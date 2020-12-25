5 простых советских закусок на Новый год

Что приготовить в последнюю минуту перед приходом гостей? Мы выбрали блюда, которые потребуют минимум усилий.

1. Бутерброды с икрой

Черная и красная икра - главный деликатес новогоднего стола уже долгие годы. Сейчас трудно поверить, что черная икра была по карману обычным гражданам СССР, хотя и стоила в два раза дороже красной.

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Как приготовить: Батон белого хлеба нарезать на куски толщиной 1 см, намазать сливочным маслом и сверху равномерно выложить икру.

Можно украсить веточкой укропа.

2. Яйца, фаршированные грибами

Эта закуска подкупает необычным сочетанием желтка и поджаренных грибов. Проверено: не все гости догадаются, из чего она состоит.

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Как приготовить: Отварить яйца (10 шт.) вкрутую, остудить и аккуратно очистить, чтобы белки сохранили форму.

Нашинковать шампиньоны (300 г.) и репчатый лук (1 шт.), обжарить их на сковороде, посолить, поперчить и перемешать.

Разрезать яйца пополам, достать желтки и размять их вилкой.

Перемешать желтки с грибами и луком, добавить майонез (150-200 г.), все тщательно перемешать.

Наполнить половинки белков получившейся начинкой.

Сверху можно украсить зеленью или икрой.

3. Помидоры с сыром и чесноком

Это одна из самых быстрых закусок, но несмотря на ее простоту, благодаря ярким томатам, она эффектно смотрится на столе.

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Как приготовить: Помыть помидоры (4 шт.) большого размера, нарезать их кольцами толщиной 1 см.

Сыр (200 г.) потереть вместе с чесноком (2 зубчика), посолить и перемешать с майонезом (150 г.).

Выложить сырную массу на помидоры, сверху добавить зелень.

4. Хлебец с селедкой и соленым огурцом

Эта закуска – аналог салата «селедка под шубой» для тех, кто не любит свеклу. И она подходит к крепким алкогольным напиткам.

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Как приготовить: Нарезать бородинский хлеб (200 г.) толщиной 2 см на прямоугольники.

Отварить яйца (2 шт.) вкрутую, остудить, очистить и нарезать колечками или половинками колец.

Соленые огурцы (2 шт.) порезать кружками, селедку (200 г.) очистить от костей и нарезать кусками под размер хлеба.

Хлеб намазать сливочным маслом (20 - 50г.), сверху положить колечко яйца, огурец и сверху сельдь.

Украсить петрушкой.

Закрепить конструкцию можно шпажкой.

5. Рулетики из баклажанов с сыром и грецкими орехами

В баклажаны можно завернуть практически любую начинку, поэтому если у вас нет каких-то ингредиентов из рецепта – смело адаптируйте его.

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Как приготовить: Выбрать баклажаны (2 шт.) максимально прямой формы, промыть, срезать верхушку, шкурку счищать не нужно.

Нарезать их тонкими пластами толщиной меньше 1 см, обильно посыпать солью и оставить их на 20 минут, затем соль смыть (так они будут менее горькими).

Просушить баклажаны, поперчить и обжарить на небольшом количестве растительного масла.

Для начинки измельчить петрушку, грецкие орехи (40 г.), зубчик чеснока и добавить сливочный сыр (150 г.), посолить и перемешать.

Баклажаны выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло, и дать им остыть.

Намазать баклажаны сырной массой и свернуть в рулет.

Можно закрепить шпажкой.