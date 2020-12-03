Как в России справляются с огромным количеством снега?

Шнекороторный снегоочиститель на базе автомобиля "Урал" на участке трассы "Кола - Серебрянские ГЭС" в сторону поселка Териберка в Мурманской области

Популярная у нас шутка о том, что зима в России всегда приходит неожиданно, отчасти справедлива. О надвигающемся снегопаде коммунальные службы узнают, как правило, всего за четыре часа до его начала, их предупреждают синоптики.

В каждом российском городе все улицы и проспекты поделены на несколько категорий по степени важности. Когда наступает снегопад, коммунальные службы вначале убирают наиболее важные зоны города. Это дороги, на которых проезжает больше всего машин, оживленные пешеходные улицы и проезды к самым главным зданиям и объектам города, например, больницам, пожарным частям, отделениям полиции, а также маршруты общественного транспорта.

Затем сотрудники коммунальных служб убирают небольшие улицы и проезды, постепенно добираясь до школ, поликлиник, детских садов, небольших тротуаров и подъездов.

Снегоуборочная техника и сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице имени Г. Тукая в Казани Максим Богодвид/Sputnik Максим Богодвид/Sputnik

Также в городах есть нормы по уборки снега в обычных жилых дворах - например в Москве начинают уборку, когда на тротуаре окажется минимум два см снега. Имеет значение и интенсивность снегопада - если каждый час выпадает 1-2 см осадков, то уборщики должны очистить двор от снега и гололеда за четыре часа, и должны это сделать до девяти утра следующего дня. Если же снега выпадает больше, чем 2 см в час, то коммунальщики приступают к уборке, как только сугроб достигнет высоты 4 см.

Нередко снега выпадает так много, что коммунальщики не укладываются в график, и тогда снег убирают круглосуточно - осенью 2020 года к круглосуточной уборке уже приступили в Волгодонске (1,1 тыс км от Москвы) и Саратове (842 км от Москвы).

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Для уборки снега сотрудникам коммунальных служб выдается различная техника - чаще всего это комбинированные дорожные машины (КамАз, на который ставят нужное оборудование), тракторы со снегоуборочным оборудованием и лаповые погрузчики - машины со специальным продолговатым погрузчиком для уборки снега. В Москве, например, есть 7,6 тыс спецтехники, в других городах количество меньше, но тоже может доходить до нескольких сотен машин. Снег расчищают в то числе и уборщики с лопатами, чаще всего они работают у подъездов жилых домов, иногда собирают остатки снега после работы спецтехники.

Задача коммунальщиков - смести снег в сугробы и погрузить их на самосвалы. Пешеходные улицы и проезжие части с гололедом посыпают реагентами или обычным песком, чтобы люди не поскользнулись по дороге в школу или на работу.

Плавление снега

В Москве до 2002 года собранный снег напрямую сбрасывали в Москву-реку, теперь же в столице и других крупных городах-миллионниках, таких как Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск, сугробы буквально переплавляют в воду с помощью специальных снеготаятельных машин.

Пункты представляют собой два бетонных «бассейна» и два насоса, рассказывает мастер «Мосводостока» Георгий Левин. В первый бассейн сбрасывается снег и подается теплая вода - там происходит «плавление снега».

Грузовой автомобиль со снегом на стационарном снегоплавильном пункте "Волоколамский" в Москве Антон Денисов/Sputnik Антон Денисов/Sputnik

Растаявший снег отправляется во второй контейнер, через который попадает в коллекторы, после чего стекает в Москва-реку. В бассейнах также есть решетки, в них застревает крупный мусор, который мог оказаться в сугробе.

«[Среди такого] встречаются цветочные клумбы, бордюры, а один раз даже детская коляска попалась», — рассказывает заместитель начальника службы эксплуатации снегосплавных пунктов в одном из районов Москвы Алексей Бойков.

