100 главных русских блюд

Наваристые супы, нежнейшие десерты, воздушная выпечка… Мы выбрали самое лучшее, что можно попробовать в России.

100. Эчпочмак

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Когда-то эчпочмак был традиционной едой кочевников, в него клали сырую мясную начинку, а через отверстие сверху во время стоянок заливали горячий бульон, так получилось полноценное горячее блюдо. Сейчас эчпочмак считается визитной карточкой республики Татарстан.

99. Сбитень

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До появления чая в России сбитень был главным напитком, согревающим в холодное время года. В кипящей воде растворяют мед, добавляют травы (зверобой, мяту, шалфей) и специи (кардамон, гвоздику, корицу). Пьют с пряниками и печеньем.

98. Чуду

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В Дагестане чуду популярны так же, как чебуреки на черноморском побережье. Это тонкие или пышные лепешки с мясными и овощными начинками, приготовленные на сухой сковороде и смазанные маслом.

97. Окрошка

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Рецепты окрошки встречаются в кулинарных книгах с конца XVIII века. Классическая окрошка - это мелко нарезанные овощи, мясо и зелень с белым квасом (не сладким). Позже появились альтернативы квасу - его стали заменять на минеральную воду, кефир, айран и другие кисломолочные продукты.

96. Манная каша

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Дети обычно едят эту кашу на завтрак дома, в детских садах, школах и столовых. И это то самое блюдо, которое вызывает двойные эмоции. С одной стороны - противная густая жижа на молоке. Но с другой - подается с вареньем или ягодами!

95. Калитки

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Традиционное блюдо карельской и северо-русской кухонь получило свое название в честь небольшого кошелька «калиты» (на старорусском), которое оно напоминает по форме. Начинки для калиток, пирожков из пресного ржаного теста, могут быть самыми разными.

94. Калач

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В старые времена калач был излюбленным русским фастфудом. Он выпекался, как правило, в форме «гири» с ручкой, за которую было удобно его держать. Фирменные калачи сегодня можно попробовать в Коломне, Тобольске, Муроме.

93. Адыгейский сыр

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Это мягкий сыр белого цвета из коровьего молока. Его производят черкесы в республике Адыгея. Сыр добавляют в салаты, супы, с ним запекают мясо и рыбу, готовят сырники, чизкейки и другие десерты.

92. Песочные кольца с арахисом

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В советское время это песочное печенье можно было купить в каждой школьной столовой и в любом продовольственном магазине. Сейчас оно кажется незамысловатым, но простота теста компенсируется арахисом, так что чем больше орешков - тем вкуснее.

91. Расстегай с рыбой

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Пирожки с рыбной начинкой традиционно пекут открытыми, как будто «расстегнутыми» сверху (отсюда и название). Подойдет практически любая рыба, но для торжественных случаев берут форель или семгу.

90. Клюква в сахарной пудре

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Кисловатые ягоды в сладкой оболочке тают во рту - именно так этот советский десерт из картонной коробки запомнился многим с детства. В таком виде он продается и сейчас. Если готовить его самостоятельно, то вместо клюквы можно взять бруснику.

89. Соленые грибы

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Для засолки обычно используют грузди, рыжики, белые грибы, лисички. Соленые грибы подают на стол как закуску, а еще добавляют в супы, салаты, используют в качестве начинки для пирогов и блинов.

88. Перловка

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Царь-каша - именно так называют в России старинный способ приготовления перловки с грибами или мясом. Ее уважали царские особы, она даже была одним из блюд на коронации Николая II. А этот рецепт с грибами был одним из любимых у Петра I. Именно он ввел перловую кашу в рацион армии.

87. Баклажанная икра

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«Икра заморская, баклажанная!» - фраза из легендарного советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» мгновенно стала крылатой. И именно после этого фильма икра из баклажанов стала популярной закуской на российском столе. Тем более, что она никогда не была в дефиците.

