Как Феликс Юсупов засудил Голливуд

Князь знатного рода вошел в историю как убийца «царского монаха» Григория Распутина, но Голливуд помнит его и по другой причине. Он практически разорил крупнейшую студию!

В Петербургском обществе Феликс Юсупов был знаменит как чрезвычайно экстравагантная личность, склонная к безбашенным выходкам и коммерческим авантюрам. О таких людях потом снимают фильмы - что и случилось. Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) сняла картину, которая изрядно нашумела: была номинирована на премию «Оскар» за лучший сюжет и обласкана критиками. Однако Юсупову и его жене она не понравилась - и эти русский эмигранты стали ночным кошмаром Голливуда.

Наследник состояния и хулиган

Юсуповы были одним из богатейших семейств Российской империи, владельцы имений, дворцов, земли и фабрики, коллекции фамильных драгоценностей. За четыре века среди Юсуповых были военные начальники, тайные советники, губернаторы, министры и меценаты. Словом, исключительная репутация рода и его статусность, которую в начале 20 века начал стремительно раскачивать молодой Феликс.

Портрет Феликса Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

После смерти его старшего брата Николая, убитого на дуэли, он стал единственным наследником всего этого огромного состояния, и в то же время не прекращал являться главным источником семейных скандалов и светских пересуд. «Позор фамилии» - периодически звучало в его адрес от его же родственников.

Юсуповский дворец Публичное достояние Публичное достояние

В 17 лет он, например, переоделся в женское платье, загримировался и выступал в шикарном петербургском кабаре, шутки ради. После седьмого такого выступления его опознали знакомые среди зрителей - по фамильным бриллиантам. В 1909-м он уехал учиться в Оксфорд, и за три года в Англии прослыл дьяволопоклонником, ввел моду на черные ковры, едва не стал главным подозреваемым в похищении греческого принца Христофора, пытался в ночи похитить корову у забывчивой старухи (которую честно купил накануне) и был обстрелян из ружья, закатывал грандиозные вечеринки, к каким не привыкло английское общество.

Княгиня Зинаида Николаевна и князь Феликс Феликсович Юсуповы с сыновьями Николаем и Феликсом Даниил Асикритов/Государственный музей-усадьба «Архангельское»

Вернувшись в Россию, Феликс начал осознавать всю ту ответственность, возложенную на него как на единственного наследника известного рода. Он начал задумываться о делах политических. В 29 лет это привело его к мыслям о заговоре и убийстве фаворита царской семьи - Григория Распутина. В 1916 году план, как известно, был успешно реализован. Феликс собственноручно выстрелил монаху в грудь после неудачной попытки отравления цианистым калием. «Я окончательно убедился, что в нем скрыто все зло и главная причина всех несчастий России: не будет Распутина, не будет и той сатанинской силы, в руки которой попали Государь и Императрица», - вспоминал Юсупов в мемуарах.

Григорий Распутин Публичное достояние Публичное достояние

В этом он оказался не прав, самодержавию это не помогло, и после Октябрьской революции Юсупов бежал сначала в Англию, а затем во Францию.

Счастливый случай

Убийство Распутина сошло ему с рук. За два года до этого Юсупов женился на княжне императорской крови, племяннице Николая II - Ирине Романовой. Как бы не была разгневана убийством своего фаворита царская семья, но серьезно наказать члена своей семьи они не видели возможным. Кроме того, слишком многие поддерживали Юсупова, считая, что он действовал в интересах России.

Россию Феликс и Ирина Юсуповы покинули, прихватив с собой фамильные драгоценности и всего две картины Рембрандта, что, однако, позволило им сохранить привычный богемный стиль жизни, а еще финансово поддерживать эмигрантов - в Лондоне они с головой ушли в благотворительность.

Феликс и Ирина Юсуповы Публичное достояние Публичное достояние

Во Франции в 1930-х дела пошли хуже. Русским в мире симпатизировали все меньше, деньги таяли на глазах. Драгоценности пришлось заложить, Рембрандта - продать американскому коллекционеру Джо Виденеру. Юсуповы уже успели к этому моменту открыть модный дом IRFE, запустить парфюмерную линию, попробовать себя в ресторанном бизнесе, но до прошлого финансового благополучия им было уже слишком далеко; бывали дни, когда Феликс Юсупов не мог расплатиться за по-привычке шикарный обед и выходил из положения паспортом - носителя знатной фамилии угощали бесплатно.

Феликс Юсупов Публичное достояние Публичное достояние

И тогда им улыбается удача: студия MGM в 1932 году выпускает в мировой прокат фильм «Распутин и императрица» с Джоном Бэрримором. Супруги Юсуповы нашли его оскорбительным и подали на студию в Лондонский суд.

Опасный прецедент

Иск о распространении сведений, не соответствующих действительности, оскорблении и клевете. С такими претензиями к голливудской студии пришли в суд Юсуповы. Фильм показывал историю восхождения и смерти Распутина, а также его отношения с царской семьей и последователями. Распутина убивает некто Павел Чегодаев, в прототипе которого безошибочно угадывался князь Юсупов. Однако не это так возмутило реальных Юсуповых - Феликс факт совершенного им преступления не скрывал (и ранее даже написал об этом книгу «Конец Распутина»).

По сюжету, невеста князя - Наташа - была изнасилована Распутиным и стала его любовницей. Юсупов посчитал, что задета честь его жены Ирины - параллели с ней были очевидны. К слову, изначально в сценарии персонажи шли даже под их именами, уже в ходе съемок их заменили на вымышленные.

Ричард Болеславский/Metro-Goldwyn-Mayer, 1932 Ричард Болеславский/Metro-Goldwyn-Mayer, 1932

Получив иск, студия MGM принесла свои извинения и публично заявила, что княгиня Наташа - вымышленный персонаж и не имеет никакого отношения к княгине Ирине Юсуповой. Но присяжные встали на сторону Юсуповых - и признали студию виновной, обязав ее выплатить 25000 фунтов стерлингов.

Еще больше - 75 000 фунтов стерлингов - MGM заплатили в качестве отступных за разрешение прокатывать фильм, хотя и пришлось вырезать из него около 10 минут оскорбительных сцен с участием княгини. Общая сумма штрафа - 100 000 фунтов - в современных ценах равняется примерно 3 миллионам долларов США - несметное богатство для Юсуповых, обеспечившее им безбедное существование!

Именно после этого судебного процесса по сей день в голливудских кинофильмах и книгах ставится дисклеймер: «Все имена и события в произведении вымышлены, любые совпадения с реальными людьми и событиями - чистая случайность».

Позже, незадолго до смерти Юсупов попытался разыграть ту же карту - подал иск на 1,5 миллиона (снова за клевету) против компании CBS, у которой в сетке телевещания был хоррор «Распутин, безумный монах». Но это сражение он проиграл.