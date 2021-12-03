С чем есть борщ? Перечисляем традиционную выпечку и закуски (РЕЦЕПТЫ)

А вы бы что выбрали к борщу: ватрушку или калитку?Ресторан "Матрешка".
В отличие от других регионов, борщ в Москве готовят с копченостями. «Настоящий московский борщ варится на говяжьем бульоне, но при этом в нем обязательно должно присутствовать несколько сортов мяса и много разнообразных мясных деликатесов — вроде грудинки, копчёностей и колбас. И только в Москве к борщу подавалась ватрушка с творогом», – говорит Влад Пискунов, шеф-повар ресторана «Матрешка».
В отличие от сладких ватрушек, которые готовят с творогом или вареньем, ватрушки к борщу не сладкие и меньше по размеру.
Борщ с творожной ватрушкой.Ресторан "Матрешка".
Как приготовить слоеную ватрушку с творогом:
Смешать стакан теплого молока, разведенные дрожжи (15 г), яйца (2 шт), полторы столовые ложки сахара и 1/2 чайной ложки соды.
Добавить просеянную муку (3 стакана), хорошо взбить, положить размягченное сливочное масло (50 г), столовую ложку растительного масла и продолжить перемешивать, пока тесто не станет отставать от рук.
Сформировать шар и оставить в теплом месте подниматься на 40 минут. Обмять еще раз, дать вновь подняться.
Выложить тесто на доску, посыпанную мукой, раскатать в жгут, отрезать от него небольшие кусочки и сформировать круглые шарики.
Уложить их на смазанный маслом противень на расстоянии 4-5 см друг от друга и оставить еще на 15 минут, чтобы они поднялись.
В ватрушках сделать стаканом углубление и заполнить творожной начинкой.
Для начинки творог (500 г) перемешать с яйцами (2 шт), 1 столовой ложкой сахара и 1 столовой ложкой соли (без горки), добавить петрушку или укроп (50 г), 2 столовые ложки растопленного сливочного масла.
Оставить настояться на 15 минут, смазать взбитым яйцом и отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 180°С.
Украинский борщ чаще всего варят на свином бульоне с добавлением свежей капусты. К такому борщу подают пампушки - маленькие пышные булочки, пропитанные растительным маслом с чесноком. Пампушки пекут в основном из дрожжевого теста, пока варится борщ, и подают на стол теплыми.
Борщ с чесночными пампушками.Legion Media
Как приготовить чесночную пампушку:
В теплой воде (250 мл, не более 45°С) растворить дрожжи (10 г), сахар (1 ч. ложка) и соль (1 ч. ложка).
Добавить муку (400 г) и растительное масло (2 ст. ложки), и замесить тесто. Скатать в шар, накрыть полотенцем и оставить на 1 час подниматься в тепле.
Разделить тесто на небольшие кусочки и скатать шарики размером с яйцо, уложить плотно в смазанную растительным маслом форму и оставить еще на 30 минут.
Смазать желтком и поставить в разогретую до 200°С духовку на 25 минут.
Пропустить чеснок (5 зубчиков) через пресс, добавить растительное масло (2 ст. ложки) и соль (1 ч. ложка), все взбить. Можно добавить зелень.
Осталось вынуть пампушки из духовки и смазать чесночным соусом.
Накрыть полотенцем и оставить "отдохнуть" на 15 минут.
Для кубанского или краснодарского борща выбирают специальный сорт свеклы, светло-розовой, полосатой, поэтому и борщ получается золотисто-розовым. Кроме того, в кубанский борщ добавляют очень кислые помидоры и «старое» (выдержанное) сало. Такой борщ едят с теплым сырным пирогом.
Аппетитный сырный пирог.Legion Media
Как приготовить сырный пирог:
Холодное сливочное масло (120 г) порезать на кусочки и перетереть с мукой (220 г) в крошку.
Добавить молоко комнатной температуры (50 мл) и перемешать. При необходимости добавить еще муки, замесить тесто и убрать его в морозилку на 15 минут.
Для начинки натереть сыр (250 г), смешать с яйцами (2 шт), солью (1 ч. ложка) и натертым чесноком (1 зубчик).
Тесто распределить по дну формы, выложить сверху начинку.
Запекать сырный пирог в духовке при 200-220°С градусах, пока не подрумянится верх.
В русском языке есть пословица: «Борщ без каши вдовец, а каша без борща - вдова», так что к борщу вместо хлеба могли подавать кашу. В Карелии готовят блюдо «два в одном» — калитки с пшеном. Калитки — это открытые ржаные пирожки, которые готовятся с солеными или сладкими начинками. Оптимальная начинка к борщу — пшенная каша.
Борщ с карельской калиткой.Ресторан "Матрешка".
Как приготовить калитки с пшеном:
В глубокую миску налить теплое молоко (100 мл), добавить немного воды, соль и хорошо перемешать.
Всыпать просеянную муку (ржаная - 200 г, пшеничная - 30 г) и замешать густое тесто. Дать тесту постоять 15 минут.
Разделить тесто на шарики, раскатать их в плоские лепешки толщиной 1-1.5 см и выложить на них пшенную кашу, сваренную на молоке. Края защипнуть, сверху смазать яйцом.
Выпекать при температуре 200-210°С 10-15 минут.
Готовые калитки смазать растопленным сливочным маслом.
Классика закусок к борщу — сало, соленые огурцы, зубчики чеснока и зеленый лук. С борщом всегда уместен ржаной бородинский хлеб или пирожок с грибами или капустой. Заправляют борщ сметаной. Можно предложить и стопку водки.
Закуски к борщу.Legion Media