86. Коврижка

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Коврижка напоминает большой мягкий пряник с добавлением пряностей, меда, изюма и цукатов. Среди иностранных «родственников» коврижки - немецкий штоллен и английский имбирный хлеб.

85. Перепечи

Блюдо удмуртской кухни напоминает ватрушку или маленькую пиццу. Перепечи бывают с мясной, грибной, овощной начинкой.

84. Каравай

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Этот свадебный хлеб у славян считается символом счастья и изобилия. Каравай традиционно украшают вылепленными их хлеба колосьями (к достатку), гроздьями калины (к прибавлению в семье), двумя кольцами или парой лебедей (символ верности).

83. Курник

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Традиционный мясной пирог, который пекли на свадьбу донские и кубанские казаки, а впоследствии рецепт распространился по всей России. Чаще всего начинка была из курицы - отсюда и название.

82. Щи из щавеля

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Этот зеленый суп варят с большим количеством щавеля с картофелем и яйцом. Для бульона подойдет куриный или говяжий. Главное не забыть сметану и свежую зелень при подаче.

81. Ряженка

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Этот кисломолочный продукт получают из топленого коровьего молока. Они похожи по составу, но ряженка лучше усваивается. В отличие от молока, ряженка имеет нежный кремовый оттенок и карамельный вкус. Раньше ее готовили в печи, добавляя в молоко сметану, сейчас технология упростилась - ряженку изготавливают из молока и закваски.

80. Яйца, фаршированные икрой

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Классика советского новогоднего застолья! Половинки вареных яиц c начинкой из желтков, зеленью, майонеза (а как же без него!) и украшенные сверху красной или черной икрой.

79. Хычин

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В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии эта лепешка с различными начинками - настоящая королева любого стола. Балкарские хычины - это тонкие лепешки, а карачаевские - из пышного теста на кефире или молоке. В качестве начинки используют отварной картофель, зелень или мясо.

78. Кулич

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Этот пасхальный хлеб имеет цилиндрическую форму, сверху украшается глазурью или сахарной пудрой, а в тесто добавляют изюм, орехи и цукаты. По традиции куличи освящают вместе с яйцами и творожными Пасхами накануне праздника Пасхи.

77. Творожная Пасха

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Этот творожный десерт как правило готовят один раз в году на праздник Пасхи. Он имеет форму усеченной пирамиды, которая символизирует Гроб Господень. Помимо протертого творога, содержит сливочное масло, сметану, яйца и сахар. Также в нее добавляют по вкусу изюм, цукаты, лимонную цедру.

76. Гречневая каша со шкварками

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Это вариант походной каши - из минимального количества ингредиентов готовится вкусное и сытное блюдо. Достаточно обжарить мясные шкварки или сало, репчатый лук и потомить это все с гречкой и специями.

75. Запеченные яблоки

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Этот старинный русский десерт придется по вкусу не только любителям яблок. Берем яблоко, вырезаем серединку и начиняем творогом и изюмом, сверху можно посыпать корицей или добавить для сладости ложечку меда. Запекаем до готовности!

74. Салат из крабовых палочек

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А краб-то ненастоящий, скажете вы, и будет правы. И все же этот советский салат с рисом, консервированной кукурузой и крабовыми палочками (из рыбного фарша и крахмала) всегда появляется в самые торжественные моменты.

73. Шаньги

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Внешне они похожи на ватрушки, но чаще всего пекутся с соленой начинкой. Изначально их готовили с гороховой кашей, сметаной, сейчас более распространенными стали варианты с картофельным пюре, творогом, гречкой и яйцом. Их едят горячими с супом, чаем или молоком.

72. Блинный торт

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Если пары блинов мало, всегда можно приготовить блинный торт. И для этого не обязательно ждать Масленицу. Для одного торта достаточно приготовить 20 блинов, промазать их кремом на основе сливок и оставить в холодильнике на 3-4 часа.

