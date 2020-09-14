6 мест в России, где можно почувствовать себя за границей (ФОТО)

Издалека эти места легко принять за какой-нибудь европейский или азиатский город, но стоит подойти поближе, и станет понятно, что дома и улицы - лишь оммажи мировой архитектуре.

1. Норвежская рыбацкая деревня в Рязанской области

Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

Гостиничный комплекс в деревне Шумашь в 200 км от Москвы сделан в стиле норвежских рыбацких деревень с маяком. Он задумывался как база отдыха для любителей природы и рыбалки, однако стройка до сих пор не завершена. Расположена “Рыбацкая деревня” в живописном месте на берегу озера, в заливных лугах, так что вполне возможно, это самый красивый недострой России. Кстати, заметили, здесь даже нет заборов?

2. Замок из долины Луары в Москве

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На территории парка ВДНХ, между павильонами «Рыболовство» и «Кролиководство» стоит частный особняк. Место тихое, туристы сюда доходят редко. Тем не менее, особняк представляет собой довольно интересное здание. Это копия одного из французских замков из долины Луары, появившийся в Москве в начале 2000-х. Уже много лет дом пустует, а москвичи называют его «замком-призраком». Администрация ВДНХ считает постройку незаконной и добивается сноса.

3. Средневековая Европа в Подмосковье

На севере Московской области есть место, где вы в буквальном смысле оказываетесь посреди старого европейского города. Узкие улочки, симпатичные двухэтажные домики, «ратуша» на площади и даже «собор» - на самом деле, все это декорации из старых фильмов, которые отвезли в тематический парк «Киногородок». Фото на фоне этих декораций получаются эффектными!

4. Французкий замок в Кабардино-Балкарии

Этот готический замок с высокими башнями, массивными железными воротами и озером с лебедями находится на Кавказе в Кабардино-Балкарии. «Шато-Эркен» - это современная винодельня и популярное место для проведения торжеств. Идея создания такого места пришла местному предпринимателю-агроному в 1990-х годах. Он хотел, чтобы в России появилось винодельческое хозяйство европейского уровня. Большую часть территории занимают виноградники, где выращивают классические сорта Мерло, Шардоне и Каберне-Совиньон. А оценить качество напитков можно в роскошном дегустационном зале замка.

5. Японские пагоды в Москве

Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

До недавнего времени в этом районе Куркино был пустырь, но в начале сентября 2020 года здесь открылся небольшой парк, который местные жители назвали «Маленькой Японией». На входе гостей встречает самурай на коне и фигурки драконов. В «японских домиках» можно найти разные угощения и сувениры.

6. Бельгия и Голландия в Йошкар-Оле

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Столица Республики Марий Эл известна на всю страну как город с копиями мировых достопримечательностей. Одна набережная носит имя Брюгге, другая - Амстердама, а соединяет их мост, протянувшийся от Московского Кремля. Здесь есть и Спасская башня, и площадь Сан-Марко, и на всякий случай ещё памятник Грейс Келли. Все эти объекты появились здесь по инициативе мэра города в начале 2000-х, причем местным жителям «европейская» архитектура так понравилась, что новые здания появляются до сих пор.