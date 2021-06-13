Рецепты Маргариты Симоньян: Буррата с черешней

А вот обещанная буррата с копченой и маринованной черешней.
Копченую черешню я никогда не пробовала и не слышала о ней, но это ведь и есть главная причина ее закоптить! Получилось, доложу я вам, вкуснейше.
А белую черешню — замариновала. Вынула косточки (красную тоже коптили без косточек), сбрызнула бальзамическим уксусом, подержала сутки в холодильнике.
Обе волшебные черешни подавала с бурратой и руколой.
Копченая красная черешня – 200 г
Белая черешня – 200 г
Бальзамический уксус – 1 ст.ложка
Буррата – 200 г
Руккола – 250 г
Перец – по вкусу
Соль – по вкусу