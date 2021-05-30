Рецепты Маргариты Симоньян: Окрошка

Ну, поехали. Рецепт моей окрошки.
Варим курицу с луковицей, морковкой, стеблем сельдерея, петрушкой, укропом, черным и душистым перцем. В принципе, я почти всегда именно так варю курицу. Бульон потом можно заморозить.
Курицу рвем на волокна. К ней нарезаем какую-нибудь копченость — индейку, или курицу, или перепелку. Вареные яйца, огурцы, редиску, укроп.
В последнее время я не добавляю в окрошку картошку, чтобы наши с Тиграном животы росли чуть медленнее. На вкус получается в целом такая же.
Вот в таком нарезанном виде окрошку храним в холодильнике. Перед подачей каждому в тарелку кладу ложку сметаны, чуточку русской горчицы, соль и — внимание квасным и кефирным! — пополам квас и кефир.
Так она получается в меру сладковатой, в меру кисленькой, в меру терпкой и довольно густой.
Можно сказать, это окрошка национального согласия:) Попробуйте!
Вареная курица:
Курица - 2 шт
Морковь - 1 шт
Сельдерей - 2 стебля
Петрушка – 1 пучок
Укроп - 1 пучок
Черный и душистый перцем – по вкусу
Вода – 3 л
Окрошка:
Вареная курица – 1 кг
Копченая индейка -250 г
Вареные яйца - 4 шт
Огурцы - 2 шт
Редис - 12 шт
Укроп – 1 пучок
Лук зеленый - 1 пучок
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Сметана – 1 ст.ложка в тарелку
Горчица – 1 ч.ложка в тарелку
Квас – 750 мл
Кефир - 750 мл