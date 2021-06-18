5 фантастически красивых десертов с клубникой (РЕЦЕПТЫ)

Не знаете, что уже делать с клубникой? Мы выбрали идеи блюд с этой сочной красавицей на любой уровень кулинарного мастерства.

1. Корзиночки с кремом и клубникой

Уровень сложности: 5

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Эти корзиночки для многих в детстве были пределом мечтаний, они были связаны с походом в театр или каким-то радостным событием. Можно приготовить песочные корзинки самим или воспользоваться готовыми. Тогда останется приготовить только крем: взбить блендером 150 г холодных сливок (33%), 150 г сметаны (20%) и 2-3 столовые ложки ванильного сахара. Сверху украсить кисловатыми ягодами клубники и листиками мяты.

2. Десерт «Павлова»

Уровень сложности: 4

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Этот десерт, названный в честь русской балерины Анны Павловой, выглядит так, будто его приготовил модный кондитер. На самом деле, если у вас есть миксер, то приготовить безе - базу для него, не составит особого труда. На готовую меренгу сверху нужно выложить немного крема из взбитых сливок (33%), к ним можно добавить йогурт или творожный сыр. Сахар добавлять не обязательно, так как сладким в этом десерте будет безе. А главным украшением воздушного десерта, напоминающего пачку балерины, станут ягоды (клубника, черешня, малина).

3. Цветаевский клубничный пирог

Уровень сложности: 3

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Этот сметанный пирог назван в честь поэтессы Марины Цветаевой, которая, по легенде, очень его ценила. Так что если вы ищете простой пирог для теплых дачных вечеров со стихами или романсами, обратите на него внимание. Состав совсем простой (мука, разрыхлитель, сметана, сливочное масло, яйца, клубника, сахар, соль), но текстура получается очень нежной. Подробный рецепт Цветаевского клубничного пирога вы легко найдете в Интернете.

4. Творог с клубникой

Уровень сложности: 2

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Беспроигрышный рецепт: творог (300 г) взбить блендером до однородности со сливками или сметаной (100 гр) и подсластителем (например, жидкий мед). Отдельно нарезать клубнику (200 гр), полить ее лимонным соком и присыпать ванильным сахаром. В креманки выложить творожную массу, сверху выложить клубнику. Подавать и есть незамедлительно! (Пропорции на 2-3 порции).

5. Клубничный суп

Уровень сложности: 1

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Клубничный сезон - тот самый момент, когда грань между супом и вареньем может быть стерта. Так считали в советское время, откуда родом этот рецепт. Удобнее всего стирать эту грань с помощью блендера. А чтобы убедить себя, что это обед - добавьте к алой смеси ягод (400 г), воды (200 мл) и сахара (50 г) парочку гренок.