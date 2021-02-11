Что стало с потомками Сталина?

У правителя было две жены, трое собственных детей и один приемный. Отношение потомков к “вождю” было разным: одни гордились родством, другие скрывали.

Иосиф Джугашвили (настоящая фамилия Сталина, читайте тут историю псевдонима) имел очень близкие отношения с матерью: она окружала его любовью, тяжелым трудом добывала деньги, чтобы обеспечить сына, и хотела, чтобы он стал священником. Отец сильно пил, бил сына и жену. Биографы связывают эти побои с будущей невероятной жестокостью, что проявлял Сталин и к близким людям, и к своему народу.

Нелюбимый первенец и внук-сталинист

Первая жена Сталина, Екатерина Сванидзе Общественное достояние Общественное достояние

Первой женой Иосифа была прачка и портниха Екатерина Сванидзе. Будущий «вождь народов» нежно любил ее, но 22-летней она умерла от тифа. Биографы считают, что ее уход по-настоящему сломил Сталина. Родственники Екатерины рассказывали, что во время похорон у него «помутилось сознание и он прыгнул в могилу за гробом любимой Като».

После ее смерти Сталин безраздельно отдался революционной работе, а воспитание восьмимесячного сына Якова Джугашвили взяла на себя тетка Екатерины. Впервые в осознанном возрасте Яков увидел отца лишь в 14 лет, когда приехал к нему из Грузии в Москву. Но отношения их не складывались. У Сталина уже была другая семья - он женился на Надежде Аллилуевой. Историки считают, что Яков напоминал Сталину любимую Като, и это раздражало его. Как и то, что Яков с трудом говорил по-русски, был застенчивым и неразговорчивым.

Яков рано женился на дочери священника - Сталин был против этого союза. После неудачной попытки самоубийства Якова, отец и вовсе стал презирать его и не захотел иметь более ничего общего. Сталин настоял, чтобы Яков шел воевать во время Второй мировой войны, и уже в августе 1941 года его сын попал в немецкий плен, два года провел в концлагерях.

Сын Сталина, Яков Джугашвили, в немецком плену, 1942 Global Look Press Global Look Press

Согласно одной из легенд, немецкое руководство предложило Сталину освободить Якова в обмен на пленного фельдмаршала Паулюса, и тогда Сталин якобы произнес легендарную фразу: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». Яков погиб в лагере при невыясненных обстоятельствах. Читайте подробнее историю Якова тут.

Яков оставил троих детей от разных женщин. Дочь от первой жены умерла еще в младенчестве, до взрослых лет дожили двое. В 1936 году от гражданского брака с Ольгой Голышевой (подругой жены Сталина Аллилуевой) родился сын Евгений Джугашвили. Он стал военным историком, участвовал во многих документальных фильмах о Сталине, был ярым сталинистом. Жил в Москве и умер в 2013 году.

Сын Якова, Евгений Джугашвили, 1999 Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

У него было двое детей - Виссарион (р.1965) и Яков (р.1972). Про них известно немного. Они живы, Виссарион работает режиссером и по некоторым данным живет в США, где попросил политического убежища после того, как его избили в Грузии.

Евгений Джугашвили с сыном Виссарионом и внуком Иосифом в Тбилиси, 1995 Цагарели Г./TASS Цагарели Г./TASS

Яков - художник, живет в Грузии. В 2006 году Яков попросил Владимира Путина расследовать обстоятельства смерти своего прадеда Иосифа Сталина, он посчитал, что его убили политические оппоненты.

Правнук Иосифа Сталина художник Яков Джугашвили на открытии персональной выставки в Тбилиси, 2005 Александр Климчук/TASS Александр Климчук/TASS

В 1938 году от новой жены, балерины Юдифи Мельцер, у Якова родилась дочь Галина Джугашвили. Она была филологом, изучала литературу Алжира, вышла замуж за алжирца и сотрудника ООН Хусейна бен Саада.

Внучка Сталина Галина Джугашвили в 2003 году AP AP

Галина написала книгу воспоминаний о своей семье «Внучка вождя», а умерла в 2007 году. В 1971 году у нее родился сын Селим Бенсаад. Он до сих пор живет в Москве в квартире деда Якова.

Правнук Сталина, Селим Бенсаад Личный архив Личный архив

Василий и его многочисленное потомство

В 1918 году 40-летний Сталин женился на дочери своего революционного соратника, 17-летней Надежде Аллилуевой. В 1921 году у них родился сын Василий Сталин. Он стал летчиком и генералом авиации, влиятельным человеком.

Вторая жена Сталина Надежда Аллилуева с их сыном Василием, 1922 TASS TASS

В отличие от Якова и его потомков, Василий официально носил фамилию Сталин. Однако, после смерти отца, его положение ухудшилось - из армии уволили, посадили в тюрьму, а позже сослали в Казань и запретили жить в Москве. Его даже заставили сменить фамилию на Джугашвили. Василий злоупотреблял алкоголем и по официальной версии умер именно от отравления алкоголем (его последняя жена сомневалась в правдивости причины смерти).

Сын Сталина, Василий (справа) Архивное фото Архивное фото

У Василия было четверо своих детей, почти все они носили фамилию Сталин. Известно о них немного - еще жива его внучка Анастасия от дочери Надежды. Кроме того, Василий удочерил дочь третьей жены и двух дочерей четвертой жены - все они носили фамилию Джугашвили.

Russia Beyond Russia Beyond

Самым известным из детей Василия был его сын Александр Бурдонский (1941-2017), режиссер и актер. Он единственный, кто сменил фамилию специально, чтобы заниматься искусством и долгие годы служил в московских театрах и преподавал. По некоторым источникам в юности он отрицательно относился к деду, но позже «осознал масштаб его личности».

Режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии и внук Сталина, Александр Бурдонский, 2013 Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

Однако критиковал «фанатичное» отношение к деду двоюродного брата Евгения Джугашвили (сына Якова), который отрицает совершенные им преступления. Детей у него не было.

Любимая дочь Светлана, сбежавшая на Запад

Светлана Аллилуева, 1970 AP AP

Вторым ребенком от Надежды Аллилуевой была Светлана, взявшая фамилию матери. Она родилась в 1926 году, и ей было всего 6 лет, когда мать покончила с собой (читайте подробнее тут). В 1967 году Светлана фактически сбежала из СССР и поселилась в США. Уже в эмиграции она написала книгу о своей семье «Двадцать писем к другу», которую посвятила матери, постаралась воссоздать ее личность и отношения с мужем по воспоминаниям друзей. Книга стала бестселлером и принесла ей большие деньги, на которые она смогла жить в США до конца своих дней.

У Светланы было несколько мужей. От первого раннего брака у нее родился сын Иосиф Аллилуев (1945—2008), ставший кардиохирургом. Его сын Илья Вознесенский (р. 1970) - архитектор.

От брака с Юрием Ждановым у нее родилась дочь Екатерина (р. 1950). Когда мать эмигрировала, она отказалась от родственных связей и прекратила с ней общение. Сейчас она работает вулканологом, живет в деревне на Камчатке, отказывается общаться с журналистами и отрицает свою причастность к Аллилуевой.

Внуки Сталина от Светланы: Екатерина Жданова и Иосиф Аллилуев Sputnik Sputnik

В США Аллилуева вышла замуж за Уильяма Питерса и родила дочь Ольгу Питерс (р. 1971), позже сменившую имя на Крис Эванс.

Светлана с мужем Уильямом Питерсом и дочерью Ольгой (в центре), 1971 AP AP

В 2016 году в сети появились фото Эванс в стиле панк, с тату и пирсингом, удивившие русских.