Работа снегоплавильного пункта на Сельскохозяйственной улице в Москве Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Помимо снеготаятельных машин во всех городах есть полигоны для сборки снега. Туда привозят весь снег, а потом просто ждут весны, когда он растает. К примеру, один из полигонов в Екатеринбурге может принять около 120 тысяч тонн снега за зиму.

Помощь армии

20 ноября 2020 года на Калугу, город в 195 км от Москвы с населением чуть больше 300 тыс человек обрушился ледяной дождь и снегопад. Под слоем снега оказались дороги, автомобили, дорожные знаки и скамейки. Снег шел два дня, но уже на следующий день коммунальщики поняли, что не справляются с двадцатидвухсантиметровыми сугробами.

«Попробуем провести переговоры с нашими войсковыми частями. <...> Потому что никаких ресурсов городских не хватит для того, чтобы бороться со стихией», — заявил 23 ноября глава города Дмитрий Денисов.

Уборка снега на территории воинской части, расположенной в поселке Новоселицы Новгородской области Михаил Мордасов/Sputnik Михаил Мордасов/Sputnik

Подобная практика не нова - в случае аномального снегопада администрация города привлекает военных для помощи в расчистке снега. Так, в 2018 году, после самого сильного снегопада за последние 140 лет, военные расчищали дороги в Москве и Московской области, а в 2019 году - в Курской области (525 км от Москвы), Волгограде (969 км от Москвы) и Саратове (842 км от Москвы), однако с сугробами не всегда могут справиться даже танки.

«Вот этот танк забуксовал, а вот этот сломался», — рассказывал один из военных, снимая на камеру телефона танки, застрявшие в снегу в январе 2019.

До некоторых сугробов не способны доехать даже танки - в апреле 2020 года северная деревня Териберка Мурманской области на две недели оказалась отрезана от цивилизации из-за снегопада, который перекрыл дорогу. Продукты местным жителям доставляли на санях, а дорогу чистили с помощью автоколонны спецтехники.

Шнекороторный снегоочиститель на базе автомобиля "Урал" на участке трассы "Кола - Серебрянские ГЭС" в сторону поселка Териберка в Мурманской области Павел Львов/Sputnik Павел Львов/Sputnik

«Мы прожили в поселке 20 лет, выходили из подъездов домов и шли по улице, как по снежному тоннелю, но такого ужаса при нас не было никогда. Надо делать всё своевременно, и чтобы техника была хорошая», — жаловалась жительница Териберки Лариса Холодова.

«Высокие» технологии

Трое изобретателей из Перми (1,4 тыс км от Москвы) еще в 2013 году изобрели автомат-снегоуборщик - это небольшой робот с ковшом для уборки придомовых территорий частных домов, которым можно управлять дистанционно с помощью джойстика.

OMI Plow OMI Robotics OMI Robotics

«У робота есть три режима. Первый — когда человек управляет им самостоятельно. Стоит у окна, смотрит и управляет, не выходя на улицу. Второй режим похож на компьютерную игру — смотришь в монитор и управляешь роботом. Третий режим — автономный. Пользователь выполнил уборку снега, нажал кнопку «Сохранить», а в следующий раз, когда пойдет снег, нажал кнопку «Воспроизвести» — и робот-снегоуборщик повторяет всю работу», — рассказывал один из разработчиков проекта Олег Кивокурцев,

Тогда разработчикам удалось продать около 50 роботов в Европу, однако на российских улицах устройства так и не появились.

В 2020 году в Пермской области дворникам вместо лопат вручили воздуходувки, а дворник из Кемерово (3,6 тыс км от Москвы) в 2016 году использовал газонокосилку, как выяснилось, она тоже неплохо справляется со снегом.

Смекалку проявил и московский дворник Андрей Петров - в феврале 2020 года он стал убирать снег на моноколесе с уборочной машиной собственного производства.

«Ковш для уборки снега сделал из газового баллона, разрезанного вдоль, а колесики взял от садовой тележки, ручки согнул из трубы. <...> Работа физически тяжелая, но все равно есть ощущение того, что это надо людям» , — рассказал Петров.