71. Фаршированные перцы

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Они всегда эффектно выглядят, а за счет термической обработки начинка успевает пропитаться вкусом перцев и соусом, будь то бульон, сливки, сметанный или томатный соус. Самая распространенная начинка - мясной фарш с рисом или без, но не менее интересными получаются перцы с сыром или овощами.

70. Торт «Москва»

Евгений Биятов/Sputnik Евгений Биятов/Sputnik

Он появился лишь в 2015 году и практически стал гастрономическим символом российской столицы. В составе - безе, фундук и вареная сгущенка. Торт покрыт красной глазурью и надписью «Москва» из белого шоколада.

69. Ленивые вареники

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Народное блюдо для самых ленивых: просто раскатываем колбаску из творожного теста, режем на кусочки и отвариваем в кипящей воде. Никакой лепки, а результат фантастический!

68. Цветаевский пирог

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Этот яблочный пирог часто пекли в семье поэта Марины Цветаевой. Особенность его в нежном сметанном тесте. Яблоки лучше всего подходят терпкие, осенние. Каждый год в день рождения поэтессы (8 октября) почитатели пекут его до сих пор.

67. Уха

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В XI-XII в. ухой называли практически любой суп (грибной, куриный и др.), подразумевая отвар. Рыбным блюдом уха окончательно стала в конце XVII - нач.XVIII веков. Современная уха - это суп с прозрачным бульоном из одного или нескольких сортов рыбы с луком, картофелем, морковью и специями. Рыбацкую уху варят на костре и в конце добавляют водку.

66. Салат «Мимоза»

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Один вид этого салата переносит в новогодние праздники! Несколько слоев из консервированной рыбы (чаще всего - горбуши), натертых яичных белков и желтков, отварной моркови, сыра и зелени - и ваша «Мимоза» готова.

65. Пастила

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Старинное русское лакомство известно с 14 века. Родиной ее чаще всего называют подмосковный город Коломну. Пастилу делают из яблок, добавляя в нее мед и иногда яичный белок, чтобы осветлить.

64. Зефир

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Легкий десерт из фруктового пюре, названный в честь древнегреческого бога ветра. Зефир - это младший брат пастилы, который отличается не только формой, но и наличием сахара в составе вместо традиционного меда.

63. Баранки

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Мучное запеченное изделие в форме круга или овала диаметром 7-10 см. Они отличаются глянцевой поверхностью, которая получается из-за того, что перед выпечкой их ошпаривают. Баранки символизируют солнце, поэтому славяне так охотно украшали гирляндами из баранок свои жилища или вешали их на самовар.

62. Бублики

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Бублик похож на баранку, но более крупный, с диаметром от 8 до 20 см. Внутри тесто более мягкое и рыхлое, поэтому бублики не могут храниться месяцами как баранки.

61. Солянка

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У этого супа необычный кисло-соленый вкус - все дело в соленых огурцах, маслинах, лимоне, а иногда и квасе, которые в него добавляют. Солянки бывают мясными, рыбными и грибными. В Советское время солянка продавалась как суп быстрого приготовления в консервных банках.

60. Ленинградский торт

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В его основе песочные коржи, пропитанные масляным кремом и украшенные шоколадной глазурью. Но самое вкусное - это ореховая крошка по бокам. Создан торт был в знаменитом ленинградском кафе «Север», которое существует и сегодня.

59. Кисель

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На Руси кисель был самостоятельным блюдом и представлял собой заквашенную овсянку с водой - то есть что-то вроде пудинга. Современный кисель - это густой фруктово-ягодный напиток на крахмале. В магазинах он продается в виде брикетов, которые нужно развести в воде, но дети очень любят грызть их просто так.

58. Беляши

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Это блюдо татарской и башкирской кухонь было популярным стритфудом в советское время. Открытые пирожки с мясным фаршем, обжаренные в масле, продавались в привокзальных магазинах и кулинариях.

57. Варенье

Victoria Drey Victoria Drey

В России варят варенье практически из всего - ягод, фруктов и даже кедровых шишек. В Астраханской области в ход идут и арбузы - такое варенье называется «нардек», или «арбузный мед».

