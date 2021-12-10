7 советов как правильно выбрать, а потом съесть икру

Парадокс, но обычная российская семья может экономить весь год, зато на новогодний стол обязательно купит красную икру. Рассказываем, как сделать это правильно.

1. Красная икра на развес

Красную икру продают обычно на развес или в герметичных банках: жестяных или стеклянных. Лучше покупать икру на развес у проверенного продавца. Икра в банках обычно содержит много соли и консервантов. Если вы покупаете в стеклянной банке, то можете хотя бы посмотреть на икру, а в случае с жестяной — вы покупаете кота в мешке. Кроме того, производитель может обмануть, увеличив вес банки.

Если вы решили побаловать себя и купить черную икру, то будьте особенно внимательны. Во-первых, скорее всего вы раньше никогда ее не видели, во-вторых, черную икру легально на развес обычно не продают, и попробовать ее у продавца вы не сможете. Единственный совет — покупать икру у проверенного производителя.

2. Как выглядит хорошая икра

Getty Images Getty Images

Икринки должны быть упругими, не лопнувшими. По размеру они могут немного отличаться, если же все икринки идеального размера — то это повод насторожиться.

Большое количество вязкой субстанции между икринками, или если сама икринка мутная — это тоже плохой знак. Еще у икры должен быть так называемый глазок — небольшая точка чуть более темного цвета. Если его нет, перед вами подделка.

3. Какой вкус и запах у икры

Настоящая икра должна пахнуть нейтрально, никакого запаха воблы. Она должна лопаться и быстро растворяться во рту. А если оболочка хрустит на зубах, значит это подделка.

4. Какой цвет у икры

Чаще всего в магазинах встречается красная икра лососевых рыб трех видов: кета, горбуша, нерка:

У кеты крупные икринки оранжевого цвета с красным вкраплением и нежным вкусом

У горбуши икринки среднего размера ярко-оранжевого цвета со слегка горьковатым привкусом

У нерки мелкие икринки темно-красного цвета с сильно выраженным запахом и горьковатым вкусом.

Какая лучше — можно поспорить, но большинство отдает предпочтение икре горбуши и кеты.

Мало найдется счастливчиков, которые ели настоящую черную икру, но попробуем описать ее цвет. У самой дорогой черной икры — от рыбы белуги — цвет варьируется от слегка потемневшего сероватого оттенка до густого черного. Чем светлее такая икра, тем она дороже. У икры калуги цвет может быть потемневшим серым, коричневатым или черным. Икра осетра имеет желто-коричневый или бронзовый оттенок.

5. Дата изготовления икры

При покупке икры в банке стоит обратить внимание на дату выработки и упаковки — между ними не должно быть больше шести месяцев. Лососевые породы рыб идут на нерест с июля по сентябрь. Значит красная икра должна быть заготовлена не позднее начала октября.

6. Сколько стоит икра

Средняя стоимость красной икры — от 500 рублей за 100 грамм. За черную икру придется отдать гораздо больше — от 6 000 рублей за те же 100 грамм.

7. Как съесть икру

Бутерброды с красной икрой - неизменная закуска на новогоднем столе в России. Legion Media Legion Media

Классический вариант поедания икры в России — бутерброды из белого хлеба, с маслом и икрой. Еще один частый вариант, особенно на Новый год, — фаршированные яйца с икрой.

В русской традиции икра также подается с блинами или как закуска к водке. Можно добавить икру в салат или соус, а также украсить ею горячее блюдо. А если количество позволяет, раз в году можно поесть икру ложкой. Но не переедайте.