7 советов как правильно выбрать, а потом съесть икру

Как выбрать лучшую икру?Legion Media
Красную икру продают обычно на развес или в герметичных банках: жестяных или стеклянных. Лучше покупать икру на развес у проверенного продавца. Икра в банках обычно содержит много соли и консервантов. Если вы покупаете в стеклянной банке, то можете хотя бы посмотреть на икру, а в случае с жестяной — вы покупаете кота в мешке. Кроме того, производитель может обмануть, увеличив вес банки.
Если вы решили побаловать себя и купить черную икру, то будьте особенно внимательны. Во-первых, скорее всего вы раньше никогда ее не видели, во-вторых, черную икру легально на развес обычно не продают, и попробовать ее у продавца вы не сможете. Единственный совет — покупать икру у проверенного производителя.
Икринки должны быть упругими, не лопнувшими. По размеру они могут немного отличаться, если же все икринки идеального размера — то это повод насторожиться.
Большое количество вязкой субстанции между икринками, или если сама икринка мутная — это тоже плохой знак. Еще у икры должен быть так называемый глазок — небольшая точка чуть более темного цвета. Если его нет, перед вами подделка.
Настоящая икра должна пахнуть нейтрально, никакого запаха воблы. Она должна лопаться и быстро растворяться во рту. А если оболочка хрустит на зубах, значит это подделка.
Чаще всего в магазинах встречается красная икра лососевых рыб трех видов: кета, горбуша, нерка:
Какая лучше — можно поспорить, но большинство отдает предпочтение икре горбуши и кеты.
Мало найдется счастливчиков, которые ели настоящую черную икру, но попробуем описать ее цвет. У самой дорогой черной икры — от рыбы белуги — цвет варьируется от слегка потемневшего сероватого оттенка до густого черного. Чем светлее такая икра, тем она дороже. У икры калуги цвет может быть потемневшим серым, коричневатым или черным. Икра осетра имеет желто-коричневый или бронзовый оттенок.
При покупке икры в банке стоит обратить внимание на дату выработки и упаковки — между ними не должно быть больше шести месяцев. Лососевые породы рыб идут на нерест с июля по сентябрь. Значит красная икра должна быть заготовлена не позднее начала октября.
Средняя стоимость красной икры — от 500 рублей за 100 грамм. За черную икру придется отдать гораздо больше — от 6 000 рублей за те же 100 грамм.
Бутерброды с красной икрой - неизменная закуска на новогоднем столе в России.Legion Media
Классический вариант поедания икры в России — бутерброды из белого хлеба, с маслом и икрой. Еще один частый вариант, особенно на Новый год, — фаршированные яйца с икрой.
В русской традиции икра также подается с блинами или как закуска к водке. Можно добавить икру в салат или соус, а также украсить ею горячее блюдо. А если количество позволяет, раз в году можно поесть икру ложкой. Но не переедайте.