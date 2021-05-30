Рецепты Маргариты Симоньян: Окрошка

Квас или кефир? Главный редактор RT делится своими секретами и лайфхаками по приготовлению самого противоречивого русского блюда.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Ну, поехали. Рецепт моей окрошки.

Варим курицу с луковицей, морковкой, стеблем сельдерея, петрушкой, укропом, черным и душистым перцем. В принципе, я почти всегда именно так варю курицу. Бульон потом можно заморозить.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Курицу рвем на волокна. К ней нарезаем какую-нибудь копченость — индейку, или курицу, или перепелку. Вареные яйца, огурцы, редиску, укроп.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

В последнее время я не добавляю в окрошку картошку, чтобы наши с Тиграном животы росли чуть медленнее. На вкус получается в целом такая же.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Вот в таком нарезанном виде окрошку храним в холодильнике. Перед подачей каждому в тарелку кладу ложку сметаны, чуточку русской горчицы, соль и — внимание квасным и кефирным! — пополам квас и кефир.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Так она получается в меру сладковатой, в меру кисленькой, в меру терпкой и довольно густой.

Можно сказать, это окрошка национального согласия:) Попробуйте!

Ингредиенты:

Вареная курица:

Курица - 2 шт

Морковь - 1 шт

Сельдерей - 2 стебля

Петрушка – 1 пучок

Укроп - 1 пучок

Черный и душистый перцем – по вкусу

Вода – 3 л

Окрошка:

Вареная курица – 1 кг

Копченая индейка -250 г

Вареные яйца - 4 шт

Огурцы - 2 шт

Редис - 12 шт

Укроп – 1 пучок

Лук зеленый - 1 пучок

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Сметана – 1 ст.ложка в тарелку

Горчица – 1 ч.ложка в тарелку

Квас – 750 мл

Кефир - 750 мл