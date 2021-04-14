Как сложилась судьба потомков Григория Распутина

Одна из дочерей Распутина гастролировала по всему миру как укротительница диких животных, пока белый медведь не напал на нее.

Григорий Распутин - приближенный дома Романовых с самой неоднозначной репутацией. После убийства в 1916 его образ и роль в истории были в значительной степени демонизированы. В 1933 в России не осталось ни одного из прямых потомков «царского монаха». Почти всех постигла тяжелая участь, прожить долгую жизнь смог только один человек.

«Злостные элементы»

Из семерых детей Григория Распутина и и его жены Прасковьи до взрослого возраста дожили только трое: Матрена, Варвара и Дмитрий. Все они жили вместе с матерью в селе Покровском в 1150 км от Москвы вплоть до 1913 года. Когда положение Распутина при дворе стало прочным, он решил окончательно перебраться в Санкт-Петербург и забрать с собой дочерей, чтобы сделать из них светских дам и «обеспечить будущее». Он поместил Матрену и Варвару в частную подготовительную школу с лучшими педагогами и начал постепенно вводить в свой ближайший круг общения - царскую семью.

Григорий Распутин Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images/Getty Images

Царские дети при первом знакомстве показались фарфоровыми куклами в роскошном кукольном доме, вспоминала потом Матрена в мемуарах: «Царским детям хотелось знать обо мне все: в какой гимназии я учусь, кто меня причесывает и одевает, есть ли у меня механические игрушки, видела ли я их яхту, как зовут нашу корову в Покровском и в таком духе без конца!». Девушки быстро сблизились с Романовыми. Матрена вскоре сменила «деревенское» имя на благозвучное Мария. Но антираспутинские настроения обострились уже через год после переезда его семьи в Петербург, и все поменялось совсем радикально после убийства Распутина в Юсуповском дворце. Его семья покинула город, но бежала из страны только Мария.

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Незадолго до этого она вышла замуж за офицера Бориса Соловьева - верного сторонника Распутина и царской семьи. Мария добыла для себя и мужа новые документы и отправилась в Европу через Владивосток, поскольку на западе проходила линия фронта. Поезда застревали на Транссибирской магистрали по нескольку месяцев. Владивосток они покинули на теплоходе, эвакуировавшем части чехословацкого корпуса. В Европу пришлось добираться через Сингапур, Японию и Суэцкий канал. Этот путь занял два года, Мария в дороге родила первенца. В конце-концов они осели в Берлине, а еще через четыре года переехали в Париж. Этот побег спас Марии жизнь, ее брата и сестру ждала значительно более грустная участь.

Распутин с дочерью Матреной Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Варвара после убийства отца вернулась в родное село к брату. В 1922 году их лишили избирательных прав как «злостных элементов». В 1930-х Дмитрия с семьей и матерью арестовали и отправил в северную ссылку, где они погибли от дизентерии. Варвара просто исчезла, по одной из версий - скончалась в госпитале от тифа в середине 1920-х.

Семья Распутиных. В центре вдова Григория Распутина Параскева Феодоровна, слева — сын Дмитрий, справа — его жена Феоктиста Ивановна. На заднем плане — Екатерина Ивановна Печеркина (работница в доме). Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Дочь безумного монаха

Жизнь в Париже у единственной выжившей дочери Распутина складывалась тяжело. Борис Соловьев открыл собственный ресторанчик, но дела шли плохо - к ним заходили обедать «в долг» лишь бедные соотечественники-эмигранты. В 1924 году он заболел туберкулезом и скоропостижно умер. К тому моменту на руках у Марии было уже двое малолетних детей.

Оставшись без гроша, она сначала прислуживала гувернанткой в богатых семьях, а потом устроилась танцевать в Театр Империи (пригодились уроки балета, которые она брала в Санкт-Петербурге).

Мария Распутина Архив Халтона/Getty Images Архив Халтона/Getty Images

Жизнь ее круто изменилась, когда в начале 1930-х ее заметил директор американского цирка Barnun - тот обратил внимание на уже прославившуюся фамилию «царского старца». Условием для трудоустройства было войти в клетку со львом. «Конечно, бабушка согласилась, - говорит ее внучка Лоранс. - После побега от революции, Первой мировой и Гражданской войны клетка со львами ее уже не очень пугала».

Архив Халтона/Getty Images Архив Халтона/Getty Images

Ставка на «звездную» фамилию сработала: публика охотно тянулась на «Мари Распутину, дочь безумного монаха, прославившегося своими подвигами в России» (так гласила подпись на афише), которая якобы усмиряла диких зверей одним лишь своим «распутинским» взглядом. С цирковой программой Матрена объехала почти всю Европу и Америку.

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Все закончилось в Майами: на нее напал белый медведь, и после длительного восстановления в больнице она прекратила карьеру укротительницы диких животных. Позже газетчики отроют «мистическую сенсацию»: убитый в 1916 году Распутин упал на шкуру именно белого медведя.

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Затем Мария работала клепальщичей на американском судостроительном заводе, а после Второй мировой войны - трудилась на оборонных предприятиях, вплоть до пенсии. В 1945 году ей дали гражданство США. Она умерла в 1977-м, не дожив год до своего 80-летия. Ее потомки проживают на Западе, но одна из правнучек Распутина - Лоранс Ио-Соловьева - часто приезжает в Россию.

Запретная тема

Лоранс живет в предместье Парижа, в особняке со старинной, доставшейся по наследству мебелью. В спальне - фотографии прадеда.

Долгое время говорить о Распутине в ее семье было запрещено. «Помню, как мой отец говорил, стуча по столу, что не хочет, ни чтобы имя Распутина произносили дома, ни чтобы дома говорили о русских корнях семьи. Вот и не говорили», - рассказывает она изданию «Коммерсантъ». Запрет объяснялся очень плохой репутацией Распутина, которая могла повлиять на жизнь семьи. «Здесь [во Франции] “Распутин” - это имя нарицательное, которым иногда называют политиков, которые слишком любят давать советы».

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«Только когда отец умер, мой кузен, его племянник, сказал: нужно вспомнить всю нашу историю, все, что мы знаем о прадеде», - однако это все равно долгое время хранилось внутри семейного круга.

Своим друзьям о родстве с Распутиным она рассказала в день своего 60-летия: «Гости от изумления чуть со стульев не свалились», - смеется Лоранс. С тех пор она открыто говорит, что у нее есть миссия - распространять правдивую информацию о прадеде, чья биография слишком мифологизирована.

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«Если кто думает, что я обладаю какими-то необычными способностями, того вынуждена разочаровать, - говорит Лоранс. - Я простая женщина. Оставшись одна, работала секретарем. Вырастила детей. У меня трое внуков. В последние годы моя жизнь стала духовно насыщенной, получила дополнительный смысл: вникаю в историю России, православия, узнаю о своих корнях, встречаюсь с русскими людьми».

Она общается с журналистами, участвует в научных конференциях, но все равно признается, что люди сторонятся ее: «У меня есть друзья, которые говорят: “Знаешь, Лоранс, ты мне очень нравишься, но я не могу представить тебя своей семье”. Просто потому, что я потомок Распутина».