56. Малосольные огурцы

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Хрустящие огурцы, засоленные с чесноком и укропом, - традиционная русская закуска к водке, а огуречный рассол - средство от похмелья. Помимо этого, огурцы хорошо подходят в качестве закуски к картофелю, используются при приготовлении салатов (винегрет) и супов (рассольник).

55. Вафельные трубочки

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Этот десерт у многих ассоциируется с детством. Причем, достать вафельные трубочки с вареной сгущенкой в советское время было настоящей удачей! Не так часто они появлялись в продаже, а личная вафельница была роскошью.

54. Квашеная капуста

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Капуста с морковью и кислыми ягодами клюквы через несколько дней брожения в соленом растворе превращается в отличную закуску на любой случай жизни. Иногда к капусте добавляют яблоко, свеклу или стручковый перец.

53. Пшенная каша с тыквой

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Пшено прекрасно сочетается с тыквой, обогащая ее вкус и придавая неповторимый аромат. Добавьте орехи, изюм и курагу - получите идеальный завтрак!

52. Сахарные «язычки»

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Один из самых народных советских (и современных) десертов - сахарные «язычки». Пирожные из слоеного теста, посыпанные сахаром. Все гениальное просто!

51. Осетинский пирог

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Пожалуй, это одно из самых популярных региональных блюд, которые можно найти в любом уголке России. Осетинские пироги имеют много разновидностей, в том числе фыдджын с мясом и бульоном, уалибах с сыром и фасолевый кадурджин.

50. Ром-баба

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Алкогольный кекс? Если только немного. Ром-баба из сдобного теста пропитана сиропом с небольшим количеством коньяка или рома и покрыта сахарной помадкой.

49. Винегрет

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Слово, которым во Франции называют соус, в России стало именем полноценного салата. Вероятно, винегрет появился в русской кухне из Европы. Классический русский рецепт состоит из мелко порезанных отварных свеклы, моркови, картофеля, лука, горошка и соленых или маринованных огурцов с заправкой из масла и уксуса. Существует множество версий винегрета - с квашеной капустой, с фасолью, с грибами, с мясом, с рубленым яйцом и селедкой.

48. Чак-чак

Victoria Drey Victoria Drey

Маленькие кусочки хрустящего теста, щедро пропитанного сладким медовым сиропом, – это традиционное татарское печенье чак-чак. На татарском языке «чак-чак» означает «мелочь».

47. Пожарские котлеты

Victoria Drey Victoria Drey

Куриные котлеты в панировке из сухарей появились в русской кухне в начале 19 века: их готовили в трактире Евдокима Пожарского в Торжке (Тверская области), а народная молва мигом разнесла хвалебные отзывы по всей стране. Даже императору Николаю I понравилось!

46. Творожная запеканка

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Нежная творожная запеканка с изюмом - один из самых полезных десертов русской кухни. В сочетании со сметаной или домашним вареньем она превращается в настоящее гастрономическое удовольствие.

45. Шарлотка

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Популярный яблочный пирог - это народная версия десерта «Charlotte Russe», придуманного французским поваром императора Александра I. Изначально это был пирог с кремом и взбитыми сливками, который затем трансформировался в обычным бисквит с яблочной начинкой. Зато с рецептом справится даже ребенок!

44. Гурьевская каша

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Нежная манная каша с ягодами и орехами - почти десерт. Рецепт в начале 19 века придумал Захар Кузьмин, крестьянин, который служил поваром в доме министра финансов Дмитрия Гурьева. Он остался неизменным с царских времен.

43. Сочник

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Казалось бы, это просто песочное тесто с творожной начинкой, но как вкусно! Название происходит от слова «сок», так как в старорусском рецепте в тесте был сок.

42. Сметанник

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Бисквитные коржи, приготовленные на сметане и пропитанные сметанным кремом, составляют основу этого классического торта русской кухни. Украшает каждый кондитер его по-своему, так что здесь огромный простор для творчества.

