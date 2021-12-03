С чем есть борщ? Перечисляем традиционную выпечку и закуски (РЕЦЕПТЫ)

А вы бы что выбрали к борщу: ватрушку или калитку?

Существует версия, что слово "борщ" долго использовали для обозначения любых супов. А готовились они из самых распространенных в регионе продуктов. Это объясняет разнообразие рецептов самого борща, закусок и выпечки к нему.

1. Московский борщ с ватрушкой

В отличие от других регионов, борщ в Москве готовят с копченостями. «Настоящий московский борщ варится на говяжьем бульоне, но при этом в нем обязательно должно присутствовать несколько сортов мяса и много разнообразных мясных деликатесов — вроде грудинки, копчёностей и колбас. И только в Москве к борщу подавалась ватрушка с творогом», – говорит Влад Пискунов, шеф-повар ресторана «Матрешка».

В отличие от сладких ватрушек, которые готовят с творогом или вареньем, ватрушки к борщу не сладкие и меньше по размеру.

Борщ с творожной ватрушкой. Ресторан "Матрешка". Ресторан "Матрешка".

Как приготовить слоеную ватрушку с творогом:

Смешать стакан теплого молока, разведенные дрожжи (15 г), яйца (2 шт), полторы столовые ложки сахара и 1/2 чайной ложки соды.

Добавить просеянную муку (3 стакана), хорошо взбить, положить размягченное сливочное масло (50 г), столовую ложку растительного масла и продолжить перемешивать, пока тесто не станет отставать от рук.

Сформировать шар и оставить в теплом месте подниматься на 40 минут. Обмять еще раз, дать вновь подняться.

Выложить тесто на доску, посыпанную мукой, раскатать в жгут, отрезать от него небольшие кусочки и сформировать круглые шарики.

Уложить их на смазанный маслом противень на расстоянии 4-5 см друг от друга и оставить еще на 15 минут, чтобы они поднялись.

В ватрушках сделать стаканом углубление и заполнить творожной начинкой.

Для начинки творог (500 г) перемешать с яйцами (2 шт), 1 столовой ложкой сахара и 1 столовой ложкой соли (без горки), добавить петрушку или укроп (50 г), 2 столовые ложки растопленного сливочного масла.

Оставить настояться на 15 минут, смазать взбитым яйцом и отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 180°С.

2. Украинский борщ с чесночной пампушкой

Украинский борщ чаще всего варят на свином бульоне с добавлением свежей капусты. К такому борщу подают пампушки - маленькие пышные булочки, пропитанные растительным маслом с чесноком. Пампушки пекут в основном из дрожжевого теста, пока варится борщ, и подают на стол теплыми.

Борщ с чесночными пампушками. Legion Media Legion Media

Как приготовить чесночную пампушку:

В теплой воде (250 мл, не более 45°С) растворить дрожжи (10 г), сахар (1 ч. ложка) и соль (1 ч. ложка).

Добавить муку (400 г) и растительное масло (2 ст. ложки), и замесить тесто. Скатать в шар, накрыть полотенцем и оставить на 1 час подниматься в тепле.

Разделить тесто на небольшие кусочки и скатать шарики размером с яйцо, уложить плотно в смазанную растительным маслом форму и оставить еще на 30 минут.

Смазать желтком и поставить в разогретую до 200°С духовку на 25 минут.

Пропустить чеснок (5 зубчиков) через пресс, добавить растительное масло (2 ст. ложки) и соль (1 ч. ложка), все взбить. Можно добавить зелень.

Осталось вынуть пампушки из духовки и смазать чесночным соусом.

Накрыть полотенцем и оставить "отдохнуть" на 15 минут.

3. Кубанский борщ с сырным пирогом

Для кубанского или краснодарского борща выбирают специальный сорт свеклы, светло-розовой, полосатой, поэтому и борщ получается золотисто-розовым. Кроме того, в кубанский борщ добавляют очень кислые помидоры и «старое» (выдержанное) сало. Такой борщ едят с теплым сырным пирогом.

Аппетитный сырный пирог. Legion Media Legion Media

Как приготовить сырный пирог:

Холодное сливочное масло (120 г) порезать на кусочки и перетереть с мукой (220 г) в крошку.

Добавить молоко комнатной температуры (50 мл) и перемешать. При необходимости добавить еще муки, замесить тесто и убрать его в морозилку на 15 минут.

Для начинки натереть сыр (250 г), смешать с яйцами (2 шт), солью (1 ч. ложка) и натертым чесноком (1 зубчик).

Тесто распределить по дну формы, выложить сверху начинку.

Запекать сырный пирог в духовке при 200-220°С градусах, пока не подрумянится верх.

4. Северный борщ с калитками

В русском языке есть пословица: «Борщ без каши вдовец, а каша без борща - вдова», так что к борщу вместо хлеба могли подавать кашу. В Карелии готовят блюдо «два в одном» — калитки с пшеном. Калитки — это открытые ржаные пирожки, которые готовятся с солеными или сладкими начинками. Оптимальная начинка к борщу — пшенная каша.

Борщ с карельской калиткой. Ресторан "Матрешка". Ресторан "Матрешка".

Как приготовить калитки с пшеном:

В глубокую миску налить теплое молоко (100 мл), добавить немного воды, соль и хорошо перемешать.

Всыпать просеянную муку (ржаная - 200 г, пшеничная - 30 г) и замешать густое тесто. Дать тесту постоять 15 минут.

Разделить тесто на шарики, раскатать их в плоские лепешки толщиной 1-1.5 см и выложить на них пшенную кашу, сваренную на молоке. Края защипнуть, сверху смазать яйцом.

Выпекать при температуре 200-210°С 10-15 минут.

Готовые калитки смазать растопленным сливочным маслом.

5. Что еще съесть с борщом

Классика закусок к борщу — сало, соленые огурцы, зубчики чеснока и зеленый лук. С борщом всегда уместен ржаной бородинский хлеб или пирожок с грибами или капустой. Заправляют борщ сметаной. Можно предложить и стопку водки.