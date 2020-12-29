5 секретов кремлевских курантов

Эти куранты на Спасской башне Кремля знакомы каждому россиянину с детства. Ведь именно они дают начало каждому Новому году. Рассказываем о главных тайнах главных часов страны.

1. Классика каждые три часа

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Куранты на Спасской башне играют гимн России в 6 утра, в полдень, в 6 вечера и в полночь, а также мелодию «Славься» Глинки в 3 и 9 утра и в 3 и 9 вечера. Таким образом, их можно услышать каждые три часа. Главный колокол бьет каждый час. Именно его удары вся страна слышит в Новый год - они транслируются по всем каналам и радиоприемникам России.

Изначально куранты разыгрывали то Преображенский марш времен Петра I, то неофициальный гимн Российской империи «Коль славен наш Господь в Сионе», написанный Дмитрием Бортнянским.

«В СССР сначала попробовали подобрать «Интернационал» и «Вы жертвою пали», но после 1938 г. уже никаких мелодий, за исключением перезвона четвертей, колокола на Спасской башне не исполняли, - говорит звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский, - Лишь в 1990-х гг. было принято решение, что колола будут исполнять следом за четвертями и часовыми ударами Гимн России и «Славься» Глинки».

2. Это пятые куранты Спасской башни

Спасская башня. 1890 - 1896. Неизвестный автор/МАММ/МДФ

Первые куранты на Спасской башне (тогда ее называли Фроловской) появились сразу после ее постройки в 1491 году. Данные о внешнем виде не сохранились, известно лишь, что когда они пришли в негодность, их продали Спасскому монастырю в Ярославле за 48 рублей в качестве лома (в начале 17 века за 1 рубль можно было купить стадо овец).

Вторые куранты появились во время правления Михаила Федоровича, первого царя из династии Романовых (1596-1645). Для их создания пригласили мастера из Англии Христофора Галовея, который сделал совершенно потрясающее устройство. В этих часах вращались не стрелки, а циферблат. Он был выкрашен в цвет неба, на котором располагались жестяные звезды и изображение солнца. Его луч и был стрелкой часов. Колокола звонили каждый час. В то время часы делили время на ночное и дневное, ориентируясь за восхождением солнца. Так, во время рассвета на часах показывали час дня, а на закате - час ночи. Летом могло быть 17 часов, а потому циферблат был поделен на 17 частей. Во время пожара 1701 года часы сгорели.

Третьи куранты были установлены в 1709 году по указу Петра I, и это были уже часы современного типа из Голландии - царь перевел страну на принятые в Европе суточный отсчет времени. На них были установлены 33 колокола, который играли мелодии и были каждый час. А кроме того, оповещали о пожарах в городе. В 1737 году сгорели и эти часы.

Четвертые куранты установили уже при Екатерине II в 1770 году: это были английские часы, установкой которых занимался немецкий часовой мастер Фаций. Часовщик оказался с юмором и настроил на курантах мелодию «Ах, мой милый Августин», которая звучала около года, пока ее не распорядились убрать. Часы работали исправно несколько десятилетий, не особо пострадав даже при наступлении Наполеона на Москву. Аварийным их состояние было признано лишь к середине 19 века.

Современные куранты появились в 1852 году благодаря часовщикам датского происхождения Ивану и Николаю Бутенопам. Они установили новые черные циферблаты на всех сторонах башни, заменили старые механизмы и подобрали по тонам 35 новых колоколов с кремлевских башен.

Во время революции 1917 в куранты попал снаряд. Восстановили их год спустя по распоряжению Владимира Ленина, и они работают до сих пор.

3. Механизм весит, как 25 автомобилей

Часовой механизм курантов на Спасской башне Московского Кремля. Сысоев Григорий/TASS Сысоев Григорий/TASS

Без колоколов механизм весит 25 тонн и состоит из нескольких тысяч деталей. Его высота составляет около 3 метров, а диаметр шестеренок достигает полутора метров. За точность хода отвечает 32-килограммовый маятник и три гири весом от 160 до 224 килограмм. Музыкальный механизм выглядит как медный цилиндр, который вращает гиря. Барабан заставляет штифты нажимать на клавиши, связанные тросами с колоколами на звоннице.

Главный колокол, который отбивает удары по количеству часов, весит более двух тонн, а самый большой «музыкальный» колокол - более тонны.

4. Новые русские колокола настроили под голландский

Установка колоколов на Спасскую башню Кремля. Вячеслав Прокофьев/TASS Вячеслав Прокофьев/TASS

До недавнего времени в курантах использовались только 17 колоколов (в лучше годы было 35 колоколов), которые со временем потребовалось обновить. Сейчас в курантах работают 23 колокола. Из старинных остался только один, который отбивает часы, а также 9 небольших колоколов, которые отбивают четверти плюс большой голландский, заказанный в 1990-х - тот самый, который весит больше тонны.

В ноябре 2020 года в Спасскую башню установили 12 новых колоколов, которые отлили в Воронеже (юг России) специально для этих часов. Больше года мастера настраивали новые колокола под голландский: какие-то пришлось подтачивать изнутри, чтобы понизить звучание, а какие-то - даже отливать заново. В работе принимал участие дирижер Президентского оркестра Евгений Никитин.

5. Новый год наступает не с первым ударом курантов

Валерий Матицин/TASS Валерий Матицин/TASS

У россиян есть традиция в новогоднюю ночь писать заветное желание на листочке, поджигать его, а пепел бросать в бокал с шампанским, который надо успеть выпить, пока московские куранты пробьют двенадцать раз, возвещая наступление Нового года. Пошла она с советских времен, когда по радио передавали точное время, и новый час наступал с последним сигналом. Традицию новогодних телеобращений к советским гражданам ввел Леонид Брежнев в 1970 году, после которого на всю страну транслировался бой кремлевских курантов.

Но оказывается, что Новый год, на самом деле, начинается не с последним ударом курантов, а за 20 секунд до первого удара, то есть с началом перезвона. Колокол отбивает удары уже в наступившем часе.