41. Рассольник

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Его основа - соленые огурцы. Рассол придает супу приятную кислинку. В бульон, кроме того, добавляют крупу (чаще перловку), немного картофеля и кусочки мяса. Два самых известных варианта рассольника носят названия Москвы и Ленинграда. Разница в том, что ленинградский делается на основе говяжьего бульона, а московский - куриного.

40. Компот

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Первое, второе - и компот из сухофруктов на десерт. Лучшими ингредиентами для этого напитка считаются яблоки, груши, абрикосы или изюм. Топовая позиция в любой столовой!

39. Котлета по-киевски

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Историки кулинарии полагают, что котлета по-киевски была придумана в начале 20 века (в Москве или Санкт-Петербурге), а позже ее переименовали советские рестораны. Рецепт не изменился с советских времен: это котлета из куриной отбивной в панировке, внутри которой завернуто сливочное масло с зеленью.

38. Творожное кольцо

Victoria Drey Victoria Drey

В русской кухне много десертов с творогом, но этот - самый элегантный. Пирожное из заварного теста со сладкой начинкой было на царском столе еще в 19 веке, но широкому кругу гурманов стало доступно лишь в советские годы.

37. Пирожки

Yulia Mulino Yulia Mulino

Небольшие пирожки с соленой начинкой традиционно ели с супами и похлебками, а сладкие хороши с горячими напитками. Самые популярные начинки - капуста, мясной фарш, картофельное пюре с грибами, рис с яйцом, ягоды, яблоки.

36. Ватрушка

Victoria Drey Victoria Drey

Как в русской кухне появилось это слово и что оно означает, историки не могут определиться до сих пор. Но с незапамятных времен эта сдобная булочка с творогом или вареньем будто переносит в детство.

35. Чебурек

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Коронное блюдо крымско-татарской кухни и главная уличная еда любого черноморского курорта. Это своего рода пирожок из тонкого теста с мясной начинкой, обжаренный в масле.

34. Голубцы

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Самое сложное в приготовлении этих «капустных роллов», как их называют иностранцы, - это сам процесс заворачивания мясного фарша с рисом в лист капусты. Впрочем, есть и ленивый вариант, когда все ингредиенты просто вместе тушатся на сковороде. Вам какой больше по душе?

33. Чурчхела

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Нить орехов в застывшем виноградном или гранатовом соке - это, пожалуй, самый известный десерт, который можно попробовать на южных курортах России. Чурчхела имеет грузинские корни и стала очень популярна в СССР, когда жители страны начали массово отдыхать на побережье Черного моря.

32. Глазированные сырки

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Творожные сырки в шоколадной глазури появились в СССР в 1930-е. Помимо творога в них добавляют сливочное масло, соль, сахар и другие фруктовые наполнители для вкуса. Шоколадная глазурь делает их похожими на любимое советское мороженое «Эскимо».

31. Котлеты с картофельным пюре

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Котлеты, которые подавали в советских столовых, имели очень нежный вкус и иную консистенцию, чем домашние. А весь секрет был в хлебе: его добавляли, чтобы сэкономить на мясе (фарш был из говядины и свинины), но получилось весьма недурно. На гарнир - картофельное пюре на молоке. Для многих русских и сегодня - лучший обед всех времен!

30. Манник

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Простой и быстрый в приготовлении пирог из манной крупы и кефира. За счет манки он получается нежным и воздушным. Сверху можно добавить немного варенья или посыпать сахарной пудрой.

29. Невский пирог

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Этот пирог мгновенно покоряет своим воздушным тестом и кремом, сделанным из сливочного масла и сгущенки. Внешне он напоминает «Бостонский» без шоколада, но рецепты отличаются тестом и кремом.

28. Мясо по-французски

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Во всем мире это блюдо известно как мясо или свинина «по-орловски» в честь графа Алексея Орлова. Именно графский повар-француз считается создателем этого блюда. И только в России мясо (свинина или говядина), запеченное под слоем из картофеля и лука с соусом бешамель и сырной корочкой, называется «мясом по-французски».

