5 простых советских закусок на Новый год

Черная и красная икра - главный деликатес новогоднего стола уже долгие годы. Сейчас трудно поверить, что черная икра была по карману обычным гражданам СССР, хотя и стоила в два раза дороже красной.
Как приготовить: Батон белого хлеба нарезать на куски толщиной 1 см, намазать сливочным маслом и сверху равномерно выложить икру.
Можно украсить веточкой укропа.
Эта закуска подкупает необычным сочетанием желтка и поджаренных грибов. Проверено: не все гости догадаются, из чего она состоит.
Как приготовить: Отварить яйца (10 шт.) вкрутую, остудить и аккуратно очистить, чтобы белки сохранили форму.
Нашинковать шампиньоны (300 г.) и репчатый лук (1 шт.), обжарить их на сковороде, посолить, поперчить и перемешать.
Разрезать яйца пополам, достать желтки и размять их вилкой.
Перемешать желтки с грибами и луком, добавить майонез (150-200 г.), все тщательно перемешать.
Наполнить половинки белков получившейся начинкой.
Сверху можно украсить зеленью или икрой.
Это одна из самых быстрых закусок, но несмотря на ее простоту, благодаря ярким томатам, она эффектно смотрится на столе.
Как приготовить: Помыть помидоры (4 шт.) большого размера, нарезать их кольцами толщиной 1 см.
Сыр (200 г.) потереть вместе с чесноком (2 зубчика), посолить и перемешать с майонезом (150 г.).
Выложить сырную массу на помидоры, сверху добавить зелень.
Эта закуска – аналог салата «селедка под шубой» для тех, кто не любит свеклу. И она подходит к крепким алкогольным напиткам.
Как приготовить: Нарезать бородинский хлеб (200 г.) толщиной 2 см на прямоугольники.
Отварить яйца (2 шт.) вкрутую, остудить, очистить и нарезать колечками или половинками колец.
Соленые огурцы (2 шт.) порезать кружками, селедку (200 г.) очистить от костей и нарезать кусками под размер хлеба.
Хлеб намазать сливочным маслом (20 - 50г.), сверху положить колечко яйца, огурец и сверху сельдь.
Украсить петрушкой.
Закрепить конструкцию можно шпажкой.
В баклажаны можно завернуть практически любую начинку, поэтому если у вас нет каких-то ингредиентов из рецепта – смело адаптируйте его.
Как приготовить: Выбрать баклажаны (2 шт.) максимально прямой формы, промыть, срезать верхушку, шкурку счищать не нужно.
Нарезать их тонкими пластами толщиной меньше 1 см, обильно посыпать солью и оставить их на 20 минут, затем соль смыть (так они будут менее горькими).
Просушить баклажаны, поперчить и обжарить на небольшом количестве растительного масла.
Для начинки измельчить петрушку, грецкие орехи (40 г.), зубчик чеснока и добавить сливочный сыр (150 г.), посолить и перемешать.
Баклажаны выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло, и дать им остыть.
Намазать баклажаны сырной массой и свернуть в рулет.
Можно закрепить шпажкой.