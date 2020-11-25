Как выглядит самый красивый музей Московской области (ФОТО)

Музей на месте казни советской партизанки получился слишком нетипичным и “модным”. Скандал из-за несоответствия сути и формы был неминуем.

«Самым красивым» мемориальный военный комплекс «Зоя» в деревне Петрищево под Москвой прозвали СМИ и блогеры: минималистичное белоснежное здание появилось тут в мае 2020, на месте казни юной партизанки Зои Космодемьянской, образ которой советская власть использовала для поднятия боевого духа солдат.

Этот огромный корпус современного музея стоит посреди полувековых изб – еще недавно в них не было даже газа, его провели только в этом году. За такой короткий срок здание, не похожее на то, как выглядит типичный патриотический музей в России, набрало популярность в соцсетях. Впрочем, без скандала не обошлось.

Кто такая Зоя?

В годы Второй мировой войны в Красную армию активно шли не только мужчины, но также женщины и дети. Тогда в ряды сопротивления в так называемые разведывательно-диверсионные части добровольно вступили десятки тысяч несовершеннолетних.

Командованием не скрывался тот факт, что 95% состава таких партизанских группы – фактически являются смертниками. Об этом их предупреждали на сборах: тем, кто был не готов к мучительной смерти в плену в случае провала операции, предлагалось покинуть отряд. 18-летняя Зоя Космодемьянская из семьи советских учителей была одной из тех, кто в ноябре 1941 года в таком отряде остался.

Зоя Космодемьянская Всеобщее достояние Всеобщее достояние

После удачного подрыва дороги ее вместе с группой из юношей и девушек перебросили под Москву на боевое задание: сжечь 10 населенных пунктов; срок выполнения – 5-7 дней. Приказ о создании команд-поджигателей подписал Иосиф Сталин – он аргументировал это необходимостью лишить германскую армию возможности оставаться в оккупированных селах и городах в теплых помещениях и заставить их мерзнуть под открытым небом.

Группа успешно подожгла несколько зданий в деревне Петрищево, но во время очередного поджога Зою поймали. По свидетельствам, ее раздели догола и пороли ремнями, затем в одном белье водили по улице на морозе. На следующее утро ее публично казнили через повешение. На ее шее была табличка с надписью на русском и немецком языках: «Поджигатель домов». Месяц ее тело провисело на виселице. В декабре пьяные немецкие солдаты и вовсе сняли с него одежду и изувечили. Только после этого Зою позволили похоронить за пределами деревни.

Казнь Зои Космодемьянской Global Look Press Global Look Press

Это то, что наверняка известно об истории Космодемьянской. Об ее подвиге и смерти широкой публике впервые рассказал военный корреспондент Петр Лидов, который поговорил со свидетелями и написал ее историю для газеты «Правда» в 1942 году. В центре статьи была фотография с эксгумированным телом девушки. Из статьи, ссылающейся на слова пожилого крестьянина, стало известно о предсмертной речи Зои о стойкости советских людей и неминуемой победе: «Ее вешали, а она речь говорила. Ее вешали, а она все грозила им…».

Уже в феврале 1942 года Космодемьянская посмертно стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза, а государство увидело в ее истории мощный идеологический потенциал для поднятия боевого духа Красной армии. Образ партизанской мученицы, как пример героизма советского человека, быстро возвели в культ и растиражировали. О Зое в Советском Союзе знал каждый.

«Нас критиковали за стиль»

Новый музей стоит в 200 метрах от места, где Зою похоронили изначально. Восемь корпусов музея соединены навесом с колоннами, и пока посетитель продвигается по экспозиции, ему то и дело открывается вид на деревню или чистое поле.

Белоснежный музей в чистом поле – не случайность, такова была задумка архитекторов.

«Нас критиковали за выбранный стиль, говорили, что подобная архитектура не олицетворяет трагические военные события, но мы считаем иначе: здание и не должно олицетворять их. На наш взгляд, в музее Зои архитектура не должна привносить дополнительные смыслы к ее истории», – рассказывает автор концепции, архитектор Андрей Адамович в интервью the Village.

Когда выходишь из зала, посвященного Зое Космодемьянской, то видишь место ее казни с одной стороны и дом, где ее пытали, – с другой.

Всего же в музее шесть интерактивных экспозиционных залов, и не все в них посвящено непосредственно Зое. Экспозиция, скорее, рассказывает о людях ее поколения, которым пришлось познакомиться с войной в столь юном возрасте. В зале, имитирующем школьный класс, включают запись военного объявления и летящих снарядов, в зимнем зале – понижают температуру, о битве за Москву рассказывают с помощью фильма на экране позади муляжа танка в реальном размере.

В зале-солдатской столовой – разложены фронтовые письма и непрерывно транслируются воспоминания родственников и современников Зои.

Перекусить можно в минималистичном кафе при музее, где помимо латте и маффинов есть обед из якобы военно-полевой кухни 1940-х: морковный чай и кулеш (наваристый мясной суп).

И здание, и кафе, и фойе резко контрастируют с тем, что обычно можно увидеть в патриотическом музее. «Эти пространство должны быть абсолютно чистыми», - говорят его создатели, чтобы дать понять людям – то благополучное время, в котором мы живем, во многом стало возможным благодаря тем людям.

Но минимализм и нарочитая «чистота» пришлись по душе не только тем, кто заинтересовался историей Зои. С тех пор, как «Зоя» открылась, на ее территории проводятся фэшн-съемки брендов и блоггеров.

Популярное издание The Village даже выпустило материал с заголовком «Место казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки», чем спровоцировало скандал в соцсетях. Некоторым людям показалось неуместным и оскорбительным проводить фотосессии на месте казни, да и все, что связано с темой памяти Второй мировой войны, всегда в России воспринимается довольно чувствительно. «Люди, что с вами? Вы не только совесть, вы и мозги потеряли», – писали пользователи о тех, кто приходит в «Зою» ради того самого «идеального фона».

Впрочем, подмосковное министерство культуры ничего плохого в таком внимании не видит: «Мы не ставили себе задачу привлечь туда фэшн или другие аудитории. Но то, что здание стало привлекательным, что туда приезжают фотографироваться, это тоже хорошо», – сказала его глава Елена Харламова.