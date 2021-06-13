Рецепты Маргариты Симоньян: Буррата с черешней

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

А вот обещанная буррата с копченой и маринованной черешней.

Копченую черешню я никогда не пробовала и не слышала о ней, но это ведь и есть главная причина ее закоптить! Получилось, доложу я вам, вкуснейше.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

А белую черешню — замариновала. Вынула косточки (красную тоже коптили без косточек), сбрызнула бальзамическим уксусом, подержала сутки в холодильнике.

Обе волшебные черешни подавала с бурратой и руколой.

Ингредиенты:

Копченая красная черешня – 200 г

Белая черешня – 200 г

Бальзамический уксус – 1 ст.ложка

Буррата – 200 г

Руккола – 250 г

Перец – по вкусу

Соль – по вкусу