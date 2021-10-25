9 московских ресторанов, которые покорили экспертов Мишлен

Как московским ресторанам удалось получить мишленовские звезды и что в них стоит попробовать?

1. Artest

Две звезды Мишлен у Chef's Table (1ый этаж), рекомендация у Каминного зала (2ой этаж)

Пресс-служба. Пресс-служба.

Artest расположился в двухэтажном особняке XIX века в центре города. На первом этаже находится Сhef’s table (гости сидят за одним столом и получают блюда из рук шеф-повара, общаются с шефом), на втором — зал с камином. Ресторан был открыт лишь в начале этого года опытным российским ресторатором Аркадием Новиковым и назван по первым буквам молодого шеф-повара из Санкт-Петербурга Артема Естафьева. За плечами Естафьева работа в нескольких крупных ресторанах в двух столицах и стажировки в Испании и Франции. Артем использует фермерские продукты, не отказываясь от научных инноваций. В ресторане находится лаборатория, в которой готовят уксусы из овощей и ягод (моркови, черноплодной рябины и др.), ферментируют, экспериментируют с японскими грибами кодзи и выдерживают продукты при высоких температурах. Дополняют изысканную кухню вина ( в карте более 400 наименований) и необычные коктейли на основе комбучи и ферментированных продуктов.

"Картофель" и "Томат" из сета Артема Естафьева "Время". Пресс-служба. Пресс-служба.

Что заказать: Сет "Время", черненые овощи и фрукты.

Средний чек: 15 000 - 20 000 рублей (Chef's table)/ 2 800 - 9 000 рублей (Каминный зал)

Адрес: Трубниковский переулок, 15, строение 2

Сайт: artest.rest

2. Twins Garden

Две звезды Мишлен, зеленая звезда Мишлен, награда "За лучший сервис"

Пресс-служба. Пресс-служба.

С 2017 года братья Иван и Сергей Березуцкие готовят для гостей своего ресторана Twins Garden креативные и высокотехнологичные блюда. В собственной лаборатории шефы объединяют науку и гастрономию: ферментируют продукты, печатают еду на 3D принтере, используют лиофильную сушку. Здесь же установлена кинетическая ферма с парящими в воздухе продуктами - как символ основной фермы площадью 100 гектаров в Ярославской области, откуда в ресторан поступает большинство продуктов. Часть фермы находится в лесу, так что в ресторане всегда есть сезонные ягоды, травы и грибы. Также на ферме выращивают коз, коров и птицу, производят сыры.

"Креветки" из основного меню Ивана и Сергея Березуцких. Пресс-служба. Пресс-служба.

Помимо основного меню, в ресторане можно заказать сет "Открывая Россию заново" с локальными продуктами из разных регионов страны. Второй сет ресторана с говорящим названием "Овощи", предлагает попробовать их от вершков до корешков. Дополняет картину 14 сортов вин, изготовленных из овощей, грибов и трав (как вам вино из томатов или из подберезовиков?!). Ресторан известен своей огромной винной картой, которую справедливо будет назвать книгой, включающей более 1000 этикеток со всего мира.

Что заказать: Сет "Открывая Россию заново"; вареники из дальневосточной креветки с земляникой, спаржей и икрой форели.

Средний чек: 2 500 - 15 000 рублей

Адрес: 7-й - 8-й этаж, ТЦ «На Страстном», Страстной бульвар, 8А

Сайт:twinsgarden.ru

3. White Rabbit

Одна звезда Мишлен

Пресс-служба. Пресс-служба.

Ресторан расположен под стеклянным куполом на 16-м этаже "Смоленского Пассажа" и поражает гостей панорамным видом на Москву. Шеф-повар ресторана и бренд-шеф альянса White Rabbit Family Владимир Мухин занимает 9-е место среди лучших шеф-поваров мира по версии Best Chef Awards. Он экспериментирует с альтернативными источниками белка и новыми технологиями, включая сенсорный дизайн еды (когда цвет, форма и звук влияют на восприятие блюда). Каждый авторский сет, который Владимир представляет на chef's table, - смелый гастрономический перфоманс.

Окрошка с груздями в ледяной тарелке. Пресс-служба. Пресс-служба.

Что заказать: Сет "Черный лебедь", окрошка на рассоле с белыми груздями в ледяной тарелке; бородинский хлеб с кокосовым салом; абрикос с черной икрой.

Средний чек: 2 500 - 12 500 рублей

Адрес: 16-й этаж, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская площадь, 3

Сайт:whiterabbitmoscow.ru

4. Selfie

Одна звезда Мишлен

Пресс-служба. Пресс-служба.

В ресторане современной авторской кухни из альянса White Rabbit Family шеф-повар Анатолий Казаков экспериментирует на русскую тему, используя французские техники. Блюда говорят сами за себя: сахалинский гребешок со сморчками и цветной капустой; репа, брюква и турнепс с медом и фейхоа; котлета Пожарского с кетчупом из огурца и картофельным пюре с черным трюфелем.

Голубь с топинамбуром и моченой брусникой. Пресс-служба. Пресс-служба.

Что заказать: Голубь с топинамбуром и моченой брусникой; краб, пшено, пошехонский сыр и желе из сладких абхазских лимонов в корне сельдерея.

