Правда ли, что Сталин говорил с грузинским акцентом?

Вам наверняка кажется, что Иосиф Сталин говорил по-русски с сильным грузинским акцентом - таким его часто показывали в кино, такой говор слышен и в многочисленных записях его речей. Но на самом деле в жизни он говорил по-другому.

Большинство современных россиян никогда не видели Сталина вживую, но видео с записями его выступлений они также, скорее всего, не смотрели. Поэтому когда на YouTube появляются подобные записи, многие пишут в комментариях «впервые слышу его голос» и поражаются поведению Сталина в кадре: тому, что он смеется или шутит, а простые люди аплодируют и светятся счастьем от встречи с ним. Это неудивительно: кадры с таким Сталиным, харизматичным и «положительным», на долгие годы были спрятаны в архив.

Сталин на трибуне мавзолея Getty Images Getty Images

На знаменитом XX съезде партии 1956 года новый генсек Никита Хрущев сделал доклад о преступлениях Сталина и дал курс на развенчание его культа личности. Его тело было вынесено из мавзолея и захоронено в стене Кремля, по всей стране были снесены его памятники, его перестали показывать по телевизору.

Отдельно Хрущев отметил, что весомую роль в создании культа личности сыграл кинематограф и, по решению правительства, в последующие несколько лет пропагандистские фильмы со Сталиным, снятые за годы его правления, не показывали, а новые не снимали.

Современные россияне привыкли воспринимать образ Сталина по многочисленным позднесоветским и современным фильмам и юморескам. В них «вождь народов» предстает в гипертрофированном виде с непременными атрибутами - в военной форме, фуражке, с трубкой - и говорит с ярко выраженным грузинским акцентом. Звучит он при этом зловеще.

Но насколько соответствует действительности этот образ? И насколько сильным был акцент Сталина? Те, кто вживую слышал, как говорил вождь, удивлялись, что в записи не могут узнать его голос.

В бывшем архиве Политбюро ЦК КПСС сохранился дневник родственницы Сталина Марии Сванидзе. Ее муж был братом первой жены Сталина, и они близко общались семьями. Обычно Мария слушала речи Сталина вживую, но однажды в 1936 году услышала его по радио и была очень удивлена:

«Как странно, я не узнавала eгo голоса - через микрофон тембр был другой, а главное акцент был на 100% сильнее, чем в жизни. Он очень чисто говорит по-русски, и обороты речи у него хорошего народного русского языка...»

Сталин - обрусевший грузин

Сталин в 1902 году Общественное достояние Общественное достояние

Сталин (настоящая его фамилия - Джугашвили) родился в 1878 году в городке Гори недалеко от города Тифлиса Российской империи (это современная столица Грузии, Тбилиси). До 8 лет он не знал русского языка, но мать хотела определить его в православную семинарию и попросила детей местного священника обучить Иосифа русскому. В итоге всего за два года он выучил язык и поступил сразу на второй год обучения.

В Тифлисе было много вольнодумцев и революционеров, которых сослали из Москвы и Петербурга. Иосиф активно с ними общался и увлекся марксизмом, а позже занимался агитацией по всей Российской Империи. Разумеется, говорил он преимущественно по-русски - и как раз тогда взял псевдоним Сталин, фамилию явно русскую. Позже Владимир Ленин назначает его на ответственную должность в бюро партии.

Дочь Сталина Светлана Аллилуева писала в своей книге мемуаров «Двадцать писем к другу», что до 6 лет она даже не знала, что отец - грузин. В семье говорили по-русски, и только старший брат рассказал ей, что «отец раньше был грузином». Что именно это означало, она даже не знала. Она вспоминала, что «грузинское не культивировалось у нас в доме - отец совершенно обрусел».

Кроме того, национальный вопрос мало интересовал людей, а Сталина даже раздражала связь с корнями. «Отец безумно сердился, когда приезжали товарищи из Грузии и, как это принято - без этого грузинам невозможно! - привозили с собою щедрые дары: вино, виноград, фрукты», - вспоминала Аллилуева.

Проблемы с голосом или записью?

Одновременно с этим Светлана писала, что Сталин любил грузинские песни, впрочем как и русские, и украинские, и с удовольствием пел с друзьями: «У него был отличный слух и высокий, чистый голос (а говорил он, наоборот, почему-то глуховатым и низким негромким голосом)».

Про глухой тихий голос рассказывают и смотрители дачи Сталина в Сочи. В его кабинете была сделана специальная акустика, чтобы присутствовавшие могли хорошо расслышать вождя, потому что говорил он себе под нос.

