Рецепты Маргариты Симоньян: Буррата с черешней

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Маргарита Симоньян
Готовим очень необычный летний салат с главным редактором RT.

Маргарита Симоньян

А вот обещанная буррата с копченой и маринованной черешней. 

Копченую черешню я никогда не пробовала и не слышала о ней, но это ведь и есть главная причина ее закоптить! Получилось, доложу я вам, вкуснейше.

Маргарита Симоньян

А белую черешню — замариновала. Вынула косточки (красную тоже коптили без косточек), сбрызнула бальзамическим уксусом, подержала сутки в холодильнике. 

Обе волшебные черешни подавала с бурратой и руколой.

Ингредиенты:

Копченая красная черешня – 200 г
Белая черешня – 200 г
Бальзамический уксус – 1 ст.ложка
Буррата – 200 г
Руккола – 250 г
Перец – по вкусу
Соль – по вкусу

Рецепты Маргариты Симоньян
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