Средний чек: 2 500 - 7 000 рублей

Адрес: 2-й этаж, ТДЦ «ВЭБ.РФ», Новинский бульвар, 31

Сайт: selfiemoscow.ru

5. Сахалин

Одна звезда Мишлен

Пресс-служба. Пресс-служба.

"Сахалин" - это микс из средиземноморской и азиатской кухни, построенный вокруг рыбы, ракушек и других морепродуктов Дальнего Востока России. При желании гости могут выбрать их из ледника или аквариума в центре ресторана, который, кроме прочего, поражает панорамным видом на Москву 360 градусов на высоте 22 и 23 этажей. Возглавляет кухню Алексей Когай, он работает на паназиатском направлении в White Rabbit Family с 2011 года.

Роллы "Золотая рыбка" и десерт "Тирамису". Пресс-служба. Пресс-служба.

Что заказать: Роллы "Золотая рыбка"; салат "Сахалин"; десерт Тирамису, имитирующий банку черной икры.

Средний чек: 3 000 - 11 000 рублей

Адрес: 22-й этаж, отель «Азимут», Смоленская улица, 8

Сайт:sakhalin-moscow.ru

6. Белуга

Одна звезда Мишлен

Пресс-служба. Пресс-служба.

Ресторан расположен на втором этаже роскошного отеля "Националь" с видом на Кремль. "Белугу" называют рестораном русских деликатесов, в меню здесь более 20 видов икры и одна из самых больших в мире водочных карт. Возглавляет кухнюЕвгений Викентьев - авангардный шеф-повар из Санкт-Петербурга, который с легкостью сочетает пельмени с щукой и фуагра с бульоном из сена и грибов; чизкейк с хрустящим ягелем, а виноградные улитки с гречей.

Осьминог с кокосовым кефиром и баклажаном; Виноградные улитки с гречей. Сет "Теория новых деликатесов". Пресс-служба. Пресс-служба.

Что заказать: Сет "Теория новых деликатесов".

Средний чек: 2 500 - 12 000 рублей

Адрес: 2-й этаж, отель «Националь», Моховая улица, 15, строение 1

Сайт:belugamoscow.ru

7. Савва

Одна звезда Мишлен

Пресс-служба. Пресс-служба.

Ресторан расположен в историческом здании отеля «Метрополь», рядом с Большим театром и Кремлем. В меню - 4 основные "истории" от шефа Андрея Шмакова: «ЗОЖ», «Дача», «Ферма» и «Russia», в каждой по 4 блюда. Например, в "русском" разделе притягивают взгляд борщ с уткой и вишней, а также сугудай из муксуна с теплой картошкой. Отдельно есть раздел с икрой (6 видов - подается на выбор с гречишными оладьями, картофелем, малосольными огурцами или со сметаной) и более традиционные, включая десерты. Андрей Шмаков, придумавший это оригинальное меню, начал сотрудничество с отелем "Метрополь" в 2013 году, до этого он работал в Латвии и Санкт-Петербурге, стажировался в легендарных Noma в Копенгагене и Chez Dominique в Хельсинки.

Вяленая говядина и копченая свекла с пармезаном и мороженым с горчицей. Пресс-служба. Пресс-служба.

Что заказать: Вяленая говядина и копченая свекла с пармезаном и мороженым с горчицей; пирог с лососем, треской и палтусом со спаржей и соусом с зеленью и икрой; пирог с кедровыми орехами, шоколадом, лисичками и мороженым со вкусом ели.

Средний чек: 2 500 - 6 000 рублей

Адрес: Отель «Метрополь», Театральный проезд, 2

Сайт: www.savvarest.ru

8. Grand Cru

Одна звезда Мишлен

Press Service Press Service

Винным рестораном в престижном районе Москвы рядом с Патриаршими прудами руководит французский шеф-повар Давид Эммерле, за плечами у которого опыт работы в престижных ресторанах Франции и ОАЭ. Меню Давида Эммерле в Grand Cru богато на сезонные локальные продукты в сочетании с профессионально приготовленными соусами. Очень по-французски.

Фаршированная грудка фермерского цыпленка с лисичками, молодой морковью и имбирным соусом. Пресс-служба. Пресс-служба.

Что заказать: Фаршированная грудка фермерского цыпленка с лисичками, молодой морковью и имбирным соусом; тарт с муссом из камчатского краба и щучьей икрой.

Средний чек: 3 000 - 7 000 рублей

Адрес: Малая Бронная улица, 22, строение 2.

Сайт:www.grandcru.ru

9. Biologie

Одна звезда Мишлен, зеленая звезда Мишлен

Press Service Press Service

Открывшееся около года назад гастробистро Biologie с лаконичным меню находится в деревянном доме в московском пригороде, зал ресторана оформлен в стиле шале. Шеф-повар Екатерина Алехина придерживается принципов осознанного потребления и бережного отношения к природе, старается минимизировать пищевые отходы на своей кухне.

Гребешок на гриле с маслом "нуазет" и кремом с использованием спитого кофейного зерна и груши. Пресс-служба. Пресс-служба.

Что заказать: Гребешок на гриле с маслом нуазет и кремом с использованием спитого кофейного зерна и груши.

Средний чек: 2 100 - 4 000 рублей

Адрес: Село Ильинское, улица Ленина, 30, строение 2,

Сайт:biologie.ru

Средний чек указан по оценкам гида Мишлен.