При этом Мария Сванидзе отмечала очень плохое качество записи речей Сталина, словно он говорил в шумной комнате, и разобрать его слова было очень тяжело. Мария даже усмотрела в этом «вредительство со стороны связистов», упомянув об этом в дневнике.

Получается, что невнятный голос вождя с легким акцентом становился только хуже из-за старых микрофонов и записывающих устройств.

Также на речь Сталина влияли места и обстоятельства. Вот довольно вольное и шутливое выступление вождя на открытии метрополитена. Акцент практически не заметен, пожалуй, лишь в отдельных словах и сочетаниях звуков.

Есть запись обращения Сталина к нации по радио в 1941 году, в самом начале войны. Он делает паузы, явно контролирует свой голос. Акцента не слышно.

Вот запись также в 1941 году, но уже более свободного выступления Сталина перед красноармейцами. Он лишь изредка заглядывает в текст, остальное говорит от себя. Здесь акцент уже заметнее, возможно из-за волнения.

А вот выступление 1952 года, одна из последний речей Сталина - перед партией. Здесь он говорит очень четко, делая паузы. Акцента практически не слышно. Тембр голоса и акцент разительно отличается от речи 1941 года, и эксперты считают, что голос не мог настолько измениться в силу возраста - поэтому такая перемена считается исторической загадкой.

Так был ли акцент в жизни?

В мемуарах маршал Жуков писал, что Сталин говорил тихо, четко отделяя одну фразу от другой: «Говорил он с заметным грузинским акцентом, но русский язык знал отлично и любил употреблять образные литературные сравнения, примеры, метафоры».

Переводчик Сталина Валентин Бережков упоминал, что у Сталина был грузинский акцент, и даже больше - что он мог «играть» им. Он вспоминал, что во время переговоров с Черчиллем об открытии второго фронта был напряженный момент, и Сталин «медленно выговаривая слова, возможно, даже с нарочито подчеркнутым грузинским акцентом…» произнес довольно жесткую речь о том, что англичане не должны «бояться» немцев.

Еще одну интересную деталь в интервью рассказал более поздний переводчик Сталина Владимир Ерофеев: «Молотов предупредил: ни в коем случае нельзя переспрашивать. Не расслышал – как-нибудь выходи из положения. А то Сталин обижается, как будто у него акцент непонятный».

Интересно, что отношение Сталина к собственному акценту скорее всего тоже менялось. В советском кинематографе выходило много псевдоисторических пропагандистских фильмов, где Сталин фигурировал как герой. С одобрения самого Сталина эту роль долгие годы играл грузинский актер Михаил Геловани. Со Сталиным он ни разу лично не общался, а к ролям готовился по выступлениям вождя, пытаясь имитировать его особенности речи и акцент.

В 1949 году готовился очередной фильм «Сталинградская битва», и сам Сталин решил, что грузинский актер не подходит на роль русского вождя и победителя. Тогда он сказал министру кинематографии Большакову: «У Геловани сильный грузинский акцент. Разве у меня такой акцент? Подумайте о подходящем актере на роль товарища Сталина. Лучше всего из русских». На эту роль был взять актер Алексей Дикий.

Слева: Михаил Геловани в роли Сталина в фильме "Падение Берлина"; справа: Алексей Дикий в фильме "Сталинградская битва" Михаил Чиаурели/Мосфильм, 1949; Владимир Петров/Мосфильм, 1949 Михаил Чиаурели/Мосфильм, 1949; Владимир Петров/Мосфильм, 1949

Многие считают, что после победы над Гитлером Сталин окончательно стал чувствовать себя русским вождем и больше не желал отождествления с "провинциальной" в его понимании Грузией.

Конспирологические догадки

Конспирологи уверены, что разное восприятие объясняется легко - у Сталина было множество двойников. У одних акцент был сильнее, у других не было совсем.

Есть и другая популярная версия - Сталин вовсе не был грузином. Якобы его семья имеет не грузинские, а осетинские корни. Еще более загадочной выглядит версия, что отцом Сталина был не Виссарион Джугашвили, а заехавший погостить в Гори путешественник Николай Пржевальский.

Многие находят сходство между Пржевальским и Сталиным Общественное достояние; МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Однако как именно биологический отец может быть связан с акцентом - неясно. Ведь до 8 лет Сталин говорил на грузинском. Более того, с соратником Лаврентием Берией Сталин часто также говорил по-грузински, а у Берии акцент был сильнее.

В конце концов есть версия, что на радио выступал не Сталин, а другой человек, а также что на видео с вождем могли накладывать другой голос. Впрочем, вряд ли мы когда-то узнаем всю правду.