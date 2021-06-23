Почему кавалерист-девица Надежда Дурова хотела стать мужчиной?

История этой женщины уникальна для России начала XIX века. Она стала героем войны и кавалеристом, а русский царь разрешил ей служить и жить под мужским именем.

Heritage Images/Getty Image; МУЗЕЙ-УСАДЬБА Н.А. ДУРОВОЙ Heritage Images/Getty Image; МУЗЕЙ-УСАДЬБА Н.А. ДУРОВОЙ

«Кавалерист-девица», «русская амазонка», герой Отечественной войны 1812 года и первая в России женщина-офицер. Именно так известна Надежда Дурова, точнее - Александр Александров, как ее называли на службе и в быту.

Детство, которому позавидует Голливуд

Историю своей жизни Надежда Дурова красочно описала в книге «Записки кавалерист-девицы». Она родилась в 1790 (по другим данным 1783) году в Малороссии (современной Украине, тогда части Российской Империи). Ее мать вопреки воле родителей сбежала с гусарским ротмистром Дуровым и тайно обвенчалась с ним. Она мечтала о мальчике, но к ее большому разочарованию, у нее родилась девочка, к тому же очень крикливая.

Однажды, когда полк был в дороге, четырехмесячная Надежда так кричала, что это «переполнило меру досады» ее матери - и та выбросила ребенка прямо из окна кареты. Девочка чудом не пострадала, ее подобрали гусары, и отец в бешенстве решил отлучить ребенка от нерадивой матери. Надежду он отдал на воспитание сослуживцу.

«Воспитатель мой Астахов по целым дням носил меня на руках, ходил со мною в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблею, и я хлопала руками и хохотала при виде сыплющихся искр и блестящей стали», - пишет Дурова.

Портрет Надежды Дуровой в возрасте 14 лет. Неизвестный художник Общественное достояние Общественное достояние

Через несколько лет у Дуровых родился еще один ребенок, отец решил оставить военную службу, чтобы не вести походную жизнь с двумя детьми. Надежду вернули матери, однако, отношения их не складывались - мать пыталась дать девичье воспитание дочери, научить ее вышивать, а та просила пистолет и коня. Отец был снисходительнее и утешал мать, что это детское ребячество «пройдет само собой».

Когда Надежде было 12, ее отец купил коня по кличке Алкид. Девочка втайне каждое утро приходила в конюшню и мечтала приручить его: говорила с ним, давала сахар и бесстрашно ездила верхом по двору. Однажды эту сцену застал конюх, и жеребец встал на дыбы, начал бешено скакать. Надежда лаской усмирила животное - и конюх признал, что Алкид слушается ее гораздо лучше. Так днем Надежда маялась за "девичьей" работой - вышивкой, а ночью втайне от матери скакала по окрестностям на своем жеребце.

Первая феминистка, которая мечтала о свободе

«Может быть, я забыла бы наконец все свои гусарские замашки и сделалась обыкновенною девицею, как и все, если б мать моя не представляла в самом безотрадном виде участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола: женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве», - пишет Дурова в «Записках».

Отец, очень любивший Надежду, также разбивал ей сердце, говоря, что будь она мужчиной, то стала ему бы надежной опорой на старости лет. Так Дурова решилась во что бы то ни стало «отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием божиим».

Надежда Дурова в 1810. Из коллекции музея Бородино Heritage Images/Getty Images Heritage Images/Getty Images

В 1806 году, когда Надежде было 16 лет, она решила сбежать из дома. Ночью, втайне от родителей, она остригла волосы, надела казачью форму и поехала на своем коне к месту, где ночевал походный казачий полк. Полковник не заподозрил, что незнакомец - девица, и поддался на уговоры записать Дурову временно в полк, пока не достигнут регулярных войск. Так Надежда стала Александром.

Вскоре все же все вокруг начали замечать, что Дурова не похожа на казаков, носивших пышные усы - и кавалерист-девица решила продолжить странствие. Совсем одна, она наслаждалась свободой - и в итоге попала в Польский уланский полк (в то время Польша входила в состав Российской Империи).