27. Буше

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Несмотря на французское название, «Буше» - пирожное исключительно советское. Представляет оно из себя два небольших бисквита с кремовой прослойкой, залитые шоколадной глазурью.

26. Кефир

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Каждый русский знает с детства, что этот кисломолочный напиток родом из Кавказа очень полезен для здоровья. Кстати, кефир можно использовать и для косметических целей.

25. Пончики

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Мучные изделия в форме круга, обжаренные в масле. Обсыпанные сахарной пудрой и с отверстием внутри в России называют также пышками - они стали едва ли не визитной карточкой Санкт-Петербурга. Другой вид популярных пончиков - в виде пышной булочки, иногда с начинкой внутри.

24. Торт «Медовик»

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Один из самых популярных домашних тортов на всем постсоветском пространстве состоит из нескольких ароматных медовых коржей и сметанного крема. По легенеде, его придумал кондитер императрицы Елизаветы Алексеевны.

23. Пирожное «Картошка»

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Пирожное из печенья, какао и сгущенки - одно из самых простых в приготовлении. А еще это очень вкусный способ использовать обрезки бисквита.

22. Солянка на сковороде

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Сытное блюдо с литовскими корнями быстро стало популярным в советской армии. Сейчас его можно встретить в столовых и в домашнем рационе. Солянка или бигус состоит из капусты, тушеной с мясом, сосисками, рыбой или грибами.

21. Орешки с вареной сгущенкой

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Чтобы приготовить это печенье нужны формочки для выпечки или специальная сковорода с углублениями в форме орешков. Сначала выпекаются половинки, затем в каждую добавляется вареная сгущенка, и они соединяются.

20. Торт «Прага»

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Один из самых популярных русских тортов, который еще в 1960-х создал Владимир Гуральник. В юности он изучал кондитерское дело в столице Чехословакии и посвятил этому городу свой торт. Состоит он из слоев шоколадного бисквита с абрикосовым джемом и шоколадным масляным кремом. Все это великолепие покрыто шоколадной глазурью.

19. Оладьи

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В отличие от блинов, оладьи имеют малый диаметр и более пышную фактуру. Их пекут из пшеничной муки с добавлением дрожжей. Подают со сметаной или вареньем.

18. Вареники

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Ближайшие родственники пельменей. Они отличаются начинкой (чаще всего их готовят с творогом, ягодами, картофелем или грибами), а также формой. Вареники бывают и с мясом, но его предварительно отваривают, а уже потом кладут в тесто (для пельменей используют сырой фарш).

17. Шашлык

Anna Kraynova/Getty Images Anna Kraynova/Getty Images

Кто не любит жарить летом шашлыки на даче? Конечно, у каждого кулинара свой фирменный рецепт этого кавказского блюда в зависимости от типа и вида мяса и настроения: кто-то любит мариновать в кефире, кто-то в майонезе, а кто-то даже в меде. В ресторанах шашлыки обычно подают с лавашом, зеленью и аджикой.

16. Квас

Agna Reijo/Getty Images Agna Reijo/Getty Images

Кто из нас не делал этот напиток дома из хлебных корок? Летом в жару квас отлично освежает и бодрит, как никакой лимонад или кола.

15. Торт «Птичье молоко»

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Он был создан в 1978 году главным кондитером московского ресторана «Прага» Владимиром Гуральником, который взял за основу рецепт одноименных конфет. Нежное суфле на мягком бисквите, покрытое темным шоколадом - от него невероятно сложно отказаться.

14. Пломбир

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Мороженое пломбир пришло в русскую кухню из Франции, а промышленное производство началось в ранние советские годы. По стандартам ГОСТа, это мороженое должно было содержать наибольший процент молочного жира и изготавливаться из цельного молока или сливок. Пломбир выпускается и в виде брикета, и в вафельном стаканчике, но вкуснее всего - в шоколадной глазури.

