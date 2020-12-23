Как украсили к Новому Году города России (ФОТО)

На улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и других городов нашей страны уже зажглись новогодние огни. Посмотрите на самые красивые праздничные украшения!

Москва

Праздничная елка на Манежной площади перед Историческим музеем.

Reuters Reuters

Инсталляция у Большого театра.

Reuters Reuters

ГУМ как всегда сияет огнями.

Reuters Reuters

Новогодняя елка и световая инсталляция на Новом Арбате.

Reuters Reuters

Невероятные декорации у Северного Речного вокзала, который открыли после реставрации в этом году.

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Огромный сияющий шар на Поклонной горе.

Евгений Одиноков/Sputnik Евгений Одиноков/Sputnik

В парке района Ростокино установили вот таких огромных белых медведей.

Кирилл Зыков/Moskva Agency Кирилл Зыков/Moskva Agency

А это украшения парка «Зарядье» у Кремля.

Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

ЦУМ и сам выглядит как новогодний подарочек.

Денис Гришкин/Moskva Agency Денис Гришкин/Moskva Agency

Сказочная елка на Лубянской площади.

Денис Гришкин/Moskva Agency Денис Гришкин/Moskva Agency

Санкт-Петербург

Рождественский вертеп у Казанского собора.

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Главная новогодняя елка города - на Дворцовой площади.

Elena Dunn/Global Look Press Elena Dunn/Global Look Press

Ярмарка на Манежной площади.

XinHua/Global Look Press XinHua/Global Look Press

Инсталляции на Большой Морской улице.

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Декорация на Малой Садовой напоминает морскую волну или огромную ракушку, не так ли?

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Невский проспект прекрасен, как всегда!

Валентина Певцова/TASS Валентина Певцова/TASS

Геленджик

В этом черноморском городе новогодняя ель с видом на горы Кавказа!

Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Краснодар

Современный парк «Краснодар» к 2021 году готов!

Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Белгород

Инсталляции на Соборной площади.

Антон Вергун/Sputnik Антон Вергун/Sputnik

Якутск

В столице самого холодного региона установили вот такую потрясающую ель!

Андрей Сорокин/Sputnik Андрей Сорокин/Sputnik

Салехард

В городе на Полярном круге не только украсили улицы, но и приодели мамонтов.

Сергей Анисимов/Sputnik Сергей Анисимов/Sputnik

Самара

Самый большой световой фонтан в Европе на набережной реки Волга.

Анар Мовсумов/Sputnik Анар Мовсумов/Sputnik

Казань

Дракон зилант, символ Казани, красуется на фоне Казанского Кремля и мечети Кул Шариф.