перед Историческим музеем.
Инсталляция у Большого театра.
ГУМ как всегда сияет огнями.
Новогодняя елка и световая инсталляция на Новом Арбате.
Невероятные декорации у Северного Речного вокзала, который открыли после реставрации в этом году.
Огромный сияющий шар на Поклонной горе.
В парке района Ростокино установили вот таких огромных белых медведей.
А это украшения парка «Зарядье» у Кремля.
ЦУМ и сам выглядит как новогодний подарочек.
Сказочная елка на Лубянской площади.
Рождественский вертеп у Казанского собора.
Главная новогодняя елка города - на Дворцовой площади.
Ярмарка на Манежной площади.
Инсталляции на Большой Морской улице.
Декорация на Малой Садовой напоминает морскую волну или огромную ракушку, не так ли?
Невский проспект прекрасен, как всегда!
В этом черноморском городе новогодняя ель с видом на горы Кавказа!
Современный парк «Краснодар» к 2021 году готов!
Инсталляции на Соборной площади.
В столице самого холодного региона установили вот такую потрясающую ель!
В городе на Полярном круге не только украсили улицы, но и приодели мамонтов.
Самый большой световой фонтан в Европе на набережной реки Волга.
Дракон зилант, символ Казани, красуется на фоне Казанского Кремля и мечети Кул Шариф.