13. Жареная картошка с грибами

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Если вы считаете, что в мире не бывает ничего идеального, вспомните вкус жареной картошки с грибами. Грибы подойдут любые - лисички, грузди, шампиньоны. А вкуснее всего есть прямо со сковородки!

12. Тульский пряник

Рамиль Ситдиков/Sputnik Рамиль Ситдиков/Sputnik

Знаменитый пряник известен с конца XVII века. Он бывает разным по форме и весу, но самый распространенный тип - «плитка» с глазурованной сверху надписью. Внутри - повидло или сгущенное молоко.

11. Селедка под шубой

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Любимый русскими салат, от которого многие иностранцы приходят в ужас. Селедка с вареной свеклой? Да! А еще добавим морковь, картофель, лук, яйцо и побольше майонеза.

10. Холодец

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Эта популярная закуска на праздничном столе ни что иное, как очень густой мясной бульон с кусочками мяса, иногда морковью, который за счет охлаждения превратился в желе. Холодец едят с хреном или горчицей.

9. Оливье

Igor Golovniov/Getty Images Igor Golovniov/Getty Images

Салат, без которого не обходится ни одно новогоднее (и не только) застолье в России и постсоветских странах. Советские повара заменили в буржуазном рецепте рябчика на «Докторскую» колбасу, каперсы на консервированный горошек, а соус «Провансаль» на майонез и сотворили самый народный салат.

8. Макароны по-флотски

Andrey Zhuravlev/Getty Images Andrey Zhuravlev/Getty Images

Макароны с мясным фаршем давно стали любимым домашним блюдом для многих семей. В СССР широкое распространение "макароны по-флотски" получили после окончания Второй мировой войны, когда моряки вернулись домой и рассказали о блюде, которое они часто ели на службе.

7. Торт «Наполеон»

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Русская версия торта «тысяча слоев» появилась в 1912 году, когда страна праздновала 100-летие победы над Наполеоном. Он легко готовится из слоеного теста и заварного (или масляного крема). Главное - дать коржам пропитаться как минимум ночь.

6. Сырники

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Сырники со сметаной или вареньем - идеальный завтрак на все времена! Творог в качестве главного ингредиента делает их особенно полезными и нежными по текстуре.

5. Бефстроганов

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Говядину по-строгановски придумал французский повар, служивший у графа Александра Строганова. Филе говядины нарезают на мелкие кусочки, панируют в муке, быстро обжаривают с луком, а затем тушат с соусом из сметаны и томатного соуса около часа. К блюду добавляют соленые огурцы, грибы и подают с картофельным пюре или рисом в качестве гарнира.

4. Щи

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Столп русской кухни - суп из капусты с непроизносимым для иностранцев названием “щи”. Готовят его как из квашеной капусты, так и из свежей, а в некоторых регионах (прежде всего в городах современного Золотого Кольца) зимой были распространены замороженные щи - что-то вроде полуфабриката, который позволял очень быстро приготовить суп при необходимости.

3. Блины

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Русские блины выпекают из пшеничного дрожжевого теста, а количество начинок к ним не счесть. Блины едят с икрой, грибами, со сметаной и вареньем. Настоящий блинный пир устраивают на Масленичную неделю в ожидании прихода весны.

2. Пельмени

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Самое русское блюдо, которое только можно придумать! Заворачиваем мясо в тесто, скрепляем в форме «ушка» и замораживаем. Кстати, во многих российских регионах есть свои версии пельменей: в Сибири фарш делают из говядины и свинины, на Урале популярна рыбная начинка, на севере встречаются пельмени из дичи.

1. Борщ

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Самый знаменитый суп в России (и в других странах, населенных славянами) готовят с незапамятных времен, причем в каждом регионе свои рецепты. Каждый считают каноническим. Кто-то добавляет в борщ томаты, кто-то фасоль, кто-то картофель, а кто-то готовит его и вовсе без мяса. В любом случае, для многих русских - это блюдо едва ли не ежедневное.