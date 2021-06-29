4 блюда-близнеца в русской и итальянской кухнях

1. Макароны по-флотски/ Паста болоньезе

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Макароны по-флотски многие называют облегченной и разваренной версией пасты болоньезе и считают, что рецепт появился в России в начале XVIII века, когда в страну приехали итальянские повара. С их легкой руки и появилось это блюдо, только без томатного соуса, тушеных овощей и белого вина. Еще одно отличие в том, что в русском блюде макароны и мясная начинка вместе проходят термическую обработку, в то время как в Италии мясной соус "Болоньезе" добавляется к уже готовым макаронам.

Почему в России эти макароны связывают с флотом? Свое название блюдо получило благодаря широкому распространению на флоте во время Второй мировой войны. Таким оно осталось и после возвращения моряков со службы.

2. Докторская колбаса/ Мортаделла из Болоньи

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Если угостить россиянина "Мортаделлой", он сразу назовет эту колбасу "докторской", хотя и заметит мелкие кусочки сала и некоторые отличия в специях. Тем не менее, у "докторской" колбасы скорее американские корни. В СССР ее начали производить в 1936 году, вскоре после визита народного комиссара пищевой промышленности Анастаса Микояна в Чикаго на мясокомбинат, где он познакомился с технологией массового производства колбас.

Колбаса должна была привнести в меню советских граждан большее количество белка. “Докторскую” колбасу прописывали при болезнях желудка и рекомендовали даже детям.

По ГОСТу тех времен, “докторская” колбаса содержала говядину высшего сорта (25%), нежирную свинину (70%), сухое коровье молоко, куриные яйца, соль, сахар и специи (мускатный орех и кардамон). Чеснок и ягоды мирта, свойственные "Мортаделле", в "докторской" колбасе не встречаются, как и фисташки. "Мортаделла" готовится в основном из свинины, хотя иногда в нее добавляют и другие виды мяса. Отличается и способ нарезки колбас. Если "Мортаделлу" режут тонкими слайсами, то кусок "докторской" колбасы может достигать 1 см в толщину. Самое распространенное применение такому увесистому куску - бутерброд с пшеничным хлебом.

3. Сибирские пельмени/ Тортеллони

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В России уже никто не удивляется, когда пельмени сравнивают с равиоли, хотя, если быть точнее, то классические сибирские пельмени больше похоже на тортеллони. И те, и другие представляют собой среднего размера кусочки фарша в тесте, отваренные в воде. Тесто для тортеллони готовится из муки и яиц без добавления воды или молока, как это делается в случае с пельменями. Начинки похожи - они готовятся на основе фарша и лука, но в тортеллони добавляют морковь, сыр, а в сибирские пельмени для сочности могут добавить колотый лед. По российским стандартам, содержание мясного фарша в пельменях должно быть не меньше 50%, в тортеллони этот процент ниже. Немного отличается и форма: тортеллони напоминает бутон розы, в то время как пельмени называют "ушками".

4. Чебурек/ Пицца-кальцоне

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Закрытая пицца кальцоне по форме идентична советскому чебуреку - тот же полукруг из теста. Внутри кальцоне начинка из сыра моцареллы, ветчины или грибов, томатной пасты, немного оливкового масла и зелени. Классические чебуреки готовятся или с мясной начинкой (фарш, лук, зелень, чеснок), или с сырной (полутвердый сыр и зелень). В отличие от пиццы - кальцоне, которая традиционно готовится в печи, чебуреки жарят во фритюре на сковороде до появления хрустящей корочки с пузырьками. Кстати, мини-кальцоне или панцеротти в Италии готовят точно так же - на сковороде. Разве что чуть меньше внимания уделяют пузырькам, которых в русских рецептах добиваются благодаря добавлению в тесто кефира или водки.