Первая русская женщина-пилот

Жизнь Лидии Зверевой могла неоднократно оборваться в результате авиакатастрофы. Но сгубила ее в итоге отнюдь не авиация.

«Открывая путь в авиацию для русских женщин, я приглашаю их следовать за мной к полной победе над воздухом», — утверждала Лидия Зверева, ставшая первой в русской истории авиатрисой (женщиной-пилотом). За свою недолгую жизнь она смогла прославиться не только как летчик, но и как авиаконструктор.

Мечты о небе

Дочь царского генерала Лидия была одержима авиацией с самого детства. Она взапой читала статьи и книги о самолетах, разбирала на запчасти сложные механические игрушки, часами рассуждала о воздушных шарах и аэропланах. Она даже совершала пробные «полеты», прыгая с крыши сарая с зонтиком.

Лидия Зверева. Sputnik Sputnik

«Еще будучи маленькой девочкой, я с восторгом поднималась на аэростатах в крепости Осовец и строила модели, когда в России еще никто не летал, и только в газетах начали изредка появляться первые вести об успехах заграничных конструкторов», — вспоминала Зверева.

Лидию нисколько не пугал тот факт, что авиация в начале 20 века находилась в самом зачатке своего развития, а полеты были смертельно опасным делом. Хрупкие ненадежные самолеты легко переворачивались и разбивались от сильного ветра, ежегодно унося жизни десятков авиаторов по всему миру.

Лидия Зверева с курсантами и инструкторами авиашколы «Гамаюн» на аэродроме в Гатчине. Архивное фото Архивное фото

Тем не менее, Лидия Зверева записалась в частную авиационную школу «Гамаюн», расположенную вблизи Санкт-Петербурга. О первой женщине, собравшейся учиться на авиатора, написали местные газеты, назвав ее из-за уважения к ее частной жизни «барышней Z».

«Зверева летала смело и решительно, я помню, как все обращали внимание на её мастерские полеты, в том числе и высотные. А ведь в то время не все рисковали подниматься на большую высоту», — вспоминал ее сокурсник Константин Арцеулов.

«Фарман-4». Карл Булла Карл Булла

Несколько раз Лидия попадала в серьезные аварии, но всегда отделывалась небольшими царапинами. В итоге, 23 августа 1911 года 21-летняя «барышня Z», сдав все необходимые экзамены, получила диплом пилота-авиатора № 31, первой среди женщин всей Российской империи.

Талантливый авиаконструктор

В 1912 году Лидия Зверева вместе со своим мужем летчиком Владимиром Слюсаренко зарабатывали на жизнь показательными полетами. Они участвовали в авиационной неделе в Баку, выступали в Тифлисе (Тбилиси), где авиатриса выполняла полеты в сложных метеоусловиях.

Диплом авиатора. Общественное достояние Общественное достояние

Поездка в Ригу чуть не стала для Зверевой последней. Во время демонстрационного полета ветер стал сносить ее «Фарман» на трибуны. Пытаясь уйти вверх, она попала в полосу еще более сильного ветра, в итоге опрокинувшего аэроплан. При ударе о землю летчицу выбросило вперед и придавило обломками. «Еле жива», — писала она вскоре в одном из писем: «При падении чуть не сломала ногу. До сих пор чувствую боль. Совершенно плохо обстоит дело с легкими. Врачи во что бы то ни стало требуют поездки на юг, а я хочу летать. При непослушании сулят скоротечную чахотку. Вот она, судьба авиаторская».

Несмотря на катастрофу, а может быть и благодаря ей, выступления Зверевой имели большой успех. Супругам предложили остаться в Риге, на что те с радостью согласились. Крупный прибалтийский город был в то время центром российской авиации. Здесь, в частности, создавались первые в стране авиационные двигатели.

Лидия Зверева у первого русского самолета «Кудашев-1». Архивное фото Архивное фото

В 1913 году супруги открыли в Риге свою летную школу, причем плата за обучение в ней была самой низкой в империи. Кроме того, они организовали мастерскую по ремонту и постройке самолетов, в которой Зверева в качестве авиаконструктора трудилась над улучшением созданных в западных странах аэропланов. Уникальную женщину приглашали на работу в Австро-Венгрию, но она решила остаться на родине.

Трагическая судьба

Преподавательская и конструкторская деятельность ни на йоту не сделали Лидию Звереву более осторожной. Первая русская авиатриса продолжала активно летать, как и прежде, с риском для своей жизни.

Зверева с группой авиаторов перелёта Петербург−Москва. Карл Булла Карл Булла

Она даже решилась на то, чтобы сделать в небе «мертвую петлю», правда в качестве пассажира. Полет состоялся 19 мая 1914 года на моноплане «Моран», за штурвалом которого был опытный пилот Евгений Шпицберг.

«"Моран" быстро набирал высоту. 500, 600, 700 метров», — писала газета «Рижский вестник»: «На отметке 800 аэроплан неожиданно завис в воздухе и нырнул вниз. "Ах!!!" — почти одновременно вырвалось у собравшихся внизу зрителей. Но через несколько секунд вновь раздался рокот мотора — аэроплан устремился вверх и описал "петлю". Затаившая дыхание толпа взорвалась аплодисментами. А спустя еще несколько мгновений красивой спиралью самолет спланировал к самым трибунам. "Браво! Браво!" — летело со всех сторон...» Свое восхищение Зверевой высказал Петр Нестеров — летчик, который первым в мире выполнил эту фигуру сложного пилотажа.

С началом Первой мировой войны авиамастерская супругов была эвакуирована в Петроград (как тогда назывался Санкт-Петербург). По сути она стала настоящим заводом, на котором 300 сотрудников работали над выполнением заказов военного ведомства.

Лидия Зверева было не суждено дожить до окончания мирового конфликта. Многократно избежав смерти в небе, она умерла от тифа 16 мая 1916 года в возрасте всего 26 лет. В последний путь авиатрису провожали ее друзья и ученики, во время похорон кружившие на своих «Фарманах» над Александро-Невской лаврой в Петрограде.