Дурова участвовала в нескольких сражениях русской армии против наполеоновских войск. В «Записках» она описывает свою первую битву при Гутштадте, в которой полк ходил в атаку не целиком, а эскадронами, и она по ошибке ходила с каждым. В той битве она даже спасла жизнь офицеру, которого окружили неприятели, сбив его с коня. И везде с ней неизменно был конь Алкид.

Одобрение императора

Легенда Надежды чуть было не разрушилась из-за письма, которое она отправила отцу. Она извинялась за побег и рассказывала, что поступила в уланский полк и уехала на войну. Отец испугался и отправил письмо влиятельным друзьям в Петербург, чтобы узнать, жива ли дочь. В итоге письмо дошло до императора Александра I, и он был «тронут до слез».

В. И. Гау. Портрет Н. А. Дуровой с Георгиевским крестом. 1837 Государственный музей А.С. Пушкина Государственный музей А.С. Пушкина

Надежду пригласили на прием к царю. Он сказал, что ее военачальники отзывались о ее невероятной храбрости в бою, и спросил, правда ли слухи, что она не мужчина. Она собралась с мыслями и ответила правду. Император поблагодарил за мужество и предложил ей вернуться домой, но она бросилась к нему в ноги и попросила оказать ей честь сражаться за родину и за его имя. И он позволил ей, даровав ей свое имя - так Надежда Дурова стала Александром Александровым, - а также Георгиевский крест за жизнь спасенного офицера.

Ординарец Кутузова

Август Осипович Дезарно. «Атака конницы Уварова под Бородино» Эрмитаж Эрмитаж

Дурова проявила храбрость и в легендарном сражении с Наполеоном при Бородино в 1812 году, но получила обморожение и контузию. С поля боя она ушла, скрыв серьезность ранения скрыла. Позже у Дуровой случился конфликт с высшим по званию - она искала своего коня и оставила вверенную команду. Командир пригрозил ей за это казнью. Надежда была оскорблена и решила идти прямо к главнокомандующему Кутузову. Она просилась стать его ординарцем - и оказалось, что он слышал про ее храбрость еще с прошлой военной кампании и с удовольствием принял на службу подле себя. Однако через пару недель Кутузов увидел, что ранение у Надежды серьезное - и отправил ее лечиться. А когда она выздоровела, пришло известие, что генерал умер. И все же на службу после болезни ее снова приняли.

А.Шепелюк. "М.И.Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения" 1951. Из коллекции музея Бородино В. Крупский/Sputnik В. Крупский/Sputnik

Писательница Дурова

Отец уговорил Надежду уйти в отставку в 1816 году. После нее она всю жизнь носила мужское платье, представлялась Александром Александровым и говорила о себе в мужском роде. Была подчеркнуто прямолинейна, часто повторяя, что родилась и выросла в военном лагере и привыкла к такой манере общения.

Памятник Дуровой около ее музея-усадьбы в Елабуге, где она провела последние годы жизни Галина Суркова (CC BY-SA 4.0) Галина Суркова (CC BY-SA 4.0)

Она написала мемуары, а ее брат показал рукопись Александру Пушкину, с которым был знаком. Пушкин высоко оценил сюжет, слог и литературный талант «Александрова», и попросил продать ему рукопись. «Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна, что разрешение загадки должно произвести сильное, общее впечатление», - писал Пушкин в письме брату Надежды.

Пушкин напечатал мемуары в журнале «Современник», который он издавал, озаглавив как «Записки Н.А.Дуровой». В предисловии он также оставил хвалебный отзыв об авторе - и называл его Надеждой Дуровой. «С неизъяснимым участием прочли мы признания женщины, столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным».

Иллюстрация из статьи про Дурову в «Военной энциклопедии» царской России Общественное достояние Общественное достояние

Каминг-аут, устроенный поэтом Дуровой, вызвал ее острое негодование. Сохранилась их переписка, где Дурова требовала уничтожить тираж, в котором использовано имя, от которого она вздрагивает. Однако Пушкин был непреклонен. «Будьте смелы - вступайте на поприще литературное столь же отважно, как и на то, которое Вас прославило», - убеждал Пушкин.

Дурова и правда продолжила литературный труд и написала еще несколько повестей, в которых поднимала тему статуса женщины в обществе. Она скончалась в возрасте 82 лет в 1866 году.