Как железные дороги справляются с русской зимой

Даже в самых суровых погодных условиях пассажирские и грузовые поезда не прекращают свое движение. Для иностранцев это кажется совершенно невероятным.

Внезапно выпавший снег может стать причиной коллапса городского транспорта. Дороги заметает, автомобили пропадают под снежной шапкой, автобусы застревают в белом мгле. А поезда… поезда и электрички в России за редким исключением продолжают ходить несмотря ни на какие метели и снежные бури. В отличие от стран Европы и Америки, где железные дороги также попадают в снежные ловушки, в России поезда остаются самым надежным способом передвижения даже зимой. И вот почему это происходит.

Жесткие регламенты борьбы со снегом

Уборка снега на платформе "Фирсановская". Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Для многих регионов России снежные и холодные зимы - это, скорее, правило, чем исключение. Поэтому для железных дорог разработаны строгие регламенты по расчистке путей от снега и льда в зависимости от метеоусловий. Каждый вечер железнодорожные геофизические станции составляют прогноз погоды на следующий день, и если он неблагоприятный, то есть ожидается метель или мокрый снег, то руководство путей и начальники железнодорожных станций должны заблаговременно позаботиться о дополнительных рабочих для очистки путей и снегоуборочной техники. Предупреждения о плохой погоде должны рассылаться не менее, чем за два часа.

Согласно этому регламенту, опасность для путей возникает уже при выпадении 5 см снега за сутки и при трехчасовой метели со скоростью более 10 метров в секунду.

Считается, что зимний период наступает раньше и длится дольше на железных дорогах Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также на отдельных участках Северной и Октябрьской железных дорог. Кроме того, выделяют территории с разной интенсивностью снегопадов и метелей, от умеренных (до 10 см снега за раз в течение зимы) до очень сильных (более 25 см снега за раз). По регламенту, самыми “снежными” считаются железные дороги Западной Сибири, затем идет Южный Урал, Красноярск, Сахалин, а самой “слабозаносимой” считается Забайкальская железная дорога. Московская, Приволжская и Северо-Кавказская находятся где-то посередине.

Леса и заборы

Скоростной поезд "Ласточка". Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Один из главных способов снизить вероятность заметания путей - это высадка лесных массивов. Там, где деревья не растут, ставят специальные снегозадерживающие заборы (деревянные или железобетонные). Плотность этих лесов и заборов должна рассчитываться исходя из типа дороги - например, для слабозаносимых дорог достаточно и одной полосы леса, а для сильнозаносимых нужно уже четыре. Все заборы должны быть в рабочем состоянии и в необходимом количестве уже к октябрю. Состояние защитных сооружений постоянно контролируется специальными службами.

Снегоуборочные поезда

Снегоуборочный поезд СМ-2 на станции "Новосибирск-Главный". Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

На железных дорогах сотрудники управляют сотнями стрелочных переводов, и во время любого снегопада в первую очередь чистят именно стрелки, причем работы по уборке снега должны начинаться в момент выпадения снега. Делают это с помощью снегоочистителей и иногда вручную.

Для очистки путей применяются специальные поезда-снегоуборщики. Они могут двигаться со скоростью 5-10 километров в час в зависимости от количества снега.

После прекращения интенсивного снегопада станция с путями должна быть очищена в течение трех суток. Сотрудники станций также должны следить, чтобы на переходах не было льда, чтобы пассажиры не подскользнулись.

После окончания зимнего сезона вся техника должна проходить техобслуживание, чтобы к октябрю быть наготове. На южных участках железных дорог России этот срок может быть перенесен на ноябрь, так как там зима наступает позже.

Очень низкие температуры могут повлиять и на расписание поездов. Например, при сорокаградусных морозах машинистам рекомендуют снижать скорость до 60 километров в час, что может привести к отставанию от графика.